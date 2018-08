Der Sportplatz des TV Lilienthal. (Christian Kosak)

Für die Mitglieder des Lilienthaler Bauausschusses dürfte es am kommenden Montag reichlich ungemütlich werden. Um 18 Uhr tritt das Gremium im Ratssaal des Rathauses in der Klosterstraße zusammen. Man wird über die Straßenreinigung sprechen und über Glyphosat – im Mittelpunkt des Abends aber steht die Abschaffung eines Sportplatzes. Mit einer Änderung des Bebauungsplans Nummer 45 soll der Weg frei gemacht werden für die Errichtung einer in Lilienthal so dringend benötigten fünften Grundschule. Wie berichtet, soll sie auf einem der drei Sportplätze im Schoofmoor entstehen.

Damit aber sind viele nicht einverstanden. Seit Wochen schon gärt es in der Lilienthaler Sportszene, seit Tagen laufen sich die betroffenen Sportvereine für den kommenden Montag warm. Sie sammeln Argumente und stimmen sich für die Ausschusssitzung ab, sogar eine Protestveranstaltung soll es geben. Nach Informationen aus Vereinskreisen wird das Jugendfußballtraining am Montagnachmittag vom Schoofmoor-Sportplatz einfach mal in den hinter dem Rathaus gelegenen Amtsgarten verlegt. Man will den Politikern offenbar zeigen, wem sie die Spielflächen wegnehmen werden, wenn sie den Bebauungsplan ändern. Ballspielenden Kindern nämlich.

Gemeinsam versuchen, das Unheil abzuwenden

Die drei großen Sportvereine im Ort – der SV Lilienthal-Falkenberg, der TV Lilienthal und der TV Falkenberg – haben als Nutzer der Schoofmoor-Anlage im Alltag jede Menge miteinander zu tun. Nach den Zeitungsberichten über die Schulbaupläne an ihrer Spiel- und Trainingsstätte wollen sie nun auch gemeinsam versuchen, das Unheil abzuwenden. Der Neubau an dieser Stelle sei mit der den Vereinen zugedachte Aufgabe, die Kinder der Gemeinde zu bewegen und zu betreuen, nicht zu vereinbaren, sagt Ulrich Müller, Sportbeauftragter des TV Falkenberg. Es seien ja nicht nur die Fußballer, die künftig auf ein anderes Spielfeld ausweichen müssten. Auch andere Abteilungen trainierten auf diesem Feld. "Und wenn die Schule dort entsteht, werden auch die Hallenzeiten knapp." Schließlich würde die neue Schule ihren Sportunterricht in der benachbarten Sporthalle abhalten. Für die Vereine wäre dann kaum noch Platz. "Es wird passieren", so Müller, "dass wir Sportarten rausschmeißen müssen."

Die Vertreter der Vereine sind mit den Plänen nicht einverstanden (von links): Michael Simon, Vorsitzender des SV Lilienthal-Falkenberg, Sandra Traub, Geschäftsführerin des TV Lilienthal, und Ulrich Müller, Sportbeauftragter des TV Falkenberg. (André Fesser)

Michael Simon, Vorsitzender des SV Lilienthal-Falkenberg, hat sogar schon konkrete Vorstellungen, was das für seinen Verein bedeuten könnte: Fehlten die Trainingsmöglichkeiten, würde man Mannschaften verlieren. "Zwei Herren-, zwei Jugend-Fußballmannschaften", rechnet er vor, "etwa 150 Mitglieder fallen dann weg." Zurzeit zählt er rund 600 Mitglieder.

Angesichts dieser Aussichten sei der Schulbau im Schoofmoor keine Option, sagt Sandra Traub, die Geschäftsführerin des TV Lilienthal. Und für den Fall, dass sich die Lilienthaler Volksvertreter doch für diesen Standort entscheiden sollten, fordern sie und die anderen "Kompensation". In welcher Form der Schaden kompensiert werden könnte, lassen die Vereinsvertreter offen. Denn auch sie wissen, dass die Suche nach einer neuen Sportfläche ähnlich schwer werden könnte wie die Findung eines Schulstandorts. "Wir schlagen vor, eine neue große Sportanlage an der Mauerseglerstraße zu bauen", sagt Michael Simon. Die dort bereits jetzt angesiedelte Anlage könnte seiner Ansicht nach erweitert werden.

Am liebsten allerdings wäre es Simon und Kollegen, wenn im Schoofmoor alles bliebe, wie es ist, und die Gemeinde die Schule an eine andere Stelle bauen würde. Dass Lilienthal sie braucht, ist unbestritten. Mit den vielen Neubauten kommen auch immer mehr Kinder in die Gemeinde. Schon jetzt wird es in den Schulen eng. Die Kitas und Krippen sind überlaufen, und etliche Eltern sind ohne Betreuungsplatz (wir berichteten). Die Gemeinde ist also unter Druck. "Bis 2021 muss die Schule stehen", sagt Pascal Holz (CDU), der Vorsitzende des am Montag tagenden Bauausschusses. Daher sei Eile geboten, und man habe das Ziel, den neuen Schulstandort bis Ende des Jahres beschlossen zu haben.

Natürlich standen auch andere Standorte zur Diskussion, sagt Holz. Auf privaten Flächen, aber auch auf gemeindeeigenen. Infolge des Handlungsdrucks sei nun aber das Schoofmoor-Gelände in den Fokus geraten. Eine andere, im Ort immer wieder genannte Fläche an der Falkenberger Landstraße Ecke Lilienthaler Allee zum Beispiel komme Holz zufolge nicht infrage, weil es in diesem Fall viel zu lange dauern würde, das Genehmigungsverfahren voranzubringen. Vom Landkreis gebe es Signale, dass die Entscheidung erst in drei Jahren reif sei. Zeit, die Lilienthal nicht habe.

Vereine wollen nicht für Gemeinde herhalten

In den Vereinen kann man nachvollziehen, dass die Gemeinde ein Problem hat, will aber nicht dafür herhalten, es zu lösen. Vor allem die Kurzfristigkeit der Entscheidungsprozesse sorgt für Unmut. "Es wäre gut gewesen, wenn vorab mal jemand auf den Sportplatz gekommen wäre, um zu gucken, ob da eigentlich jemand drauf ist", schimpft Michael Simon. Dann hätte man gesehen, dass die Anlage gebraucht würde. Und TVL-Geschäftsführerin Traub bemängelt, dass es der Gemeinde an einem Gesamtkonzept fehle. "Es wäre schön, wenn die Gemeinde mal eine Vision entwickeln würde, was das alles bedeutet." Mehr Zuzüge bedeuteten schließlich mehr Schulkinder, aber auch mehr Sporttreibende. So, wie sie zurzeit mit den Vereinen umgehe, so einer der Kritiker, sei es "eine Frechheit".

Zur Sache: Entscheidung liegt beim Rat

Wenn sich der Bauausschuss am Montag ab 18 Uhr im Rathaus mit dem Thema befasst, wird die Änderung des Bebauungsplans und damit die Vorentscheidung zum Schulneubau noch nicht besiegelt. Der Bauausschuss gibt mit seinem Votum eine Empfehlung für den Gemeinderat ab, der abschließend entscheiden wird. Dessen nächste Sitzungen sind am 6. September und am 11. Dezember.

Schon jetzt tritt auch politischer Widerstand gegen den Schoofmoor-Plan zutage. Die FDP, deren Ratsmitglied John Hansen mit der CDU eine Gruppe bildet, lehnt diese Lösung ab, weil dadurch Freizeitflächen verloren gingen. Stattdessen sollte man noch mal mit dem Landkreis über die Fläche an der Entlastungsstraße sprechen.