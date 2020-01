Jörn Broeksmid und Ulrike Selinger auf dem Spielplatz Kiebitzbrink. (JASPERSEN)

Borgfeld. Am Kiebitzbrink ist die Kinderwelt in Ordnung. Klettern, schaukeln, balancieren im Freien – alles ist möglich. Zu verdanken haben die Jungen und Mädchen das auch dem besonderen Engagement der Elterninitiative „Borgfelder Spielplätze“. Sie macht seit fünf Jahren an allen Ecken Dampf, um die vier städtischen Spielareale auf Vordermann zu bringen. Dabei bekommen die Eltern sogar die Unterstützung von Senatorin Anja Stahmann (Grüne). Für die Arbeit vor Ort sammeln die Eltern Spenden: Zuletzt hat der Lionsclub Bremen-Wümme 1000 Euro für neues Spielgerät im Ratsspiekerpark gegeben. Dieser Spielplatz sollte nach dem Willen der Stadt eigentlich dichtgemacht werden. „Diese Pläne haben wir durchkreuzt“, freut sich Jörn Broeksmid von der Elterninitiative.

Der Spielplatz Kiebitzbrink ist der jüngste Borgfelder Spielplatz, seine Kompletterneuerung ist auch der größte Erfolg der Elterninitiative. Vor allem größeren Kindern ab zehn Jahren soll er Möglichkeiten bieten, sich zu bewegen, ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln und motorische Fertigkeiten zu trainieren.

Vor fünf Jahren waren die Kinder von Jörn Broeksmid drei und fünf Jahre alt, die von Ulrike Selinger fünf und elf – im besten Spielplatzalter also. „Auf dem Spielplatz in unserem Wohngebiet war aber alles kaputt“, erinnert sich Broeksmid. Zufällig habe er Ulrike Selinger getroffen, ihr war der Zustand der Spielplätze ebenfalls ein Dorn im Auge. Gemeinsam sind sie die Elterninitiative Borgfelder Spielplätze. „Die Spielplätze wurden einfach stiefmütterlich behandelt“, erinnert sich Selinger, „wo marode Teile abgebaut waren, wurde nichts Neues installiert“. Splitter, morsches Holz – „die Spielgeräte waren in einem bemitleidenswerten Zustand und nicht bespielbar“, ergänzt Broeksmid. Er und Selinger sammelten 700 Unterschriften für die Sanierung und überreichten sie an Anja Stahmann.

Die Spielflächen am Wilhelm-Dunkering-Weg, im Ratsspiekerpark, am Johann-Brand-Weg und am Kiebitzbrink in Schuss zu bringen, sei alles andere als einfach gewesen: „Das fängt schon bei den unterschiedlichen Zuständigkeiten an“, sagt Broeksmid. Um drei Spielplätze kümmert sich das Amt für Soziale Dienste, einer fällt in die Zuständigkeit des Umweltbetriebes Bremen (UBB). Die zweite Hürde sind die knappen finanziellen Mittel. „Aus diesen Gründen haben wir eine Spielleitplanung für Borgfeld angeschoben“, sagt Broeksmid, „um einen Überblick zu bekommen und Ziele zu stecken“.

„Wir haben viel bewegt“, sagt Ulrike Selinger, wenn sie zurückschaut. Darauf ist sie stolz. „Schön ist auch, wie viel man bewegen kann, wenn der Wille bei den Behörden da ist und alle zusammenarbeiten.“ Vom UBB und den Mitarbeitern des Amtes für Soziale Dienste haben die Borgfelder Eltern nach eigenen Angaben viele Tipps vor allem in Sachen Finanzierung erhalten. Jetzt gelte es, die Anlagen und Spielgeräte trotz magerer Finanzen weiterzuentwickeln und zu erhalten, so Broeksmid. „Es gibt eine deutliche Disbalance zwischen den Mitteln, die dafür nötig sind, und denen, die zur Verfügung stehen“, kritisiert er. Nach dem Protest der Borgfelder Eltern habe die Stadt 2016 die jährlich verfügbare Summe von rund 300 000 auf rund eine Million Euro mehr als verdreifacht. „Das ist immer noch recht wenig“, moniert Broeksmid. Er fordert einen langfristigen Plan samt Finanzen, um die von Spendern, Steuerzahlern und Vereinigungen teuer bezahlten Spielgeräte zu erhalten. „Es wäre schade, wenn die Spielplätze nach sechs Jahren wieder marode wären.“ Auf dem Spielplatz Wilhelm-Dunkering-Weg ist ein Labyrinth aus Büschen bereits wieder zugewuchert.

Nächstes großes Vorhaben ist die Sanierung des Spielplatzes im Ratsspiekerpark. Außer der Spende des Lionsclubs stehen 3000 Euro aus dem Topf der Globalmittel zur Verfügung. Die Gemeinschaftsaktion „Spielräume schaffen“, ein Projekt des Deutschen Kinderhilfswerks, steuert zirka 4600 Euro bei. Von dem Geld soll ein Kletterparcours aus Holz und Metall gebaut werden. Dieser wird die marode Wackelbrücke ersetzen, die bereits abgebaut ist. „Der Kletterparcours kostet knapp 9000 Euro“, so Broeksmid. Die Mitarbeiter des UBB könnten demnächst mit den Arbeiten beginnen.

Die Elterninitiative indes hat schon neue Ideen. Damit sich ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freien austoben können, wünschen sich die Borgfelder Eltern einen Parcours zum Klettern und Skaten nach dem Vorbild Bremer Überseepark (Überseestadt). Dort gibt es unter anderem Flächen zum Skateboard und BMX fahren, Hindernisse aus Beton, Klettergerüste sowie unterschiedlich hohe Mauern und Podeste, wie sie Par­kour-Sportler nutzen. Der TSV Borgfeld kann sich dem Vernehmen nach vorstellen, eine solche Anlage auf seinem Gelände am Hamfhofsweg zu bauen. Unklar ist laut Broeksmid jedoch, wie das Projekt finanziert werden könnte.