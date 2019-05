Wie es aussieht, ist der Sperrmüll schon vor einiger Zeit an diesen Ort gebracht worden. (Silke Looden)

Mitten im Naturschutzgebiet zwischen Wümme, Lilienthaler Allee und Borgfelder Allee haben Unbekannte palettenweise Sperrmüll abgeladen. Ein Trampelpfad führt hinein in die grüne Oase im Überschwemmungsgebiet am Ortseingang von Lilienthal. Doch wer genauer hinschaut, traut seinen Augen nicht. Mitten zwischen kleinen Bäumen, großen Büschen und hohem Gras blitzen zunächst blaue und grüne Planen hervor, dann wird das ganze Ausmaß des Umweltfrevels sichtbar. Die zuständige Bremer Umweltbehörde will sich diesem Fall nun widmen.

Erst sind es nur ein paar ausrangierte Weihnachtsbäume, die den Fußweg säumen, dann werden es immer mehr. Braune Nadeln, abgestorbene Stämme, Tristesse nach dem Fest. Etwas weiter im Gebüsch tut sich dann eine Sperrmüllhalde auf. Hier liegen kaputte Stühle neben verrosteten Grills, dort eine defekte Nähmaschine und ein zerbeulter Koffer. Ein demoliertes Kinderradfahrrad lugt unter schmutzigen Matratzen hervor. Die Federkerne sind längst korrodiert. Reste eines hölzernen Leuchters liegen zwischen morschen Paletten. Ein vergilbtes Foto in einem zerstörten Bilderrahmen zeigt eine Landschaft, die einmal schön gewesen sein muss. Leere Fässer schimmern in Grün und Blau, dazwischen entsorgte Autofelgen und alte Regenrinnen. Sperrmüll in allen Variationen.

Auch wenn rund um diesen Ort auf der nahen Entlastungsstraße und den Ortszufahrten nach Borgfeld beziehungsweise Lilienthal viel Verkehr herrscht, fällt die Hinterlassenschaft einem Passanten auf den umliegenden Straßen nicht auf. Zumal man sich an dieser Stelle üblicherweise nicht herumtreibt. Vor allem im Winter und zu regenstarken Zeiten ist die Fläche häufig überschwemmt und auch sonst ist dies trotz der Naturnähe kein Ort für ein Picknick.

Aufgefallen war der Müll zunächst einem Leser der WÜMME-ZEITUNG, der sich daraufhin an die Redaktion wandte. Nach seiner Schätzung könnte es sich um 50 Kubikmeter handeln, die dort illegal abgeladen wurden. Und angesichts der Anordnung des Mülls und der offensichtlichen Versuche, die Hinterlassenschaft zu verstecken, sei davon auszugehen, dass hier jemand gezielt und auch in aller Ruhe vorgegangen ist.

Es braucht wohl etliche Anhänger, um den Unrat abzutransportieren. (Silke Looden)

„Nicht die feine Art“

Das Naturschutzgebiet an der Grenze zwischen Lilienthal und Borgfeld gehört zu Bremen. Zuständig ist der Senator für Umwelt, also die Behörde von Joachim Lohse. Auf Nachfrage erklärt dessen Pressesprecher Jens Tittmann: „Das ist nicht die feine Art. Wir gehen der Sache nach.“ Wenn es Hinweise auf den Verursacher gebe, werde dieser mit aller Härte bestraft, verspricht Tittmann. Manchmal sei es eine Kleinigkeit, die den Umweltsünder entlarve. In jedem Fall handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Je nach Schwere des Vergehens könne es sich auch um eine Straftat handeln: „Dann schalten wir die Polizei ein.“

Antje von Horn ist die zuständige Abteilungsleiterin bei der Bremer Stadtreinigung. Wenn sie von einer wilden Müllkippe erfährt, meldet sie dies an die Abfall-Logistik. Diese bringt den Müll dann zum Müllheizkraftwerk, sofern es sich nicht um Sondermüll handelt. „Dann muss eine Spezialfirma ran und das wird teuer“, weiß von Horn.

Dies ist nun aber noch zu prüfen. Der Bußgeldkatalog jedenfalls sieht für den Fall illegaler Müllentsorgung zum Teil empfindliche Strafen vor. Wer einen Koffer stehen lässt, um ihn loszuwerden, kann dafür bis zu 200 Euro Strafe zahlen. Bei Sperrmüll ist die Strafe von der Menge abhängig, die der Verursacher hinterlassen hat. Handelt es sich um Altreifen in größeren Mengen, kann die Tat mehrere tausend Euro kosten.

Handelt es sich um Bauschutt, Bodenaushub oder Baustellenabfall mit schädlichen Verunreinigungen, fordert die Verwaltung auch mal ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro. Und wenn sogar der Naturschutz gefährdet ist, sieht der Strafenkatalog noch deutlich schärfere Maßnahmen vor. Wer zum Beispiel in einem Wasserschutzgebiet Behälter mit wassergefährdenden Stoffen hinterlässt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.