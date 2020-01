Fischerhude. In Fischerhude ist es mittlerweile zur Tradition geworden, dass der Jahreswechsel auf sportliche Weise eingeläutet wird. Und so konnten die Sportfreunde Fischerhude beim Silvesterlauf 2019 wieder mehrere Hundert aktive Menschen aus allen Altersklassen zum Startschuss am frühen Nachmittag auf dem Dorfplatz bei der Molkereistraße begrüßen. Bereits seit mehreren Jahren wird diese Veranstaltung genutzt, um mit dem zu bezahlenden Startgeld kleinere und größere Projekte im Ort zu finanzieren. Das Wetter stand diesmal mit einem klaren Himmel und für den Winter milden Temperaturen ganz klar auf der Seite der Hobbyläufer.

Vor dem Feinkostladen Brünings Scheune lag einmal mehr die Ziellinie, markiert durch ein großes Einlauftor. Schon vor den Läufen herrschte Hochbetrieb auf dem Hof. Viele Teilnehmer nutzten die Gunst der Stunde, um sich noch einmal bei einer Bratwurst oder einem Getränk für ihren Lauf zu stärken. Musik sorgte für zusätzliche Stimmung und machte Lust auf die nachfolgenden Neujahrsfeiern. Bei der Voranmeldung hatten sich mehr 100 Teilnehmer registriert. Doch vor dem ersten Start hatte sich die Teilnehmerzahl noch einmal drastisch erhöht. Letztlich gingen 405 Menschen an den Start und damit vier Teilnehmer mehr als beim Silvesterlauf 2018.

Drei verschiedene Strecken

Zur Auswahl standen drei verschiedene Strecken: eine 1000-Meter-Strecke, die extra für Kinder gedacht war, eine 5000-Meter-Strecke, bei der auch gewalkt werden durfte, und die Strecke für besonders ausdauernde Sportler mit zehn Kilometern. Die Teilnehmer der letzten beiden Läufe gingen zum Teil mit einiger Ausrüstung an den Start. Kopfhörer für Musik, professionelle Sportkleidung sowie Puls- und Schrittmesser kamen für ein optimales Ergebnis zum Einsatz. Vor dem Beginn wurde sich natürlich ordentlich gedehnt, um die Muskeln warm zu machen. Einige der Eltern hatten jedoch eine besondere Art des Aufwärmens. Sie liefen zusammen mit ihren Kindern beim 1000-Meter-Lauf mit.

Warum der Silvesterlauf so beliebt ist, erklären sich die Organisatoren mit dem Wunsch der Teilnehmer, die Zeit in den letzten Stunden vor dem Jahreswechsel schneller herum zu bekommen. „Ich glaube, die Leute überbrücken damit einfach die Zeit“, vermutet Jörn Becker, der an diesem Tag auch die Moderation des Events übernahm. Die Aktiven würden es genießen, das neue Jahr sportlich zu beginnen. Die eingenommenen Gelder werden ebenfalls in ein sportliches Projekt gesteckt. Der Sportplatz in Fischerhude soll weiter ausgebaut werden. Zuvor konnte dieser – mithilfe der Einnahmen des Laufes – schon um ein Fußball- und Volleyballfeld erweitert werden. Jetzt sollen neue Trimmgeräte angeschafft werden. Sollte alles gut laufen, sei sogar ein Tennisfeld drin. Die Ideen sollen laut Becker schon bald umgesetzt werden.

Für viele Fischerhuder ist es bereits zur Tradition geworden, den Lauf zu unterstützen. Wie zum Beispiel zwei Teilnehmerinnen des Fünf-Kilometer-Laufes. „Wenn man hier wohnt, muss man auch mitmachen“, erklären sie. „Wir unterstützen das gerne, weil die Gruppe das so toll macht.“ Das Duo hatte bereits an den sieben bisherigen Silvesterläufen teilgenommen. Oft treffen die Teilnehmer dort auch auf alte Freunde und Bekannte. Einige liefen sogar gleich ganz als Gruppe. Beim 5000-Meter-Lauf erwies sich Zoe Binkowski als schnellste Teilnehmerin. Bei den Männern war es hingegen Steffen Behrens. Die Bestenliste über zehn Kilometer führten Jeanette Oebel bei den Frauen und Mario Callsen-Bracker bei den Männern an.