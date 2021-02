Basketball ist eine beliebte Sportart beim TV Falkenberg. Der Verein ist nach Angaben seines Vorsitzenden bislang verschont geblieben von coronabedingten Austritten. (Christian Kosak)

Lilienthal/Grasberg/Worpswede. Die Zeiten des Lockdown bringen den Amateur- und Breitensport in eine schwierige Lage. Wegen Corona ruht immer wieder der Trainings- und Spielbetrieb, die Vereine können kaum neue Mitglieder akquirieren. Sie werden zudem mit Kündigungen konfrontiert und mit Fragen, ob die Beiträge bezahlt werden müssen. Doch insgesamt zeigen sich die Mitglieder im Kreis Osterholz solidarisch mit ihren Vereinen. Das zeigt eine Erhebung des Kreissportbundes Osterholz. „Die Mitglieder haben ihrem Verein im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise ganz überwiegend die Treue gehalten“, teilt Carsten Spöring, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des Kreissportbundes (KSB) Osterholz, mit.

In Zahlen: 42.130 Mädchen und Jungen, Frauen und Männer sind zum Stichtag 1. Januar 2021 in 131 Vereinen im KSB Osterholz organisiert. Das sind 1327 weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang in den Mitgliedszahlen beläuft sich somit auf 3,05 Prozent und liegt damit im Landestrend. Der Landessportbund (LSB) Niedersachsen hat nach Spörings Angaben kürzlich sogar ein Minus von 3,7 Prozent signalisiert, allerdings mit dem Zusatz versehen, dass der Rückgang angesichts der monatelangen Pandemie und des damit brachliegenden Sportangebots eigentlich noch höher erwartet worden sei. Nach Einschätzung von LSB-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach konnten die Vereine die Menschen mit ihren Angeboten – auch den vielen neuen digitalen während der Corona-Pandemie – ganz offensichtlich an sich binden und überzeugen, weiter Sport im Verein zu treiben.

Dem schließt sich die Osterholzer KSB-Vorsitzende Edith Hünecken an. „Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen“, lautet der Kommentar der Grasbergerin zu den überwiegend als positiv aufgenommenen Zahlen. Der Mitgliederschwund zum 1. Januar sei mit drei Prozent glimpflich ausgegangen, so Hünecken. Sie warnte allerdings: „Die Sorge ist groß, falls der Lockdown noch weitere Monate andauert, dass es krasser werden könnte.“

Anlass zur Sorge hat Rolf Grotheer noch nicht. Sein Verein, der TV Falkenberg, hat zwar auch Mitglieder verloren, der Vorsitzende schätzt die Zahl auf unter drei Prozent, aber mit Corona habe der Rückgang nichts zu tun. „Das schreiben die Leute auf ihre Abmeldung extra dazu und nennen als Gründe das Alter, Krankheit oder Umzug“, so Grotheer. Der TV Falkenberg mit seinen jetzt rund 1880 Mitgliedern sei zum Glück verschont geblieben von Austritten, was möglicherweise mit den günstigen Beiträgen zusammenhänge. Was ihm zu schaffen macht, sind die fehlenden Eintritte. Und da liegt das Hauptproblem: Die Vereine können wegen Corona und der Auflagen keine uneingeschränkten Sportangebote liefern. „Es kann ja keiner in die Halle gehen und einen Sport ausprobieren“, bedauert der Vorsitzende. Vor der Corona-Pandemie standen den durchschnittlich 80 Austritten im Jahr rund 100 Eintritte gegenüber, „das war immer eine langsame Steigerung, die jetzt wegfällt.“ Ähnliches weiß Mathias Engelken für die Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf zu berichten. Er schätzt, dass sie im vergangenen Jahr rund 30 Mitglieder verloren hat. Diese Austritte bewegen sich in einer üblichen Größenordnung wie in den Jahren vor der Corona-Krise. Nur: Auch hier fehlen Neuaufnahmen.

Die Vereine des KSB Osterholz haben laut Spöring unterschiedliche Entwicklungen genommen. So weise der SV Blau-Weiß Bornreihe ein Minus von 48,5 Prozent auf und habe nach zuletzt 295 Mitgliedern jetzt nur noch 152 gemeldet – ein sehr ungewöhnlicher Schwund, den sich KSB-Vorsitzende Hünecken bislang nicht erklären könne. 15 Vereine verloren mehr als zehn Prozent ihrer Mitglieder. 13 Vereine meldeten exakt die gleiche Mitgliederzahl wie im Vorjahr. Auf der anderen Seite aber haben laut Spöring zahlreiche Vereine auch neue Sportler an sich binden können, teilweise im zweistelligen Prozentbereich, wenn auch bei geringen absoluten Zahlen. Spöring verweist auf die Reitvereine Wörpedorf und Worpswede sowie auf den Verein Vitalsport Lilienthal und den Luftsport-Verein OHZ.

„Bei den Fachverbänden dominieren erfahrungsgemäß die Turner“, teilt Spöring mit. Von den 42.130 Mitgliedern im KSB Osterholz seien 13.900 Sportlerinnen und Sportler beim Niedersächsischen Turner-Bund gemeldet. Darunter sind 4707 Männer und Jungen und 9193 Frauen und Mädchen. Damit hätten die 41 Vereine mit Turnangeboten (Vorjahr: 42) allerdings 712 Mitglieder eingebüßt. Danach folgen die Fußballer mit 8537 Mitgliedern (7451 männlich/1086 weiblich) in 36 (Vorjahr: 37) Vereinen, einem Minus von 298 Mitgliedern. Auch die Schützen, noch mit 3936 Mitgliedern (2680 männlich/1256 weiblich) in der Statistik vertreten, meldeten über alle 31 Vereine 148 Mitglieder weniger. Erst die Tennis-Akteure verzeichneten nach Spörings Angaben mit 2964 Mitgliedern (1757 männlich/1207 weiblich) ein Plus von 68 Mitgliedern in den 16 erfassten Vereinen.

Zur Sache

Zur Statistik

In den 131 Vereinen des Kreissportbundes Osterholz waren zum Jahresbeginn 23.670 Sportler und 18.460 Sportlerinnen organisiert. Darunter sind 10.115 Kinder (bis 14 Jahre; 5561 Jungen und 4554 Mädchen), 2883 Jugendliche (15 bis 18 Jahre; 1602 männliche und 1281 weibliche) sowie 29.132 Erwachsene (ab 19 Jahre; 16.507 Männer und 12.625 Frauen).

Mitgliederstärkster Verein im KSB Osterholz bleibt der VSK Osterholz-Scharmbeck mit 1964 Angehörigen, davon 1042 Sportler und 922 Sportlerinnen. Der TV Schwanewede liegt mit 1941 Mitgliedern (931 männlich/1010 weiblich) fast gleichauf. Es folgen der TV Falkenberg mit einer Gesamtmitgliederzahl von 1690 (596/1094), die TuSG Ritterhude mit 1496 (947/549), der TV Lilienthal mit 1407 (741/666) und der Golf-Club Worpswede mit 1173 Mitgliedern (753/420) auf den weiteren Plätzen jener Vereine, die mehr als 1000 Mitglieder gemeldet haben, so Carsten Spöring, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des Kreissportbundes (KSB) Osterholz.

Weitere Informationen

Weitere Informationen im Internet:

www.ksb-osterholz.de.