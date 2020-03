Förderverein TSV Dannenberg: Vorsitzender Ruven Voß, Kassiererin Petra Holsten und der zweite Vorsitzende Patrick Schriefer. (Kessels)

Grasberg. Der TSV Dannenberg hat im vorigen Jahr fast zehn Prozent mehr Mitglieder bekommen, der Ausbau der Sportanlagen liegt im Zeitplan und kann finanziert werden, ohne die Beiträge zu erhöhen, und auch der Förderverein des Sportvereins entwickelt sich gut. Das war jetzt auf den beiden Jahreshauptversammlungen im Dorphus zu erfahren.

Der Förderverein des TSV Dannenberg machte den Anfang. Er wurde 2016 gegründet, um den Sportverein zu unterstützen und Spenden zu akquirieren. „Wir fördern auch die Außendarstellung und organisieren Turniere“, sagte der Vorsitzende Marko Mock. Inzwischen ist die Mitgliederzahl auf 49 gestiegen, wie die Kassiererin Petra Holsten berichtete, was dem Kassenbestand sehr zugutekam. Aber auch direkte Einnahmen konnte der TSV mit der Hilfe des Fördervereins erzielen: Vor fünf Jahren gab es an seinen Sportplätzen nur fünf Bandenwerbungen, jetzt sind es 40.

Nach fünf Jahren kandidierten der Vorsitzende Marko Mock und sein Stellvertreter Tobias Meyer nicht mehr. Sie wurden von Ruven Voß und Patrick Schriefer abgelöst. Kassiererin Petra Holsten wurde im Amt bestätigt.

Als etwas später die Jahreshauptversammlung des TSV begann, ehrte der Vorsitzende Dieter Lange Gabriele Schikorr und seine Tochter Julia Lange für 25-jährige Mitgliedschaft. Seine Tochter, so Lange, hatte er bereits ein paar Tage nach ihrer Geburt beim Verein angemeldet. Seit 50 Jahren Mitglied sind Sabine Görg und Kerstin Gloede.

Nach 45 Austritten und 117 Eintritten hat der TSV Dannenberg gegenwärtig 789 Mitglieder, ein Zuwachs von fast zehn Prozent. Das, so Dieter Lange, sei vor allem den Kursen zu verdanken, die die Turnsparte anbietet. Viele Teilnehmer der Kurse seien später in den Verein eingetreten. Die Turnsparte ist mit 400 Mitgliedern die größte im Verein und befindet sich in einem Umbruch, weil viele Übungsleiter altershalber aufhören. Nachwuchs steht schon bereit. Neu ist eine Basketballabteilung, die vorerst der Turnsparte angegliedert ist. Bei den Fußballern steht die Erste Herren in der Kreisliga im sicheren Mittelfeld.

2014 fasste der TSV den Plan, ein neues Umkleidehaus zu bauen. Daraus entstand die „Vision 2020“, die inzwischen fast Wirklichkeit wurde. „Je konkreter unsere Pläne wurden, desto mehr hat sich ergeben“, sagte Dieter Lange. Vor zwei Jahren wurde eine neue Flutlichtanlage installiert, im vorigen Jahr ein neuer Fußballplatz gebaut, auf dem in diesem Jahr die Tore aufgestellt werden. Außerdem erhielten alle Plätze eine automatische Beregnungsanlage, womit das Herumgetüdel mit den Schläuchen zur Freude des Platzwarts endlich der Vergangenheit angehört. Im Juni oder Juli wird der Grundstein für das neue Umkleidehaus gelegt, die Baugenehmigung liegt seit einem halben Jahr vor. Dann wird auch ein neuer Parkplatz hinter dem Wall beim Dorphus angelegt; die Zufahrt über die schmale Neu Dannenberger Straße wird aufgegeben. Was noch folgt, ist ein neuer Fußballplatz nur für die Jugendlichen, wo es nicht stört, wenn die kleinen Tore stehenbleiben. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagte Dieter Lange.

Kosten wird das alles 707 000 Euro, dafür muss ein Darlehen von 400 000 Euro aufgenommen werden. Im vorigen Jahr hat der Verein einen Überschuss erwirtschaftet; damit wird auch in diesem Jahr gerechnet. Weil ein altes Darlehen abgelöst wird, beläuft sich die Mehrbelastung durch das neue Darlehen auf 24 000 Euro im Jahr. Wegen der guten Kassenlage könne man das verkraften, ohne die Beiträge zu erhöhen, sagte der Vorsitzende.

Der zweite Vorsitzende Stefan Meyer wurde ebenso wiedergewählt wie die Schatzmeisterin Kirsten Stelter und der Schriftführer Dennis Blanken. Von den Spartenleitern wurden Karsten Frerks (Fußball) und Linda Kahrs (Tennis) bestätigt. Neu sind Gerhard Geffers und Linda Eggert als Leiter der Tischtennis- und Volleyballsparte, bei den Turnern fand dieses Jahr keine sparteninterne Wahl statt. Die Wahlen gingen schnell über die Bühne. Deshalb konnte schon nach 75 Minuten der große Wurstkessel hereingetragen werden.