Klaus Ulbrich (links) mit Rüdiger Hartstock von der Volksbank Osterholz Bremervörde und Carolin Novak von den Osterholzer Stadtwerken. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wie in vielen Gemeinden der Region ist auch in Lilienthal die sogenannte Sterntaler-Aktion angelaufen. Das Ehepaar Monika und Klaus Ulbrich hat die Wünsche bedürftiger Kinder und Senioren eingesammelt und sie an Bäume oder andere Vorrichtungen in Lilienthaler Geschäften und Einrichtungen aufgehängt. Wer den Mitmenschen etwas Gutes tun möchte, kann einen der 270 Sterne pflücken und den darauf beschriebenen Wunsch bis zum 11. Dezember erfüllen. Die Ulbrichs kümmern sich dann um die Weitergabe der Wohltaten an die unbekannten Empfänger.

Helfen kann man auch mit Geldspenden: Die Volksbank Osterholz Bremervörde und die Osterholzer Stadtwerke zum Beispiel haben sich mit 1000 Euro beteiligt, die in Gutscheine für Kinder und Senioren gesteckt werden sollen. Auch einige Geschäftsleute und die Fußballerinnen sowie die Ü40-Kicker des SV Lilienthal-Falkenberg haben Klaus Ulbrich zufolge Geld gespendet. Gleiches gelte für die Postbotinnen und Postboten, die in Lilienthal unterwegs sind. Auch sie hätten zusammengelegt, um die Aktion zu unterstützen.

Etwa drei Viertel der 280 angeschriebenen Kinder haben einen Wunschzettel ausgefüllt und zurückgeschickt, berichtet Ulbrich. Bei den Altersruhegeldempfängern liegt die Rücklaufquote bei 60 Prozent, also etwas mehr als in den vergangenen Jahren, in denen nur etwa die Hälfte einen Wunsch geäußert hat. Gefreut habe die Organisatoren, dass sich die Rentnerinnen und Rentner in diesem Jahr neben den üblichen Gutscheinen von Drogerie- und Lebensmittelmärkten auch Gutscheine für Friseurbesuche und Restaurants gewünscht haben.

Weitere Auskünfte, auch zu einer Spendenmöglichkeit, geben Monika und Klaus Ulbrich unter der Telefonnummer 04298/ 467 872.