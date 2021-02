Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus der Wümme geborgen werden. (Marcel Kusch)

Rotenburg. Nach dem Tod eines vierjährigen Jungen im November hat die Staatsanwaltschaft Verden gegen die 40-jährige Mutter des Kindes Anklage wegen Totschlags erhoben. Wie berichtet, war das Kind am 5. November 2020 in Rotenburg leblos aus der Wümme geborgen worden. Die Frau soll das Diakonieklinikum in Rotenburg mit ihrem behandlungsbedürftigen Sohn verlassen und ihn wohl aus Angst um die Entziehung des Sorgerechts abends in den Fluss geworfen haben, so die Staatsanwaltschaft. In der Wümme sei er ertrunken. Anschließend soll die Mutter selbst versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Die Angeschuldigte sei weiterhin einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft habe mit der Anklageerhebung die Umwandlung in einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Weitere Einzelheiten könnten derzeit nicht mitgeteilt werden, so Pressesprecher Martin Schanz.

Die 40-jährige Frau war im November mit ihrem Sohn in der Rotenburger Klinik gewesen, hatte das Krankenhaus aber abends mit dem Kind verlassen. Das Diakonieklinikum alarmierte die Polizei, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften die Mutter suchte. Sie trafen sie schließlich allein im Stadtzentrum an. Feuerwehrleute bargen den Vierjährigen tot aus dem Fluss.