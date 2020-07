Auch die Lilienthaler Tafel profitiert von der Spenden-Aktion. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. 4815 Euro für die Tafeln sind bei der seit Mai laufenden Spendenaktion der Volksbank Osterholz-Bremervörde bisher zusammengekommen. Volksbank-Sprecherin Birgit Asmann ist sich sicher: Da geht noch mehr. Wie berichtet, haben die Banker im Internet eine Crowdfunding-Plattform eingerichtet, um das ehrenamtliche Engagement der fünf regionalen Tafeln in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede, Gnarrenburg und Bremervörde zu unterstützen. Dabei verdoppelt die Volksbank jeden Euro-Betrag zwischen 5 und 50 Euro, der online gespendet wird, sodass das Gesamtspendenvolumen zurzeit 8315 Euro beträgt.

Bisher hätten sich 80 Bürger beteiligt, so Asmann; wer will, kann noch bis zum 31. August mitmachen und den Tafeln helfen. „Ziel ist es, diese wichtigen Einrichtungen mit finanzieller Unterstützung durch die Corona-Krise zu bringen und dass die Bedürftigen versorgt sind“, betonte die Sprecherin. In dem Spenden-Portal hat jede der fünf Tafeln einen eigenen Auftritt, bei dem die Hilfe jeweils vom ersten Euro an ankommt. Alles Weitere im Internet unter der Adresse https://vbohz.viele-schaffen-mehr.de.