Wo sollen die Lehrer parken? Statt des Doktorhauses hat Samtgemeindebürgermeister Frank Holle nun das Haus Hauptstraße 8 ins Gespräch gebracht. Es gehört der Tarmstedter Salemsgemeinde. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. In die zum Teil erregt geführte Debatte um den Abriss oder Erhalt des Tamstedter Doktorhauses ist offenbar Bewegung gekommen. Verwaltungschef Frank Holle hat jetzt ein anderes Grundstück ins Gespräch gebracht, auf dem Parkplätze angelegt werden könnten für die Grundschule, die erweitert und zur Ganztagsschule entwickelt werden soll: eine nicht weit entfernte Fläche an der Hauptstraße, die der Salemsgemeinde gehört. Das Grundstück mit einem alten, leer stehenden Haus drauf hat die Kirchengemeinde geerbt. Gut möglich, dass dieses Gebäude – es trägt die Hausnummer 8 – statt des Doktorhauses abgerissen wird. „Wenn wir das Doktorhaus erhalten könnten, würde mich das natürlich freuen“, so der Rathauschef.

Noch nichts entschieden

Entschieden sei aber noch nichts, betont Holle. Weder gebe es einen Beschluss von Seiten der Kirchengemeinde noch überhaupt eine offizielle Anfrage der Samtgemeinde. „Ich habe mit Pastor Rothfuchs telefoniert“, sagt Holle. Die Salemsgemeinde wisse um die „Notlage der politischen Gemeinde“, die für die Absicht, das Doktorhaus abzureißen, zum Teil heftig kritisiert werde. Fazit des Telefonats: Die Salemsgemeinde könne sich vorstellen, zumindest einen Teil ihres Grundstücks für den Bau von Parkplätzen abzugeben. Das müssten aber die zuständigen Gremien noch beschließen. Vermutlich werde die Samtgemeinde die Fläche nicht erwerben, sondern nur pachten können, doch damit könne er leben, so Holle. Er verwies auf den am Dienstag tagenden Samtgemeindeausschuss, der ihm erst einmal ein Verhandlungsmandat verschaffen müsse. „Wenn wir 1000 Quadratmeter vom Grundstück Hauptstraße Nummer 8 bekämen, könnten wir viel erreichen.“

Das Haus, das früher einer Familie Stelljes gehört hat, sei „ebenso abgängig wie das Doktorhaus“, meint Holle. Und selbst wenn das Doktorhaus abgerissen werden müsste, sollte man das nüchtern sehen, empfiehlt derweil Katrin Andree vom Samtgemeindeelternrat: „Das war mein Kindergarten, ich habe da wirklich schöne Erinnerungen daran. Doch jetzt ist nun mal die Schule dran, und da ist es mir egal, ob der Parkplatz links oder rechts von der Schule gebaut wird.“

Bienenhaltung und Werkhütte

Ein anderes Grundstück, das ebenfalls wichtig für die Schulentwicklung sei, kann die Samtgemeinde voraussichtlich schon bald kaufen: eine 2000 Quadratmeter große Obstwiese, die ans Grundstück der KGS-Oberstufe grenzt. „Wir sind mit der Erbengemeinschaft handelseinig“, sagt Holle. Er sei guter Dinge, dass der Kauf zustande komme. Die Verkäufer hätten allerdings „noch einige Wünsche“, über die am Dienstag ebenfalls die Politik beraten werde. Die Wiese solle der Grundschule zugute kommen. „Eine traumhafte Fläche“, schwärmt Schulleiter Tim Weidenfeld, „ziemlich naturnah, ein hervorragender Lernort“. Bienen könnten dort gehalten werden und Hühner, eine kleine Werkhütte könne er sich vorstellen. Eine Nutzung sei hingegen definitiv ausgeschlossen: „Das wird kein Parkplatz, das war auch nie im Gespräch“, so Weidenfeld.

„Ambitionierter Zeitplan“

Unabhängig davon, ob die Schulparkplätze nun anstelle des Doktorhauses oder anstelle des Stelljes-Hauses angelegt werden, gehe es mit der Planung für die Ganztagsschule zügig voran, betont Schulamtsleiter Henning Aßmann. Bis Ende Juni solle die Architektenvorplanung für die Mensa, die übrigen Erweiterungsbauten samt Fahrstuhl und den Änderungen im Altgebäude vorliegen. Diese werde dann den politischen Gremien vorgelegt, damit die Sommerferien für Feinplanung und Bauantrag genutzt werden könnten. Baubeginn solle Anfang 2022 sein, die Fertigstellung sei zum Schuljahrsbeginn 2023/24 sein. „Ein ambitionierter Zeitplan“, so Aßmann.

„Noch vor den kommenden Sommerferien wollen wir die Eltern über das schulische Konzept informieren“, kündigt Schulleiter Weidenfeld an. „Wir müssen das System Ganztagsschule besser erklären“, findet Wiebke Scheidl, die Vorsitzende des Schulelternrats. Sie habe schon „panische Anrufe von Eltern bekommen“, die ganz falsche Vorstellungen davon hätten oder gar nicht wüssten, was ihre Kinder erwartet. Sie selbst sei auch auf einer Ganztagsschule gewesen, „das war ein schöner Lernort“. Es müsse besser kommuniziert werden, dass es um „ein ganz anderes Lernumfeld“ gehe.

Zur Sache

Zukunft des Jugendtreffs

Der Montag und Donnerstag geöffnete Jugendtreff könnte im Doktorhaus bleiben, wenn die Parkplätze für die Grundschule dafür auf dem Grundstück der Salemsgemeinde gebaut würden. Sollte das Doktorhaus abgerissen werden, werde sich die Samtgemeinde rechtzeitig um eine neue Bleibe kümmern, versichert Verwaltungschef Frank Holle. Das gelte auch für die Landfrauen und für den Seniorenbeirat, die das Doktorhaus ebenfalls nutzen. In Frage kämen Räume in der KGS oder eine Containerlösung. Aber noch sei es für konkrete Überlegungen zu früh, so Holle, vielleicht bleibe ja alles beim Alten.