Rossmann ist ein Publikumsmagnet. Der Drogeriemarkt gibt die Filiale am Stadskanaal auf und zieht in das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Hauptstraße / Konventshof. (Sabine von der Decken)

Der Feinkostladen Culinari zog als erster von der Klosterstraße in die Hauptstraße und hat jetzt eine Kaffeeterrasse vor dem Geschäft. Bald folgt Buchstäblich. Gabi Heinrichs zieht mit ihrem gesamten Büchersortiment vom Stadskanaal in die Hauptstraße um und freut sich drauf. Ihre Nachbarin, die Goldschmiedin Ulrike Clausen, hört aus Altersgründen auf und räumt im Januar den kleinen Laden leer. Im Dezember folgt mit Rossmann ein Publikumsmagnet. Der Drogeriemarkt gibt die Filiale am Stadskanaal auf und zieht in das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Hauptstraße / Konventshof. Drei Läden weg in einem Jahr? Das wäre ein herber Schlag für das Quartier Klosterstraße / Stadskanaal.

Wer vom Stadskanaal um die Ecke biegt, sieht zuerst die Schaufenster vom Biohuus mit dem reichhaltigen Sortiment. Dann kommen die Optic-Lounge, die Fleischerei Oosterbeek und Akora-Reisen in der Kombination mit Second-Hand-Kleidern. Drei Schritte weiter sieht das Bild ganz anders aus. Nüchtern und schmucklos, die Schaufenster halb oder ganz mit Folie verklebt. Wo früher Gastronomie und Einzelhandel für Leben sorgten, sitzen zwei Dienstleister. Da lädt nichts mehr zum Bummeln ein. Wenn Läden umziehen oder schließen, stoßen Dienstleister oft in die Lücken vor: Versicherungen und Makler, Physiotherapeuten und Nagelstudios, Ärzte oder Fahrschulen.

„Wenn Rossmann weggeht – was sollen wir da noch?“ fragt Gabi Heinrichs, die Buchhändlerin. „Wir wollen für die Neubürger präsent sein und für Menschen, die aus Bremen kommen.“ Man spürt die Vorfreude bei Gabi Heinrichs, sie schwärmt vom neuen Domizil an der Hauptstraße 51. Da haben der Wunderkram-Laden und die Modeboutique die Segel gestrichen. Bald bringt die Buchhandlung Buchstäblich neues Leben in den Bau, in den Teil, der früher Wunderkram und Kindermode anbot. „Ein wunderschöner Altbau“, findet die Buchhändlerin. „Wir renovieren auch. Das wird schick, das hat Charme. Und wir haben da tolle Stellflächen. Ich freu' mich total darauf.“ Heinrichs hat Ladenbauer aus Bremen engagiert.

Mehr Bücher im Sortiment

Zwar ist der Laden mit 70 Quadratmetern ein bisschen kleiner als der Buchladen am Stadkanaal mit knapp 90. Doch weil es drei Räume sind und weniger Schaufensterfläche, passen womöglich mehr Bücher hinein. Gabi Heinrichs will das Sortiment erweitern: Eine ganze Wand voller Gruß- und Postkarten, dazu Bioschokolade aus Österreich und handgefertigte Seifen.

Mit dem Umzug im Februar lässt die Buchhändlerin 16 Jahre in der Klosterstraße hinter sich. Die Straßenbahn-Baustellen-Zeit sei hart gewesen, sagt sie. Die treuen Stammkunden halfen, die Sperrzeiten zu überbrücken. „Eine tolle Kundschaft“, sagt Gabi Heinrichs. „Darum bleiben wir in Lilienthal und gehen nicht woanders hin.“ Der Standort am Stadskanaal sei super gewesen. „Aber die Musik spielt jetzt woanders. Das sagt Culinari auch.“ Von Bremern hat Gabi Heinrichs erfahren, dass sie gern zum Bummeln und Kaffeetrinken nach Lilienthal kommen. Dass die Klosterstraße ausblutet, glaubt sie nicht. „Man weiß ja nicht, was da reinkommt bei Rossmann und bei uns.“

Vom Jammern und Klagen hält die scheidende Goldschmiedin Ulrike Clausen nichts. Doch sie warnt davor, dass Lilienthal zur Schlafstadt wird. Die Gewerbesteuererhöhung treffe vor allem die kleinen Läden hart. Zugleich setze der Internethandel den Geschäften zu. Ihren Vermieter Sieber Oosterbeek lobt die Goldschmiedin über den grünen Klee. „Der hat sich wirklich sehr bemüht und eingesetzt.“ Ulrike Clausen erinnert an den Artikel 14 des Grundgesetzes: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Herr Oosterbeek nimmt diese Verpflichtung ernst, andere tun das nicht.“ Mehrere Einzelhändler sehen den Eigentümer der Ladenzeile an der Ecke Klosterstraße / Stadskanaal als Vorbild. Er sei nicht auf schnellen Profit aus, sondern daran interessiert, dass Lilienthals Zentrum auch in 20 Jahren noch lebendig sei.

Es gibt Geschäftsleute, die schwarz sehen. „Wir sterben“, heißt es hinter vorgehaltener Hand. „Wir sterben in den nächsten zehn Jahren.“ Von Politik und Verwaltung fühlen sich manche im Stich gelassen. Die Gewerbesteuer habe der Rat erhöht. Da klingen Bitterkeit und Empörung durch. Auch Carmen Dreyer-Winkelmann ist enttäuscht von der Politik: „Nur leere Versprechungen, es ist nichts passiert.“ Seit 17 Jahren ist die Optikerin am Standort Klosterstraße aktiv. „Hier wird nichts getan, aber sie heben die Gewerbesteuer an.“ Auch mit dem Wochenmarkt in der Klosterstraße gehe es bergab: „Mittwochs ist oft nur noch das Fischgeschäft da.“ Der Geflügelstand sei weg, der habe sich lautlos verabschiedet. Sonnabends kämen nur noch Blumen-Müller und der Gemüsestand. Ab und an stoße der Fischhändler Meyn mit seinem Verkaufswagen dazu.