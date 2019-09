Das Allwetterbad ist stets gut besucht. Trotzdem wurde erneut ein Verlust erwirtschaftet. Das liegt nach Angaben von Bürgermeister Torsten Rohde auch daran, dass der Eintrittspreis nicht soweit angehoben werden kann, dass er die Kosten deckt. (Allwetterbad)

Osterholz-Scharmbeck. Die Bäderbetriebe GmbH mit Stadthalle und Allwetterbad hat für das Jahr 2018 unterm Strich ein Minus von gut 146 000 Euro erwirtschaftet. Dieser Verlust soll laut Votum der Mitglieder des Finanzausschusses von der Stadt ausgeglichen werden. Vor dieser Entscheidung aber kritisierte Stefan Haake (CDU) die Situation. „Jeder Bürger wird mit 80 Euro zur Kasse gebeten, ob er will oder nicht“, sagte Haake. „Das Bad ist ja wichtig für unsere Stadt, aber vielleicht könnte man den Bürgern etwas Gutes tun“, deutete er vage an. Trotz des „tollen Bades“ würden etwa 30 Prozent der Schüler immer noch nicht schwimmen können.

Verlust senkt Steuerlast

Zur Vorgeschichte: Die Stadt erhält aus der 47,38-prozentigen Beteiligung an den Osterholzer Stadtwerken einen Gewinn-Betrag in Höhe von knapp 2,48 Millionen Euro gutgeschrieben. Im Gegenzug fällt für die Stadtmarketing-Gesellschaft (mit Stadthalle) ein Verlust von 627 000 Euro an. Das Allwetterbad hat einen operativen Jahresverlust von gut 1,5 Millionen Euro zu verbuchen. Unterm Strich bleibt bei der Bäderbetriebe GmbH, die Stadtwerke und Stadtmarketing vereint, ein Jahresfehlbetrag von knapp 146 000 Euro hängen. Dieses Ergebnis war bei den Haushaltsberatungen für 2018 in etwa so erwartet worden: Im verabschiedeten Haushaltsplan sind 150 000 Euro als Defizit eingeplant.

Bürgermeister Torsten Rohde wies die CDU-Kritik zurück. Stattdessen setzte er in Bezug auf den steuerlichen Querverbund aus Bäderbetriebe-Gesellschaft, Stadtmarketing und Stadtwerke auf Aufklärung – auch, weil Stefan Haake „neu im Finanzausschuss ist“. „Das Bad ist in der Stadt unumstritten“, stellte Rohde gegenüber Haake klar. Der Verlust der Bäderbetriebe und der Querverbund würden helfen, die Steuerlast der Stadtwerke-Gesellschaft „ganz erheblich“ zu mindern, betonte der Bürgermeister. Es gehe um „sechsstellige Beträge“.

Kein Bad und wohl auch keine Veranstaltungshalle würden in Deutschland kostendeckend betrieben werden, merkte Rohde sichtlich angefasst an. Im bundesweiten Vergleich liege man von 44 vergleichbaren Schwimmbädern sogar auf dem vierten Platz, was die Zuschusshöhe angehe. „Mit den Kosten liegen wir hier also deutlich unter dem Schnitt.“ Das Dilemma sei, dass der Eintrittspreis für ein Schwimmbad nicht soweit angehoben werden könne, bis er die Kosten decke. „Der Preis ist auch ein politischer Preis“, stellte Rohde klar. „Wir arbeiten wirtschaftlich und reduzieren Verluste, wo es geht.“

Bad als Standortfaktor

In der Sitzungsvorlage wird herausgestellt, dass der diesjährige Verlust der Bäderbetriebe GmbH nur etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahr beträgt. 2017 lag man bei einem Minus von 292 000 Euro. Und auch das operative Betriebsergebnis liege zwar bei gut 1,5 Millionen, damit aber immerhin 157 000 Euro besser als im Vorjahr. Auch andere Ausschussmitglieder machten klar, dass es bei Bad und Stadthalle um mehr als nur die Kosten gehe. n Schwimmbad ist Daseinsvorsorge“, sagte Herbert Behrens von der Linksfraktion. Die anderen Ausschussmitglieder klopften nach dieser Aussage zustimmend auf die Tische. „Wir müssen sehen, dass wir unsere Stadt attraktiv halten.“

Und auch Haakes früherer Fraktionskollege Michael Rolf-Pissarczyk (Bürgerfraktionsgruppe) zeigte wenig Verständnis für die Kritik, schließlich lägen die Defizite deutlich unter dem, was verplant gewesen sei. „Wir sollten hinter Stadthalle und Schwimmbad stehen“, appellierte Rolf-Pissarczyk. Und speziell an die Adresse Haakes gerichtet: „Wir müssen auf die Außenwirkung achten, wenn wir über dieses Thema sprechen.“ Das System bezeichnet Rolf-Pissarczyk als „super“. Er fände in diesem Jahr „überhaupt kein Haar in der Suppe“.

Stadtkämmerer Volker Lütjen hatte ebenfalls nichts auszusetzen. „Es ist das beste Ergebnis in den zwölf Jahren, in denen ich hier bin.“ Es sei kaum Potenzial vorhanden, etwas zu verbessern, steht für Volker Lütjen fest. Am Ende sprachen sich alle Ausschussmitglieder dafür aus, den Verlust durch Stadtmittel auszugleichen. Ebenso votierten sie dafür, Geschäftsführer und Aufsichtsrat der Bäderbetriebe GmbH zu entlasten. Über die endgültige Verwendung des Jahresergebnisses 2018 werden die Mitglieder der Gesellschafterversammlung entscheiden.