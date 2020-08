Dieses Exemplar steht an der sogenannten IGS-Kreuzung in Buschhausen. (Stadtwerke)

Die Osterholzer Stadtwerke haben zur Wahl der schönsten Heufiguren des Jahres 2019 aufgerufen. Aus dem Landkreis Osterholz bewerben sich 17 Erntefest-Komitees mit ihren eindrucksvollen Hinguckern, mit dabei ist unter anderem der Heimatverein Neu Sankt Jürgen. Je mehr Stimmen, desto höher der Gewinn für die jeweiligen Erntefestmacher: Der Anteil am Preisgeld in Höhe von 3000 Euro wird an der Stimmenzahl bemessen. Jeden Sommer weisen die Heufiguren an den Ortseingängen auf die Erntefeste hin. Auch in diesem Jahr konnten schon Figuren gesichtet werden: Das Foto zeigt ein Werk, das in Buschhausen aufgestellt wurde. Große Feste wird es dieses Jahr coronabedingt zwar nicht geben, aber die freundlichen Erntefest-Botschafter erinnern an die Tradition und verbreiten Hoffnung für das kommende Jahr, teilen die Stadtwerke mit. Wer mitmachen möchte, kann seine Stimme unter www.osterholzer-stadtwerke.de/heufigurenwettbewerb abgeben und mit Glück 500 Euro gewinnen.