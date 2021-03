In den offenen Impfzelten kommen die Impfteams ans Auto, um die Besucher durch das offene Fenster oder die Tür mit Impfstoff zu versorgen. Die Patienten müssen dabei das Auto nicht verlassen. Im Anschluss müssen die Besucher noch 15 Minuten lang in einer Schlange warten, um zu schauen, ob sich eine Impfreaktion zeigt. (Christian Kosak)

Landkreis Rotenburg. Schlechtes Wetter? Gibt es nicht. Und so sind Hagel, Regen und Wind für Chris Knoblauch an diesem Tag allenfalls eine Randerscheinung. Knoblauch hält am Sonnabend beim sogenannten Drive-In-Impfen in Bremervörde als Einsatzleiter die Fäden zusammen. Knapp 480 Menschen im Alter von über 80 Jahren werden in Autos auf das Gelände kommen und sich eine erste Dosis Corona-Impfstoff verpassen lassen. Wer im Unterschied zu den Impflingen nicht das Glück hat, im Auto sitzen bleiben zu dürfen, wird ganz schön nass. Doch dieses Problem lassen Knoblauch und die anderen rund 90 Helferinnen und Helfer vom Landkreis Rotenburg, Rotem Kreuz, DLRG und Feuerwehr wie Regentropfen an sich abperlen: „Wir sind doch der Katastrophenschutz...“

So ein Drive-In-Impfen wird in anderen Staaten längst praktiziert. Die Aktion in Bremervörde, so vermuten die Verantwortlichen, ist aber die erste ihrer Art im ganzen Bundesgebiet. Zwar hält der Landkreis Rotenburg mit dem Impfzentrum in Zeven wie andere Landkreise auch eine zentrale Einrichtung zur Abwicklung des Impfbetriebs vor. Aufgrund der Größe des Kreisgebiets und der daraus resultierenden langen Anfahrtswege nach Zeven hat man sich im Kreishaus aber entschieden, den Bürgerinnen und Bürgern auch dezentrale Impfangebote zu unterbreiten.

Verfügbaren Stoff verimpfen

Man wolle den verfügbaren Impfstoff so schnell wie möglich verimpfen, betont Landrat Hermann Luttmann am Rande der Veranstaltung. So können sich Menschen über 80 bislang auch in den Samtgemeinden Geestequelle, Bothel, Fintel und Sottrum, in Scheeßel und Visselhövede immunisieren lassen und so den Weg nach Zeven sparen. Die Drive-In-Aktion in Bremervörde soll diese Angebote ergänzen. Landrat Hermann Luttmann lässt durchblicken, dass er sich vorstellen kann, so etwas auch an anderen Orten im Landkreis aufzubauen.

Die Abläufe auf dem Markt- und Messegelände am Huddelberg in Bremervörde zeigen, wie es geht. Die Verantwortlichen haben einen Parcours aus mehreren Stationen aufgebaut, den die Impfpatienten abfahren müssen: Nach Station 1 mit Anmeldung und Fiebermessen folgt ein Arztgespräch inklusive der Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen. Gleich im Anschluss geht es auch schon zur Impfung. Die Impfpatienten können während des gesamten Prozesses im Auto sitzen bleiben.

Vor den vier durchfahrbaren Impfzelten müssen die Fahrer dann Lichtsignale geben: Blinker links steht für linke Autoseite, linker Arm. Sitzt die zu impfende Person rechts und möchte den Impfstoff des Herstellers Biontech in den rechten Oberarm injiziert haben, setzt der Fahrer den Blinker rechts. Wer den Warnblinker einschaltet, erhält im Impfzelt Besuch an beiden Seiten des Autos. Die Fahrer selbst werden nicht geimpft, da die Organisatoren nicht ausschließen können, dass eine Impfreaktion die Fahrtüchtigkeit beeinflusst.

Anita Hölscher sitzt vorn rechts und ist vor dem Piks ein bisschen aufgeregt. Sie sei aber froh, dass sie von dem Impfangebot aus der Zeitung erfahren hat und nun dran ist, erzählt die Bremervörderin, denn auf anderem Wege sei sie nicht an einen Termin gekommen. Viel Zeit für einen Schnack hat sie nicht. Hölscher ist schon dran, und die Autoschlange vor dem Impfzelt wird länger. Der Impfarzt drängelt.

Im Notfall hupen

Die Drive-In-Aktion am Sonnabend richtet sich ausschließlich an über 80-Jährige aus Bremervörde. Sie alle haben vorher von der Stadtverwaltung einen Termin erhalten. Die meisten der 478 Patienten werden von Lebenspartnern, Eheleuten oder Angehörigen gefahren. Wer allein ist, konnte ein Angebot der Bremervörder Impfpaten in Anspruch nehmen. Die Ehrenamtlichen haben einen Fahrdienst organisiert und wurden für das Drive-In-Impfen in 33 Fällen angefragt. Sämtliche Interessenten konnten bedient werden, heißt es.

Nach dem Piks und der Ausfahrt aus dem Impfzelt müssen Hölscher und ihr Fahrer noch eine Viertelstunde in einer Autoschlange stehen und warten. Zeigt sich eine Impfreaktion, steht ein Arzt bereit, um den Fall abzuklären. Wer sich schlecht fühlt, soll hupen, um die Helfer zu alarmieren. Vor der Abfahrt erhält jeder Impfling noch einen Zettel mit einer Telefonnummer. Für den Notfall.

Geht es den Leuten gut, können sie wieder nach Hause fahren. In drei Wochen sieht man sich wieder. Denn dann müssen Anita Hölscher und alle Impfpatienten erneut zum Drive-In auf das Messegelände kommen, um ihre Zweitdosis zu empfangen. Ihren Termin für die Spritztour am Karsamstag haben die Impflinge schon bei der Anmeldung erhalten, heißt es vom Landkreis. Chris Knoblauch und die anderen werden dann auch wieder da sein.

Zur Sache

Neue Leitung im Impfzentrum

Vor ein paar Tagen hat die Leitung des Impfzentrums des Landkreises Rotenburg in Zeven gewechselt. Leutnant Chris Knoblauch verlässt nach dreieinhalb Monaten als Leiter die Einrichtung, da er wieder Aufgaben bei der Bundeswehr wahrnehmen muss. Angesichts geplanter Kapazitätserweiterungen geht die Führung auf ein vierköpfiges Team über, teilt der Landkreis mit: Annika Ohlhoff, Alexander Oestmann und Gerd Hachmöller von der Landkreisverwaltung sowie Oberstleutnant a.D. Rüdiger Krause – bisher Stellvertreter von Chris Knoblauch - werden zukünftig die Arbeit der Einrichtung leiten.