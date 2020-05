Der Huxfelder Damm ist schmal. Wenn sich zwei Autos begegnen, müssen sie zwangsläufig auf den Seitenstreifen ausweichen und das wirbelt in Trockenperioden jede Menge Staub auf. Anwohner Jürgen Krieger ärgert das. Nun ist nur noch Tempo 30 erlaubt. Im Bau- und Planungsausschuss soll über mögliche Abhilfen diskutiert werden. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Bei Trockenheit wirbelt Staub auf, im Winter spritzt der Schlamm – die Seitenstreifen des Huxfelder Damms verlangen den Anwohnern und Nutzern der Straße einiges ab. „Das läuft schon lange Jahre“, sagt Jürgen Krieger. Mitte April hat er einen Brief an die Gemeinde geschrieben. Sein Anliegen steht gleich im ersten Satz: „Bitte schützen Sie die Anwohner vom Huxfelder Damm.“ Die Verwaltung hat vor wenigen Tagen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung für die Straße reagiert. Statt wie bisher 50 Kilometer pro Stunde sind jetzt nur noch 30 erlaubt. Ob das eingehalten wird und wie viele Fahrzeuge den Huxfelder Damm täglich befahren, ermittelt eine zeitgleich installierte Tafel zur Geschwindigkeitsmessung.

Das Thema Seitenstreifen im Huxfelder Damm ist nicht neu, bestätigt auch Bürgermeisterin Marion Schorfmann auf Nachfrage. Vor rund zehn Jahren sei im Bau- und Planungsausschuss über mögliche Pfähle am Straßenrand diskutiert worden. Eine Lösung gab es damals nicht. Nun ein neuer Anlauf, denn auch sie weiß: „Wir hätten uns ohnehin darum kümmern müssen. Der Seitenstreifen ist momentan so nicht befahrbar.“

Mit der Geschwindigkeitsreduzierung kommt die Verwaltung dem nach, was Jürgen Krieger in seinem Brief favorisiert: „Tempo 30 verbessert überwiegend Umweltqualität, Sicherheit sowie Verkehrsfluss und Anwohnende nehmen die Entlastung wahr.“ Mit dieser Aussage bezieht er sich auf Untersuchungen des Umweltbundesamts.

Tempo 30 nicht von Dauer

Die Geschwindigkeitsbeschränkung am Huxfelder Damm wird jedoch nicht von Dauer sein. Die Schilder „kann man nur temporär aufstellen“, sagt Schorfmann. Mehrfach habe die Kommune bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Osterholz nachgefragt und zur Antwort erhalten: „Es gibt nach dem Straßenverkehrsrecht keinen Grund, die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer runter zu regeln“, so Schorfmann. Der Zustand der Straße gebe das nicht her, trotz Staubbelastung oder weggrollendem Asphaltgranulat im Seitenstreifen. Der zudem im Laufe der Jahre auch immer wieder kaputt gefahren und abgesackt sei. Zudem habe es Hinweise auf zu schnelles Fahren gegeben.

Die mobile Messtafel habe ursprünglich an anderer Stelle in Grasberg installiert werden sollen. Nun hängt sie aber für mehrere Wochen am Huxfelder Damm. Sie messe nicht nur die Geschwindigkeit, sondern erfasse auch die Anzahl der Fahrzeuge mit Datum und Uhrzeit. Das liefert Daten. Diese wolle die Verwaltung im Bauausschuss vorlegen. Die Situation im Huxfelder Damm soll auf die Tagesordnung. Die Verwaltung wolle das nicht einfach so machen, sondern: „Wir wollen noch einmal im Bauausschuss beraten lassen, wie wir mit dem Thema Seitenfläche umgehen“, so Schorfmann. Dabei könnte auch die einst angedachte und verworfene Lösung der Fahrbahneinengung mittels Pfosten und besser befestigten Ausweichboxen wieder diskutiert werden.

Nicht nur Kriegers Brief hat die Verwaltung zum Handeln bewegt. Ende April hatte wie berichtet der Landkreis 14 beim Breitbandausbau beschädigte Birken in der Huxfelder Straße fällen lassen. Die Zufahrt zur Mittelsmoorer Straße sei in diesem Zusamenhang ebenfalls gesperrt gewesen. „Das hat zu einem Mehrverkehr im Huxfelder Damm geführt“, so Schorfmann.

Anwohnersicht Jürgen Krieger sagt über den Huxfelder Damm: „Eigentlich müsste das eine Einbahnstraße werden und mit Überholverbot, weil sie so schmal ist.“ In jeder Trockenperiode wirbeln Staubschwaden auf. Und derer gab es in der jüngeren Vergangenheit einige. Krieger erzählt, Anwohner des Huxfelder Damms hatten als nächsten Schritt eine Unterschriftenaktion geplant. Und er kündigt schon mal an: „Wenn wir weiterhin von dem Staub so belastet werden, dann würden wir auch zum Gesundheitsamt gehen.“ Oder juristisch vorgehen. Das Stichwort dazu: „mangelnde Sorgfaltspflicht“. Denn wenn Kinder neben der Straße spielten, kriegten auch diese jedes Mal eine Ladung Staub ab. „Das geht nicht. Das kann nicht gesund sein“, so Krieger.

In seinem Schreiben an die Grasberger Verwaltung hatte Jürgen Krieger im April noch angekündigt: "Nach der Kontaktsperre werden die Anwohner Maßnahmen ergreifen." Er ist sich sicher: "Der kleine Tropfen höhlt jeden Stein. Nun habe sich die Lage mit dem 30er-Schild immerhin "ein bisschen entspannt".

Zur Sache

Sitzungsstart im Mai

Vorbehaltlich des Infektionssgeschehens plant die Gemeinde Grasberg die nächste Sitzung des Bau- und Planungsausschusses für Donnerstag, 28. Mai. Bereits für Dienstag, 26. Mai, steht der Ausschuss für Schule und Bildung im Grasberger Sitzungskalender, am 4. Juni folgt der Finanzausschuss. Die Ausschusssitzungen sollen wie üblich im Rathaussaal stattfinden; der Raum reiche aus, um den nötigen Abstand zwischen den Mitgliedern der Gremien zu wahren, so Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Für die Zuhörer werden Stühle aufgestellt und Möglichkeiten zum Händewaschen und -desinfizieren bereitgehalten. Sie werden gebeten, ihre Daten – auf freiwilliger Basis – anzugeben. Für eine nächste Ratssitzung am 11. Juni will die Gemeinde möglichst auf ein anderes Gebäude mit mehr Platz ausweichen. Laut Schorfmann prüfe man Möglichkeiten in den derzeit ohnehin geschlossenen Sporthallen.