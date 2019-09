Damit die Orgel in der Borgfelder Kirche auch künftig gut klingt, sammelt die Gemeinde Spendengelder für eine Renovierung. (JOERG SARBACH)

Borgfeld. In Laufshirt und Turnschuhen zur Kirche – am kommenden Sonntag, 15. September, ist dieser Tabubruch gewollt. Grund ist ein Sponsorenlauf, bei dem die Borgfelder Kirchengemeinde Spenden für die eigenen Angaben zufolge notwendige Renovierung der Orgel sammeln möchte. Los geht es direkt nach dem Familiengottesdienst, zirka 11.45 Uhr in der Kirche. Viel Zeit zum Umziehen bleibt dann nicht. Auch der Pastor möchte noch in der Kirche seinen Talar abstreifen und die Läufer auf die Strecke führen. Wer beim Gottesdienst nicht dabei ist, darf um 12 Uhr beim Pfarrhaus starten.

Ziel ist es laut Clemens Hütte, einen höheren vierstelligen Betrag zu sammeln. Dem Vernehmen nach sollen von dem Geld unter anderem Aufhängungen erneuert werden, die bei der Renovierung vor zehn Jahren noch intakt waren. Im Gemeindebrief ist von aufwendigen Arbeiten die Rede, die teilweise aus Spenden finanziert werden sollen. Dafür gab es bereits einige Sammelaktionen, auch die Kollekte des Gottesdienstes beim Schützenfest soll verwendet werden, um Teile der Orgel zu überholen und deren Klangqualität zu erhalten, wie es Pastorin Almut Wichmann vor zwei Wochen formulierte. Clemens Hütte sagt: „Wir wollen am Sonntag so viel Geld wie möglich sammeln.“ Einen Plan für die Renovierung und damit einhergehend eine möglicherweise eingeschränkte Nutzung der Orgel gebe es noch nicht. Hütte rechnet Anfang 2020 mit konkreten Ideen.

Zum Sponsorenlauf am Sonntag indes ist jeder eingeladen, der Lust und Zeit hat. Die Runde führt die Läufer vom Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße in den Krögersweg, rechts in die Borgfelder Heerstraße, entlang der Borgfelder Landstraße und zurück zum Gemeindehaus an der Katrepeler Landstraße. Autofahrer müssen an diesem Tag mit Behinderungen auf diesen Straßen rechnen. „Spendenzettel gibt es im Gemeindebüro“, wirbt der Pastor, „oder kurzfristig am Sonntagmorgen vor Ort“. Das Prinzip sei bekannt: „Jeder Läufer sucht sich im Vorfeld einen Sponsor, der pro gelaufene Runde einen Betrag X bezahlt.“ Die Summe ist dann in den Spendentopf zu legen. Ziel der Läufer sollte es sein, so viele Runden wie möglich zu laufen. Der Pastor selbst lässt sich von Ehefrau Tina Hütte-Seltmann sponsern. „Ich laufe regelmäßig um die fünf Kilometer“, sagt er, und ist zuversichtlich, den ein oder anderen Euro für die Orgelrenovierung beisteuern zu können.

Doch auch wer nicht so sportlich ist wie der Pastor, hat an diesem Sonntag die Chance, Gutes zu tun. Zeitgleich mit den Läufern will Pastorin Almut Wichmann mit Seniorinnen und Senioren der Gemeinde eine Runde durchs Dorf spazieren. Auch die langsameren Läufer könnten sich sponsern lassen, so Clemens Hütte.

In der Vergangenheit hat die Kirchengemeinde mit Spendensammlungen gute Erfahrungen gemacht: einmal für die Renovierung der Orgel im Jahr 2009, ein anderes Mal für die Erneuerung der Kirchturmuhr im Jahr 2012. Um die 80, 90 Leute hatten sich laut Clemens Hütte damals jeweils beteiligt. Für Sonntag hofft er auf ähnlich viele, wenn nicht noch mehr Teilnehmer.