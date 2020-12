Jetzt geht es los. Im Kreis Rotenburg sollen am Neujahrstag die Corona-Impfungen beginnen. (Sven Hoppe/dpa)

Nachdem in Niedersachsen und Bremen bereits erste Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht wurden, steht nun auch im Landkreis Rotenburg der Impfstart bevor. Voraussichtlich am Neujahrstag sollen mobile Impfteams damit beginnen, Bewohnern und Beschäftigten der Pflegeheime, die Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern haben, den Impfstoff zu verabreichen, teilte ein Landkreis-Sprecher am Mittwoch mit.

Mehrere Pflegeheime hätten die Vorbereitungen für die Impfung abgeschlossen. In welcher der Einrichtungen am Freitag mit den Impfungen begonnen wird, stehe noch nicht endgültig fest. Die Kreisverwaltung zeigte sich von dem Starttermin überrascht. Erst am Mittwoch habe das Landessozialministerium den Landkreis informiert, dass eine erste Impfstofflieferung kurzfristig erfolgen werde.