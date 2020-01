ACHTUNG: SPERRFRIST 1. JANUAR 06:00 UHR. - ARCHIV - 15.08.2019, Niedersachsen, Hannover: Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident, spricht in der Landespressekonferenz Niedersachsen im Landtag Niedersachsen bei einer Fragerunde mit Journalisten. Weil hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, die demokratischen Grundwerte zu schützen und zu respektieren. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Julian Stratenschulte)

Worpswede. Ohne ihn würde es viele Ortschaften, sogar ganze Gemeinden im Gebiet nördlich von Bremen nicht geben: Jürgen Christian Findorff war im 18. Jahrhundert königlich-hannoverscher Moorkommissar. Keine Landschaft der norddeutschen Tiefebene ist so nachhaltig durch das Lebenswerk eines einzelnen Menschen geprägt wie die Moore an Hamme, Wümme, Wörpe und Oste. Die typischen Siedlungsstrukturen, Hofgrößen und Hoflagen, das Wege- und Straßennetz, Entwässerungsgräben, Kanäle und die Moorkirchen in Worpswede, Grasberg und Gnarrenburg ließen sich auf die Ideen von Jürgen-Christian Findorff zurückführen, schreibt der Torfschifferverein „Findorffs Erben vom Kolbecksmoor“ über den Erschaffer einer ganzen Kulturlandschaft. In diesem Jahr jährt sich am 22. Februar Findorffs Geburtstag zum 300. Mal. Aus diesem Anlass hat der Verein aus Kolbecksmoor ein Programm für ein ganzes Findorff-Jahr 2020 ausgearbeitet. Jetzt warb er im Kulturausschuss von Worpswede um Unterstützung.

„Wir wollen im Geiste Findorffs ein Projekt auf die Beine stellen, das die Menschen in unserer Region zusammenbringt“, sagte Richard Henning, der Vorsitzende von „Findorffs Erben vom Kolbecksmoor“. Die Landkreise Verden, Osterholz und Rotenburg, dazu viele Gemeinden, hätten bereits finanzielle Unterstützung zugesagt.

Das Festjahr beginnt in einem Monat am 22. Februar in Iselersheim. Jürgen Christian Findorff wurde am 22. Februar 1720 geboren, allerdings in Lauenburg/Elbe. In Iselersheim, das heute Ortsteil von Bremervörde ist, starb er am 31. Juli 1792. Dort wurde er auch beigesetzt.

Am 25. April starten 25 Torfkähne im Hafen von Neu Helgoland zu einer Torfkahnarmada, die zum Torfhafen in Bremen-Findorff führt. Am 14. Juni findet eine Klappstau-Regatta auf dem Oste-Hamme-Kanal statt, der von Findorff angelegt wurde, am 11. und 12. Juli steigt das Osterholzer Hafenfest, am 1. August die Hammenacht.

Hauptveranstaltung ist das Festwochenende in Worpswede am 29. und 30. August, zu dem als Ehrengast und Schirmherr der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil erscheinen wird. Für den 12. und 13. September ist das Oste-Hamme-Kanal-Fest geplant, und am 3. Oktober setzt sich eine weitere Torfkahnarmada in Bewegung, diesmal vom Osterholzer Torfschiffhafen zum Hafen an der Kreuzkuhle in Gnarrenburg. Dort wird am nächsten Tag als Ehrengast der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, erwartet.

Ambitioniertes Programm

Kosten werden diese ganzen Festivitäten etwa 80 000 Euro, erklärte Rainer Hildebrand vom Torfschifferverein. Der größte Teil sei bereits durch Sponsoren gedeckt. Auch die Gemeinde Worpswede werde um eine kleine Unterstützung gebeten, wobei der Betrag offengelassen sei – die Stadt Bremervörde und die Gemeinde Gnarrenburg hätten jeweils 1000 Euro gegeben.

Während Willi Seidel (CDU) meinte, angesichts dieses ambitionierten Programms könne man gar nicht nein sagen, fand Imke Lorenzen von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, es müsse noch beraten werden, auf welche Weise Worpswede das Jubiläumsjahr unterstützen solle. Das soll nicht nur finanziell geschehen, sagte Bürgermeister Stefan Schwenke, beim Festwochenende werde der Bauhof der Gemeinde mitarbeiten.

„Dann geben wir mal ein bisschen Butter bei die Fische“, meinte Hubert Hahndrich (CDU): Der Bauhof helfe mit Arbeit, die Verkehrswacht Worpswede bei der Absicherung der Straßen, die Gemeinde solle 500 Euro Zuschuss zahlen. Diese Kombination sei sinnvoll, stimmte Thomas Conrad (FDP) zu. Man würde ja gern mehr geben, sagte Andreas Uphoff (SPD), leider sei Worpswede aber wie immer ziemlich klamm. Die 500 Euro wurden dann einstimmig zur Aufnahme in den Haushalt empfohlen.