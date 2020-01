Obwohl die Steuereinnahmen der Kommunen seit einigen Jahren ansteigen, geht es vielen Gemeinden und Städten finanziell nach wie vor nicht gut. Die Möglichkeiten der Ausgabenkürzungen sind inzwischen vielerorts ausgereizt. (Oliver Berg/dpa)

Landkreis Osterholz. Nachdem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kurz vor Weihnachten erneut die Entschuldung von fast 2500 Städten und Gemeinden mit besonders hoher Kreditlast ins Gespräch gebracht hatte, gab es prompt Applaus und (vor allem) Gegenwind: Gestraft seien diejenigen, die den Weg der Tilgung aus eigener Kraft eingeschlagen hätten und bei den Ministerplänen leer ausgehen würden, hieß es. Der Landkreis Osterholz etwa hat zwar kürzlich alle Altfehlbeträge abgebaut und ist auch nicht mehr auf Kassenkredite angewiesen. Doch auch er steht vor einer erheblichen Netto-Neuverschuldung.

Einige Ratsfrauen und -herren der klammen Kommunen im Kreisgebiet werden erst recht ins Grübeln gekommen sein. Der Weg der Ausgabenkürzungen gilt nämlich vielerorts als ausgereizt; ohne eine Hilfe durch Bund oder Land bleibt da nur die Hoffnung auf eine Fortsetzung steigender Einnahmen. Ob das dann auskömmlich sein wird, steht auf noch einem anderen Blatt.

Immerhin: Fürs Kreisgebiet zeigt der neue landesweite „Realsteuervergleich 2018“ aus dem Landesamt für Statistik eine aus Kämmerer-Sicht erfreuliche Entwicklung. Die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer steigen demnach weiter kontinuierlich an, vor allem weisen aber auch die kommunalen Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer weiter aufwärts.

Rekord bei Gewerbesteuern

Nimmt man alle kreisangehörigen Kommunen zusammen, so wurde bei den Gewerbesteuer-Einnahmen im Jahr 2018 mit 31,15 Millionen Euro in den Rathäusern ein neuer Rekord aufgestellt. Das sind gut 2,4 Millionen Euro mehr als 2016 – ein Plus von mehr als acht Prozent in zwei Jahren. Dabei handelt es sich jeweils um die tatsächlichen Netto-Beträge, denn es waren zuletzt von den Kommunen stets 15 bis 17 Prozent als Umlage an Bund und Land abzuführen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz schwankte dabei zwischen 350 in den kleineren Kommunen der Samtgemeinde Hambergen und 450 in den Gemeinden Schwanewede und Ritterhude.

Noch umfangreicher als die Gewerbesteuer – und konjunkturanfällig wie diese – waren und sind die Gemeinde-Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die kreisangehörigen Kommunen erhielten im Jahr 2014 zusammengerechnet 44,8 Millionen Euro Einkommensteuer- und 2,41 Millionen Euro Umsatzsteuer-Anteil. Im Jahr 2018 wurden im Kreisgebiet dann fast 54,1 Millionen Euro Einkommen- und fünf Millionen Euro Umsatzsteuer eingenommen.

Binnen fünf Jahren stehen damit ein Fünftel mehr Einkommensteuer-Einnahmen zu Buche und mehr als eine Verdoppelung beim Umsatzsteuer-Anteil. Zusammen machen diese beiden Posten mehr als die Hälfte aller kommunalen Steuer-Einnahmen im Kreisgebiet aus; Vergnügungs- und Hundesteuer fallen demgegenüber kaum ins Gewicht. Die günstige Konjunktur und die niedrigen Zinsen haben Finanzminister Scholz dazu bewogen, die Entschuldung der Gemeinden in einem Umfang von etwa 50 Milliarden Euro ins Gespräch zu bringen.

Zum Vergleich: Niedersachsens Kommunen waren Ende 2017 mit insgesamt 24,4 Milliarden Euro verschuldet. Und auch wenn die Ministerpläne in der Großen Koalition nicht mehrheitsfähig zu sein scheinen: Bewegung kommt so oder so an anderer Stelle in die kommunalen Steuereinnahmen, denn die Grundsteuer als die verlässlichste aller Quellen wird innerhalb der nächsten vier Jahre reformiert.

Auf Geheiß der Verfassungsrichter sind Bund und Länder bereits tätig geworden; und auch wenn noch unklar ist, ob sich Niedersachsen bei der Berechnung eher dem Bremen Modell oder eher dem Sonderweg aus Bayern anschließen wird, so soll sich am Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden doch nichts ändern. Das haben alle Verantwortlichen stets versichert.

Aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke flossen in den vergangenen Jahren stabile 990 000 Euro in die Gemeindekassen des Kreisgebiets. Und bei der Grundsteuer B für Wohnbaugrundstücke gab es wegen der Bautätigkeit zuletzt einen moderaten Aufwärtstrend. Bei Hebesätzen zwischen 380 (Axstedt, Lübberstedt) und 490 (Worpswede) wurden im Jahr 2018 kreisweit 22,06 Millionen Euro eingesammelt, das waren 3,2 Millionen Euro mehr als im Jahr 2014.