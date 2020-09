Mehrere Anwohner wenden sich gegen die Ansiedelung einer Spielhalle in ihrem Ortsteil. Jetzt erhalten sie Unterstützung vom Beirat. (Christian Kosak)

Borgfeld. Der Protest gegen die geplante Spielhalle am Krögersweg weitet sich aus. Nach verschiedenen Anwohnern hat am Montag auch der Beirat des Bremer Ortsteils Borgfeld Widerspruch gegen die von der Behörde erteilte Baugenehmigung eingereicht – und deren Mitarbeiter aufgefordert, ihre Entscheidung zugunsten des künftigen Mieters transparent zu machen. Sollten die Behördenmitarbeiter weiterhin die Akteneinsicht verwehren, will der Beirat vor Gericht ziehen. „Der Beschluss wurde einstimmig ohne Gegenstimme gefasst“, heißt es beim Ortsamt.

Freude aufseiten der Bürgerinitiative

Hartmut Paul als Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine Spielhalle am Krögersweg zeigte sich am Mittwoch erfreut. „Prima, dass uns alle Fraktionen im Beirat unterstützen.“ Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP) begründete: „Wir müssen als Beirat handeln, das versteht sonst die Bevölkerung nicht.“ Er verwies auf die inzwischen rund 1750 gesammelten Unterschriften und fast 600 Unterstützer einer entsprechenden Online-Petition.

Per E-Mail hatten sich die Politiker in den vergangenen Tagen im Eilverfahren ausgetauscht und abgestimmt. In der Sache waren sie sich schon vorher einig: Eine Spielhalle darf es in Borgfeld nicht geben. Verärgert zeigten sich die Politiker darüber, dass der Beirat von einer Genehmigung nichts wusste, denn: Der Bauausschuss hatte schon lange im Vorfeld keinen Hehl daraus gemacht, dass er eine Spielhalle in der Ortsmitte ablehnt. Die Genehmigung, und das macht der Beirat mit seinem jüngsten Beschluss gegenüber der Bausenatorin deutlich, hält das Gremium für „nichtig wie auch rechtswidrig“. Die Behörde, heißt es zur Begründung, habe weder den Nachbarn noch dem Beirat Gelegenheit gegeben, Widerspruch einzulegen und so die Interessen der Borgfelder zu wahren.

Wie berichtet, befürchten diese unter anderem zusätzlichen Autoverkehr, Ruhestörungen in der Nacht und einen negativen Einfluss vor allem auf Jugendliche. Wie ernst es dem Beirat ist, zeigt die Ankündigung, den Streit mit der Senatorin notfalls vor den Kadi austragen zu wollen. Zurzeit sei das noch kein Thema, sagt Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt auf Anfrage. „Wir haben erst einmal fristgerecht Widerspruch eingelegt, um die Belange der Nachbarn des Hauses Krögersweg 7 zu schützen“ – oder anders herum gesagt: sie vor den Nachteilen zu bewahren. Mit seinem Beschluss wolle der Beirat der Behörde klar machen: „Ganz Borgfeld will keine Spielhalle.“ Der Borgfelder, so Burghardt, wäre nicht der erste Bremer Beirat, der gegen eine senatorische Behörde klagt. Der Schwachhauser Beirat war gegen das Amt für Straßen und Verkehr vors Verwaltungsgericht gezogen und hatte ein größeres Mitspracherecht bei der Umgestaltung der Bürgermeister-Spitta-Allee eingefordert. Der Beirat zog den Kürzeren.

Beiratssprecher im Kreuzfeuer

„Noch klagen wir ja nicht“, sagt Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP). Zurzeit gehe es darum, die Behörde außergerichtlich davon zu überzeugen, warum eine Spielhalle am Krögersweg nicht statthaft sei. „Die Baugenehmigung soll aufgehoben werden und damit vor Ort keine Fakten geschaffen werden, soll die Behörde sofort einen Baustopp verhängen“, so Burghardt. Der Hausbesitzer könnte in dem Fall zwar beginnen zu renovieren. Bis der Streit nicht ausgefochten ist, dürfte aber keine Spielhalle eröffnen. Bewege sich die Behörde in absehbarer Zeit nicht (der Beirat hat keine Frist gesetzt), „überlegen wir, vor Gericht zu ziehen“. Die entstehenden Kosten für den Rechtsstreit müsste laut Burghardt die Stadt Bremen tragen.

Wie zu hören ist, geriet der Beiratssprecher und Anwalt kurzzeitig selbst ins Kreuzfeuer. Die CDU-Fraktion ließ im Beschlussentwurf eine Formulierung ersetzen, derzufolge Burghardt den Beirat rechtlich vertreten sollte. Es könnte der Eindruck entstehen, dass man dem Beiratssprecher Aufträge zuschanze, so Fraktionsführer Jörn Broeksmid. Er kritisiert: „Es ist der Sache abträglich, wenn Herr Burghardt hier sowohl beruflich als auch ehrenamtlich aktiv ist.“ Um keinerlei Angriffsfläche zu bieten, habe sich die CDU für eine neutrale Variante des FDP-Antrags ausgesprochen. Burghardt versichert, er nehme für seinen fachlichen Rat kein Honorar: „Wenn ich ein Schreiben für den Beirat aufsetze, mache ich das als Beiratssprecher.“ Die Grünen als zweitgrößte Fraktion im Beirat sehen kein Konfliktpotenzial. Sprecher Jürgen Klaes bezeichnet das Ganze als Missverständnis. „Herr Burghardt wird im Falle einer Klage nicht als Anwalt für den Beirat fungieren“, stellt er klar und betont, dass dieser seine juristische Kompetenz einbringe, sei für den Beirat von Vorteil.

Um die Ansiedlung von Spielhallen im Ort künftig von vornherein zu vermeiden, schlägt die CDU eine Änderung des Baurechts vor. Ein entsprechender Antrag soll demnächst verabschiedet werden.