Der Landkreis hat im vergangenen Jahr weniger Geld ausgegeben als geplant. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Die Kreisfinanzen haben vor zwei Jahren die Kurve gekriegt, sodass die Gemeinden nun seit Jahresbeginn eine niedrigere Kreisumlage zu entrichten haben. Auch beim Schullastenausgleich und der Pauschalförderung ihrer Kita-Plätze wurden die Mitgliedskommunen im Januar entlastet. Inzwischen hat sich der Kreishaushalt weiter erholt, sodass die Kreisumlage bis zum Ende des Jahres 2025 unverändert bei 50 Prozent bleiben kann. Darauf verständigte sich der Finanzausschuss des Kreistags auf seiner jüngsten Sitzung, ohne dazu eine förmliche Beschlussempfehlung abzugeben.

Planungssicherheit soll es auch bei den bereits festgezurrten Kitaplatz-Pauschalen sowie beim Schullastenausgleich der Sekundarstufe I geben, der im nächsten Jahr auf 80 Prozent steigen soll. Gemessen an den 2018er-Zahlen summiert sich das Entlastungsvolumen der nächsten Jahre auf jährlich drei bis 3,5 Millionen Euro, wie Kreis-Kämmerer Dieter Leckow den Finanzpolitikern darlegte.

Besser als erwartet

Auf der Habenseite steht nach seinen Worten ein Überschuss der beiden Vorjahre von rund 18,3 Millionen Euro, und auch 2019 laufe bislang besser, als manche Prognosen erwarten ließen. Grund seien weiter sprudelnde Steuereinnahmen sowie Verzögerungen bei den Großprojekten Breitbandausbau (inzwischen angelaufen) und BBS-Sanierung (soll nächstes Jahr beginnen). Außerdem habe der Landkreis vergangenes Jahr viel weniger Sozialausgaben tätigen müssen als veranschlagt, so Leckow weiter. Allein dieser Posten entlaste den Haushaltsplan 2018 um rund 11,9 Millionen Euro. Eine rasante Entwicklung, wenn man bedenke, dass der Landkreis noch 2012 ein kumuliertes Defizit von fast 21,7 Millionen Euro mit sich herumgeschleppt habe.

Das aktuelle Haushaltsjahr, das laut Etat-Plan eigentlich mal mit 0,9 Millionen Defizit kalkuliert worden war, lässt Leckow zufolge nun ebenfalls klar schwarze Zahlen erwarten. Der Kämmerer taxiert die Gesamtverbesserung zum Stichtag 31. März 2019 aus den genannten Gründen auf 3,4 Millionen Euro. „Bei den Schlüsselzuweisungen profitieren wir von den Mehreinnahmen des Landes, und das gilt erst recht für die Gemeinden.“ Dies bedeute auch, dass trotz der Senkung des Hebesatzes bei der Kreisumlage fast eine halbe Million Euro dem Landkreis zufließt, mit der bei der Haushaltsaufstellung nicht zu rechnen war.

Zweifel der Linken und der Grünen, Leckow könne mit den 3,4 Millionen Euro zum wiederholten Mal zu niedrig gestapelt haben, wies der Kämmerer mit Nachdruck zurück. „Es tut mir leid, aber das lässt sich nicht sicher sagen.“ Die Erfahrungen früherer Jahre hätten ihn vorsichtig werden lassen. „Für den Fehlbedarf von 21 Millionen Euro haben damals gerade mal zwei schlechte Jahre genügt.“ Der Landkreis müsse auch an die eigenen Vorhaben BBS und Breitband denken. Deren Folgen wie Abschreibungen und Kreditzinsen seien ja nur aufgeschoben. Die gesenkte Kreisumlage sei in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 bisher auch noch nicht eingepreist.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) wollte denn auch kein Wasser in den Wein gießen lassen und gab Leckow recht: „Wir sind auf dem richtigen Weg, und die Gemeinden haben auch keinen Grund, mit dem Landkreis zu hadern.“ Der Landkreis habe auch eigene Vorhaben und großen Nachholbedarf im sozialen Bereich. Der Bau eines eigenen Pflegeheims, der zurzeit geprüft werde, werde beispielsweise eine ordentliche Summe kosten, warnte Pallasch. Gleichwohl empfinde er uneingeschränkte Freude über den vorläufigen Abschluss 2018. Er widerlege all die Skeptiker, die angesichts von Zuwanderung den Kollaps der Sozialsysteme heraufziehen gesehen und mit Fremdenfeindlichkeit Stimmung gemacht hatten. „Für den Landkreis sind die Asylbewerber sogar die Gewinnbringer, und das sollten wir auch so nach außen vertreten.“

Luft nach unten

Unterdessen erinnerten Harm Bruns (Grüne) und Reinhard Seekamp (Linke) daran, sie hätten schon vor einem Jahr Luft für eine kräftigere Senkung der Kreisumlage gesehen. Der vorläufige Abschluss 2018 über 12,85 Millionen Euro bestätige sie nun, aber den großen Parteien habe der Mut gefehlt, die Kommunen stärker zu entlasten, so Seekamp. „Ich will nicht mäkeln, aber daraus sollten wir lernen.“

Bruns sah es ganz ähnlich: Der Finanzbericht zeige, dass der Landkreis die eigenen Vorhaben beherzter anfassen solle und auch könne. Den Kommunen sei unterdessen wenig geholfen, wenn die 18-Millionen-Entlastung auf sechs Jahre gestreckt werde. In den Rathäusern drücke der Schuh aktuell ganz besonders, so etwa bei den Krippen- und Kita-Plätzen. „Ich bin mal gespannt, was die Bürgermeister dazu sagen werden“, sagte der Grünen-Abgeordnete.

Björn Herrmann (SPD) erwiderte: „Wir sind immer gut damit gefahren, vorsichtig zu wirtschaften und keine Gelder zu verplanen, die wir noch nicht haben.“ Es sei sehr erfreulich, den Gemeinden nun mehr Planungssicherheit geben zu können. Die Kreisumlage bis 2025 festzuschreiben sei ein Signal, das die Gemeinden bräuchten.

Marie Jordan (CDU) pflichtete Herrmann bei. Vorsicht und Umsicht bei der Ausgabenplanung blieben das Gebot der Stunde, denn die jüngste Entwicklung zeige einmal mehr, dass die Kreisfinanzen von vielen Faktoren abhingen, auf die Kreispolitik und -verwaltung keinen Einfluss haben. Mit einem einstimmigen Votum nahm der Ausschuss die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen „freudig zur Kenntnis“, wie Sitzungsleiter Udo Mester (SPD) zu Protokoll gab.