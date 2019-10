So sah es 2016 in der Bahnhofstraße beim Tarmstedter Erntefestumzug aus. Wie immer gehen die Holschendorfer vorneweg. (Kay Schumacher)

Tarmstedt. 13 Grad, 24 Prozent Regenwahrscheinlichkeit – so soll am Sonnabend gegen 14 Uhr das Wetter in Tarmstedt sein, so jedenfalls Stand Donnerstag 15 Uhr. Das sind nicht die allerbesten Aussichten für den Tarmstedter Ernstfestumzug, mit dem die Holschendorfer Crew das nur alle drei Jahre stattfindende Erntefest im Dorf eröffnet. Die App kann irren, hoffen sie bei den Holschendorfern, die wieder zahllose Stunden Arbeit und viel Energie und Herzblut in die Traditionspflege investiert haben.

Bevor der Festumzug an diesem Sonnabend, 12. Oktober, um 14 Uhr im Holschendorfer Weg startet, sammeln sich die Teilnehmer um 13 Uhr an der Grünsammelstelle an der Rothensteiner Straße. Etwa 40 Wagen und Fußgruppen haben sich bislang angemeldet, sagt Mitorganisatorin Hella Rosenbrock, darunter der Kindergarten Schulstraße und der Förderverein Timkebad. Mitmachen dürften jedoch auch noch Kurzentschlossene und Spontanteilnehmer, versichert sie. Sie müssten nur eine Bescheinigung dabei haben, dass sie Personen befördern dürfen.

Eigener Wagen für die Erntekrone

Drei Musikgruppen marschieren mit: der Musikzug Kirchtimke, das Junge Blasorchesster Wilstedt (JBO) und eine Kapelle aus Schneverdingen. Angeführt wird der Ernteumzug von zwölf Holschendorfern im Alter zwischen zwölf Jahren und Mitte 30. Einer trägt an einem Stab einen kleinen Erntekranz, an dem Bänder befestigt sind, die die anderen Holzschuhträger halten. Die große Erntekrone, die neulich in Detjens Scheune gebunden wurde und seitdem in der Kirche hing, wird auf einem eigenen Wagen gefahren. Dass es diesmal nur zwölf Holschendorfer sind, die vorneweg laufen, und nicht 15 oder 16 wie vor Jahren, erklärt Hella Rosenbrock so: „Es fehlen drei Röcke. Wir können sie einfach nicht finden.“ Die grünen Röcke seien vor zehn Jahren eigens für die Holschendorfer Crew genäht worden, die gebe es nirgends zu kaufen.

Der Umzug bewegt sich vom Holschendorfer Weg über die Bremer Landstraße und Hauptstraße über die Gartenstraße, Kleine Trift, Alte Siedlung, Schulstraße, Hauptstraße, Mühlenstraße/Kornstraße, Wörpeweg, Bahnhofstraße und Poststraße zum Tarmstedter Hof. Dort steht ein Festzelt, in dem es Kaffee und Kuchen gibt sowie Volkstanzdarbietungen von der DRK-Tanzgruppe und von den Holschendorfern. Der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann hält die Festrede, außerdem werden die schönsten Festwagen der Kinder prämiert. Die besten Erwachsenwagen werden gegen 21 Uhr gewürdigt. Für Live-Musik sorgt die Shotgun-Band. Nach dem Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr im Zelt klingt das Erntefest aus. Gestaltet wird der Gottesdienst von den Pastoren Benjamin Fromm und Martin Rothfuchs, und beteiligt sind die Posaunenchöre der Kirchengemeinden.

Flohmarkt am Sonntag

Und weil an diesem Wochenende auch Herbstmarkt in Tarmstedt ist, haben am Sonnabend einige Läden bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Am Sonntag ist auch die Poststraße zwischen Bahnhofstraße und Parkplatz Neukauf für Autos gesperrt, dort findet ein Flohmarkt statt. Es gibt Kinderkarussell und Puppentheater, im DRK-Haus am Jan-Reiners-Platz wird Kaffee und Kuchen angeboten. Für Unterhaltung sorgen von 14 bis 15 Uhr die Bremer Rockband Highway Six und ab 16 Uhr Mister Swing, ein Sänger und Nasenflötist.