Windräder nutzen die Energie des Windes zur Erzeugung von Strom. (Martin Schutt)

Osterholz-Scharmbeck. Die Osterholzer Stadtwerke sind seit 2016 an der Trianel Erneuerbare Energien (TEE) aus Aachen gesellschaftsrechtlich beteiligt. "Über die TEE sind wir nun erstmals an einem Projekt in Niedersachsen beteiligt", teilt Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström mit. "Mit dem Windpark Wennerstorf sind wir an den ersten Windkraftanlagen der neuesten Generation beteiligt und folgen damit unserer Investitionsstrategie für einen effizienten und modernen Ausbau der Erneuerbaren.“ Das aktuelle Projekt wird gut 70 Kilometer entfernt bei Buchholz in der Nordheide umgesetzt.

Der Trianel Windpark Wennerstorf besteht zurzeit aus zwei Anlagen der modernsten „4,5-MW-Klasse“ von Nordex und hat eine Gesamtleitung von neun Megawatt (MW). Mit einem Rotor-Durchmesser von 150 Metern in 125 Metern Nabenhöhe produzieren die beiden Windkraftanlagen rund 27 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, wie Jürgen Möller vom Osterholzer Energieversorger mitteilt. Das wiederum entspreche dem Strombedarf von rund 8000 Haushalten. Damit spare der neue Windpark jährlich rund 18 000 Tonnen Kohlendioxid ein. Die neuen Windkraftanlagen seien zudem rund 40 Prozent leistungsfähiger als die bislang in Deutschland errichtete durchschnittliche Anlagengröße von rund 3,2 MW.

Errichtet wurden die beiden neuen Anlagen des Windparks Wennerstorf auf dem Gebiet der Gemeinde Wenzendorf im niedersächsischen Landkreis Harburg, etwa 40 Kilometer südwestlich von Hamburg. Im Oktober und Dezember 2018 sind die Windkraftturbinen des Typs „Nordex N-149/4.0-4.5“ in Betrieb genommen worden. Sie ersetzen im Rahmen des sogenannten Repowerings vier Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund fünf Megawatt, die 2018 vollständig zurückgebaut wurden, wie die Stadtwerke mitteilen. Gegenüber dem Vorgängerwindpark konnte die Anlagenzahl halbiert und der Ertrag vervierfacht werden. An der TEE sind 37 Stadtwerke aus Deutschland sowie die Stadtwerke-Kooperation Trianel beteiligt. Gemeinschaftlich investieren sie rund eine halbe Milliarde Euro in den Auf- und Ausbau des eigenen Erneuerbaren-Portfolios mit Windkraftanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen in ganz Deutschland.

Das aktuelle Portfolio umfasst rund 44 Megawatt an Photovoltaik-Leistung (mehr als 160 000 Solarmodule) und rund 147 Megawatt an Wind-Leistung mit 50 Windkraftanlagen in acht Bundesländern. Bis Ende 2020 sollen weitere Windparks und PV-Freiflächenanlagen folgen.

Seit über zehn Jahren engagieren sich die Osterholzer Stadtwerke für den Ausbau der erneuerbaren Energien, berichtet Möller. Zuerst habe der regionale Energieversorger mit seinen Gesellschaftern in den Kommunen verschiedene Bürgersolarkraftwerke auf den Weg gebracht, im Jahr 2012 folgte eine Beteiligung an zwei Windmühlen im Bremer Windpark Industriehäfen.