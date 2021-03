Tritt für die SPD zur Bürgermeisterwahl in Lilienthal an: Evelin Wöstenkühler. (Frank Thomas Koch)

Lilienthal. Bei der SPD steht jetzt fest, wer für die Bürgermeisterwahl im September in Lilienthal kandidieren wird. Evelin Wöstenkühler ist von den Mitgliedern des Ortsvereins nominiert worden. Der zweite Interessent für eine Kandidatur, Oliver Blau, hatte seine Bewerbung am Montag aus beruflich-persönlichen Gründen kurzfristig zurückgezogen. Wöstenkühler (61) tritt gegen Amtsinhaber Kristian Tangermann (44) an, den die CDU vergangene Woche zum Kandidaten gekürt hatte. Die Grünen gehen mit Kim Fürwentsches (37) ins Rennen.

Die in Lilienthal aufgewachsene Evelin Wöstenkühler gehört dem SPD-Ortsverein seit 2019 an und ist im Vorstand als Beisitzerin aktiv. Seit über 40 Jahren arbeitet sie in der Bremer Verwaltung. Zwischenzeitlich war sie als Führungskraft mehrere Jahre für die Deutsche Telekom unter anderem in Brüssel tätig. Inzwischen arbeitet die Beamtin als Referentin für bundesweite Digitalisierungsprojekte beim Land Bremen. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Einführung der Luca-App, die zur Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie zum Einsatz kommen soll.

Die Mitglieder der SPD hatten vom 8. bis 22. März die Gelegenheit, ihre Stimme zur Bürgermeisterkandidatur per Briefwahl abzugeben. Am Mittwochabend wurde ausgezählt, wer wollte, konnte das Ganze per Videokoferenz verfolgen.