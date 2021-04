Bernhard-Huys-Ring in Worpswede

Spielplatzsanierung in Eigeninitiative

Lars Fischer

Der Spielplatz am Bernhard-Huys-Ring in Worpswede ist in die Jahre gekommen. Ein Bürger hat jetzt eine private Spendenaktion gestartet, damit die Sanierung in Fahrt kommt.