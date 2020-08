Der Sperrmüllhaufen mitten im Naturschutzgebiet Truper Blänken. (FR)

Lilienthal. Mitten im Naturschutzgebiet Truper Blänken haben Unbekannte ihren Sperrmüll illegal entsorgt. Ein Spaziergänger entdeckte am Wochenende am Wegesrand eine größere Menge Unrat, die eigentlich nur mit einem Autoanhänger dorthin gebracht worden sein kann. Der Finder schaltete das Umweltamt des Landkreises Osterholz ein und informierte zugleich auch die WÜMME-ZEITUNG über den Umweltfrevel.

Chancen, den Verursachern auf die Spur zu kommen, scheint es durchaus zu geben. Denn in dem Sperrmüllhaufen befanden sich unter anderem Disketten und Fotos von Familienfeiern, die Hinweise zumindest auf die Herkunft des Mülls geben könnten. Ansonsten wurden laut des Zeugen dort auch Schränke, Regalteile, Kartons, Dachpfannen, Küchenartikel, Rasenmäher und Bücher entsorgt, unter anderem solche über Buchhaltung, Steuerrechtsmaterialien sowie türkische Übersetzungsbücher. Die Sachen lagen an einem Sandweg, der von der Verlängerung der Straße Feldhausen abzweigt. In der Nähe befinden sich auch mehrere Tümpel.

Der Landkreis Osterholz kümmert sich nun darum, den Sperrmüll kurzfristig durch den Abfall-Service Osterholz (Aso) beseitigen zu lassen. Die Mitarbeiter der Aso werden dabei auch darauf achten, solche Fundstücke zu sichern, die Rückschlüsse auf die Verursacher zulassen, hieß es auf Nachfrage bei der Osterholzer Kreisbehörde.