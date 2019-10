Spiel für Strategen und Taktiker

Hermann Schnackenberg ist Vorsitzender des Tarmstedter Skatclubs, und das seit der Gründung vor zehn Jahren. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Wenn Hermann Schnackenberg gefragt wird, wann denn sein Skatclub gegründet wurde, muss der Tarmstedter nicht lange nachdenken: „Am 9.9.2009 um 9 Uhr und 9 Minuten“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Er muss es wissen, denn er ist Gründungsmitglied und seit Anbeginn Vorsitzender des Tarmstedter Skatclubs, der jetzt sein zehnjähriges Bestehen in der Tarmstedter Schützenhalle gefeiert hat.

Schnackenberg war es auch, der sich genau diese Kombination aus lauter Neunen gewünscht hat. Denn eigentlich hatten sich schon einen Tag eher, am 8. September, zehn Interessierte zusammengefunden, die einen Skatclub aus der Taufe heben wollten. „Darunter waren sogar welche, die Vorstandsämter übernehmen wollten“, erzählt er. „Wir saßen bei Heinrich Dodenhoff, und nach einigen Telefonaten alles war klar“, so Schnackenberg. Trotzdem habe er darauf gedrängt, die Gründung des Vereins um einen Tag zu verschieben. Genau so geschah es dann auch, und es hat dem Club offenbar nicht geschadet.

Nach drei Skatabenden im Vereinsheim des TuS Tarmstedt am Wendohweg zogen die Kartenspieler zu „Disko-Heiner“ in dessen Kneipe „Bauernreihe Nr. 8“, die bis zur Schließung im Frühjahr zum festen Spielort wurde. Seit März spielen sie im Ummel-Café am Hepstedter Freibad – jeden Dienstag ab 19 Uhr. Die Zahl der Mitspieler stieg stetig an, und als die Mitgliederzahl auf 40 kletterte, sah sich der Vorstand zu einem vorläufigen Aufnahmestopp gezwungen. Derzeit gehören dem Club 33 Männer und mit Helga Saul, Karin Lappé, Doris Kemna, Waltraut Murken und Anne Riebesell fünf Frauen an. „Wir gehören zu den mitgliederstärksten Skat-Vereinen im Elbe-Weser-Dreieck“, so der Vorsitzende. Man beteilige sich an Meisterschaften auf Verbands-, Landes- und Bundesebene. Zum ersten Mal sei in diesem Jahr ein Tandem aus dem Tarmstedter Verein – Fredy Kück und Ronald Flathmann – bei der Bundesmeisterschaft in Bonn dabei gewesen. Beim Ausstellungsskat, den bislang fünf Turnieren auf der Tarmstedter Ausstellung, hätten sich jeweils 120 Skatbrüder- und schwestern beteiligt.

Ebenso wie beim Termin der Vereinsgründung hat Schnackenberg auch bei den Vorbereitungen dazu nichts dem Zufall überlassen. Die Idee, einen eigenen Skatclub zu gründen, sei schon 2006 aufgekommen, bei einem der privaten Spielrunden bei Cord Rosenbrock, Klaus Sievers, Heinrich Dodenhoff oder bei ihm auf der Terrasse oder im Keller, erzählt der 74-Jährige. „Wir haben uns gefragt, was können denn die anderen, was wir nicht können? Wir kannten doch die anderen Clubs in Grasberg, Lilienthal, Adolphsdorf, Gnarrenburg, Sittensen, Zeven, Kuhstedt und Rotenburg.“ 2006 also beschloss Schnackenberg, beim Skatclub „Kreuzkuhle“ drei Jahre in die Lehre zu gehen und sich alles anzueignen, was man zum Führen eines Vereins braucht. „Außerdem habe ich an Ligaspielen in einer Mannschaft teilgenommen.“

Zum Kartenspielen gekommen ist Schnackenberg schon in jungen Jahren durch seinen Opa. „Der hat mit mir 66 gespielt, wodurch ich schon mal die Rangfolge der Karten gelernt habe“, erzählt er. Sein Vater habe Doppelkopf und Skat gespielt, und immer wenn einer der erwachsenen Mitspieler gefehlt habe, „durfte ich einspringen“. Durch Zuschauen und Mitspielen habe er schließlich die Regeln des Skatspiels gelernt. „Das haben wir ganz viel in der Schule unter der Bank und in den Pausen gespielt“, erinnert er sich.

Was ihn am Skat fasziniert, erklärt Schnackenberg so: „Das ist ein hoch strategisches und taktisch geprägtes Spiel.“ Auf eine kurze Distanz spiele das Glück eine erhebliche Rolle. Doch je länger der Skatabend dauere, desto häufiger erringe der geschickteste Spieler den Sieg. „Erfolgreich spielen lässt sich nur mit Risiko, und zwischen Sieg und Niederlage liegt häufig nur ein ganz schmaler Grat“, so Schnackenberg. Es sei kein einfaches Spiel, denn ein erfolgreicher Skatspieler zähle die erreichte Augenzahl der eigenen Karten, die Augenzahl der Gegenpartei, die gespielten Trümpfe und die Wertigkeit der Karten mit. „Wer kann das schon?“, fragt er. Es gibt zwar nur 32 Spielkarten, doch die Wahrscheinlichkeit, dass drei Spieler genau die gleichen Karten noch einmal bekommen, ist minimal: Fast 2,8 Billiarden Möglichkeiten der Kartenverteilung gibt es, ist in der Internationalen Skatordnung nachzulesen.

Dafür dauere ein Spiel in der Regel nur zweieinhalb Minuten, sagt Schnackenberg. Dann werde neu gemischt und das nächste Spiel beginne. Nach einem miesen Blatt folge womöglich ein gutes. „Jede Skatrunde ist einzigartig“, meint der Tarmstedter. „Skat bewegt die Gefühle und bleibt immer interessant.“

Am „Jubiläumspreisskat“ zur Zehn-Jahr-Feier des Skatclubs Tarmstedt mit befreundeten Vereinen haben 50 Skatspieler teilgenommen. Die meisten Punkte (2205) holte Werner Hoops, der damit eine dreitägige Berlin-Reise gewann. Mit 1978 Punkten kam Werner Recker auf Platz zwei, Johannes Lehmhöfer (1894) folgte auf Rang drei.