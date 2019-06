4605 Euro übergaben Schüler an Margret Ringies von Unicef. (Christian Kosak)

Grasberg. Rund 350 Schülerinnen und Schüler haben sich Anfang April am Spendenlauf der IGS Lilienthal in Grasberg beteiligt. Jetzt liegt das Ergebnis vor: Die Kinder legten am Wiesendamm und am Wörpe-Wanderweg 1050 Kilometer zurück. Ein Weg, der sich lohnen sollte – für die körperliche Fitness der Teilnehmer, aber auch für Kinder in Afrika.

Denn da sich die Läuferinnen und Läufer vorab Sponsoren gesucht hatten, wurde ihre Leistung in einen Geldbetrag überführt, der einerseits in den Freizeitbereich der IGS fließen soll. Die andere Hälfte des Spendenbetrages – es handelt sich zum 4605 Euro – wiederum kommt dem Unicef-Projekt „Schulen für Madagaskar“ zu. Die Hilfe ist dringend nötig. Laut Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist die Bildungssituation in Madagaskar katastrophal. Rund 1,5 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Fast die Hälfte der Schüler bricht die Grundschule vorzeitig ab. Zudem sind die Schulen oft kilometerweit entfernt. Im Rahmen einer Feierstunde haben die Schüler ihre Spende nun an Unicef übergeben. Margret Ringies von Unicef in Bremen kam nach Grasberg, um das Geld entgegenzunehmen und von dem Projekt zu berichten.