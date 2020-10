Hella Oelzen und Dagmar Merten-Putnaerglis engagieren sich für die ökumenische Flüchtlingshilfe in Lilienthal (Tom Wesse)

Frau Oelzen, Frau Merten-Putnaerglis: Fünf Jahre nach der sogenannten Flüchtlingskrise wollen wir Bilanz ziehen. Etwa 290 Personen hat Lilienthal in den Jahren 2015/2016 aufgenommen, rund 200 Geflüchtete leben aktuell in der Gemeinde. Wie hat sich die Lebenssituation der Menschen entwickelt, die damals in Lilienthal ankamen?

Hella Oelzen: Ganz unterschiedlich, da es ganz unterschiedliche Menschen sind. Junge Akademiker sind darunter, Analphabeten und vor allem viele Familien mit Kindern.

Dagmar Merten-Putnaerglis: Die Entwicklung dieser Menschen hängt stark von ihrer Vorbildung ab. Wer als Kind und Jugendlicher das Lernen lernen konnte, hat hier gute Fortschritte beim Spracherwerb und bei der Integration gemacht. Wer im Heimatland wenig schulische und keine berufliche Ausbildung bekam, hatte und hat es hier sehr schwer.

Oelzen: Es gibt viele Familien, in denen ein Elternteil arbeitet. Lilienthaler Arbeitgeber stellen eine nennenswerte Zahl an Arbeitsplätzen zur Verfügung, unter anderem in der Industrie und in der Gastronomie.

Merten-Putnaerglis: Von den Menschen, die vom Balkan stammen und bleiben konnten, haben fast alle Arbeit, auch manche Frauen. Wir wissen von Personen, die eine Lehre zum Bäcker oder im Restaurant gemacht haben. Bei den anderen Nationalitäten sind es vorwiegend die Männer, die arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren, etwa zum Maler, zum Kfz-Mechatroniker, Elektriker oder in der Pflege. Ein Syrer, der in seiner Heimat bereits als Vermessungstechniker tätig war, hat jetzt in Essen in seinem Beruf einen Job gefunden. Ich weiß von niemandem sonst, der schon in seinem alten Beruf arbeitet. Aber alle, die sich und ihre Familie ohne weitere Sozialhilfe durchbringen können, sind sehr stolz darauf. Einige Frauen hoffen, eine Ausbildung beginnen zu können, wenn ihre Kinder groß genug sind.

Oelzen: Ein Geflüchteter macht sich gerade mit einem Umzugsunternehmen selbstständig, eine Familie hat einen Imbiss übernommen und ein Paar aus Palästina will einen mobilen Imbiss eröffnen.

Oelzen: Ja, das stimmt. Sie kümmern sich zu Hause um Haushalt und die Kleinkinder. Ihre anderen Kinder besuchen einen Kindergarten oder die Schule, die Grundschulkinder gehen zudem zu der so wichtigen Hausaufgabenhilfe der Bürgerstiftung.

Merten-Putnaerglis: Für die Frauen ist es immer noch schwerer, unsere Sprache zu lernen, weil sie wegen der Kinder weniger Sprachkurse besuchen können.

Oelzen: Seit einem Jahr bietet die VHS Lilienthal einen Deutschkursus für Frauen mit Kinderbetreuung an. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass das fortgeführt werden kann. Bei drei Frauen hat es unter anderem an den mangelnden Sprachkenntnissen gelegen, dass sie keine Arbeit fanden.

Merten-Putnaerglis: Zum einen gibt es ja inzwischen im Rathaus Frau Ahmed-von Maurich als Flüchtlingsbeauftragte, die sich engagiert für sie einsetzt. Das ist ein wahrer Segen, denn sie spricht auch Arabisch. Und die Menschen wissen jetzt, an wen sie sich sonst noch bei Problemen wenden können, etwa wenn sie ein Fahrrad, Möbel, einen Kühlschrank oder die Begleitung zu einem Bewerbungsgespräch brauchen. Sie wissen, dass es Sportvereine gibt, die Tafel, das Rote Kreuz, sie können sich wirklich zurechtfinden. Hilfe zur Selbsthilfe war immer unser Ziel, jetzt begleiten wir die Geflüchteten nur noch bei Bedarf, aber verlässlich. Zu manchen haben wir keinen Kontakt mehr, auch weil sie uns nicht mehr brauchen.

Oelzen: Sie kooperieren untereinander, helfen sich zum Beispiel bei Arztbesuchen sprachlich oder praktisch bei einem Umzug.

Merten-Putnaerglis: Sie wissen auch, dass sie in besonderen Situationen ein Darlehen über unser Spendenkonto erhalten können, so geschehen etwa bei der Familienzusammenführung und für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, die nicht vom Sozialamt übernommen wurden. Das Geld, meist Beträge im dreistelligen Bereich, gaben sie übrigens immer verlässlich zurück.

Oelzen: Bei Alltagsdingen. Sie rufen an, wenn sie Behördenpost bekommen, die sie nicht verstehen, bei Anträgen oder wenn sie horrende Heizungskosten begleichen müssen oder ihr Konto überzogen haben.

Merten-Putnaerglis: Ich sehe weiterhin einen großen Bedarf bei Sprache und langfristiger Integration. Man muss auch deutsche Freunde und Freundinnen gefunden haben, um sich integriert zu fühlen.

Merten-Putnaerglis: Der Wunsch, unsere Sprache besser sprechen zu können, ist bei allen vorhanden.

Oelzen: Und oft geglückt. Wenn wir sehen, dass sie in unserem internationalen Café miteinander Deutsch sprechen, ist das schon toll.

Merten-Putnaerglis: Nein, sie sprechen dann in ihrer Muttersprache. Oder ein Gemisch. Aus ihrer Heimat kennen viele dieser Eltern es zudem gar nicht, dass man mit Babys und Kleinkindern viel spricht, um ihnen die Welt zu erklären und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Mit Essen und Kleidung versorgen sie ihren Nachwuchs sehr gut, aber ansonsten laufen die Kinder so nebenher. Dabei ist Früherziehung das A und O, das hat viel mit Sprachförderung zu tun. Die Flüchtlingskinder haben schon bei Schulbeginn nicht die gleichen Bildungschancen wie andere Kinder.

Oelzen: Einige Mütter, die bis zum Lockdown das wöchentliche Café besuchten, haben unsere Ratschläge in diesem Punkt aber übernommen.

Merten-Putnaerglis: Anfangs ging es bei ihnen darum, gemeinsam in Deutschland eine Notsituation zu überstehen und sich zurechtzufinden. Inzwischen wissen sehr viele Frauen, dass man hier anders lebt und sie andere Rechte haben, die sie auch einfordern. Das führt zu innerfamiliären Spannungen. Manche Familien kriegen das gut hin, andere weniger.

Oelzen: Einige Frauen haben sich von ihrem Mann getrennt.

Merten-Putnaerglis: Das heißt, sie haben sich getraut, sich zu trennen, weil sie hier die Chance haben, finanziell abgesichert zu sein.

Oelzen: Es gibt immer wieder Bedarf an Mietwohnungen, die bezahlbar und in einem ausreichend guten Zustand sind.

Oelzen: Wir wünschen uns, dass sich mehr Bürger melden, die als Paten die Familien betreuen und als Lesepaten kleinere Kinder fördern.

Merten-Putnaerglis: Zusammen mit dem Verein Pro Asyl wünschen wir uns von der Gemeinde Lilienthal die Einrichtung eines Interkulturellen Lern- und Begegnungsortes für Migranten in Lilienthal. Einen konkreten Standort haben wir aber noch nicht bekommen.

Merten-Putnaerglis: Nein, es gibt sie so nicht mehr. Das Thema Flüchtlingshilfe ist nicht mehr aktuell und wird problematischer gesehen.

Oelzen: Die Welt hat andere Probleme, Corona, Klimawandel.

Oelzen: Ich habe unglaublich viel gelernt durch die Arbeit mit den Flüchtlingen und dadurch die Sichtweisen Anderer kennengelernt. Ich verstehe kulturelle Hintergründe viel besser und warum Menschen flüchten mussten. Es sind spannende und lehrreiche Einsichten.

Merten-Putnaerglis: Das trifft auch für mich zu. Ich habe politische, gesellschaftliche und historische Zusammenhänge in vielen Ländern viel besser verstanden. Mein Weltbild, mein ganzes Leben wurde bereichert. Und ich bin dankbar für die Zusammenarbeit in unserem Caféteam, mit Frau Ahmed-von Maurich und allen anderen mit der Flüchtlingshilfe vernetzten Lilienthalern sowie der Ausländerbehörde in OHZ.

Zur Person

Hella Oelzen (63)

arbeitete früher als Pflegehelferin. Heute ist sie nicht mehr berufstätig und engagiert sich unter anderem in Lilienthal in der ökumenischen Flüchtlingshilfe. Unter anderem wirkt sie im Café International mit, das 2014 gegründet wurde.

Dagmar Merten-Putnaerglis (72)

war früher Lehrerin und Kinder- und Jugendtherapeutin. Im Ruhestand kümmert auch sie sich um Flüchtlinge in der Gemeinde Lilienthal.