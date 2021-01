Wegen der Corona-Pandemie ziehen die Lilienthaler Sternsinger an diesem Sonntag nicht von Haus zu Haus, der Segen wird per Internet übertragen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Lilienthal. Auf den Segen der Sternsinger müssen trotz Corona-Pandemie jene Menschen in der Region nicht verzichten, denen diese Tradition wichtig ist. Nur wird es diesmal ein kontaktloser Segen werden. Die Kinder und Jugendlichen stehen nicht wie sonst vor rund 100 Haustüren in Lilienthal, Worpswede, Grasberg oder Tarmstedt, sondern die Zeremonie der katholischen Gemeinde Guter Hirt wird per Internetübertragung am Sonntag, 10. Januar, ab 16 Uhr aus der Lilienthaler Kirche gesendet. Damit folgen die Lilienthaler dem zentralen Vorbild.

Organisiert wird die „Aktion Dreikönigssingen“ in Deutschland vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Am 29. Dezember wurde der Eröffnungsgottesdienst der bundesweiten Sternsingaktion ebenfalls per Internet aus dem Aachener Dom übertragen. Daran nahmen statt der geplanten 1200 Kinder nur zwölf teil. Bei der Lilienthaler Gemeinde Guter Hirt wird die Zahl der diesjährigen Sternsinger auch überschaubar sein. Zogen in anderen Jahren zwischen 25 und 30 Kinder und Jugendlichen aus, um den Segen zu spenden und Spenden zu sammeln, wird in diesem Jahr nur eine Familie das Sternsingen für die Video-Übertragung in der Kirche gestalten. Der Vorteil: Dann sei auch Singen möglich, so Rita Fuchs von der Gemeinde Guter Hirt.

Bislang hielt es die katholische Gemeinde so, dass Interessenten für das Sternsingen sich einmal angemeldet hätten und dieses dann wie ein Abo alljährlich weiter gelaufen sei, so Fuchs. Somit lagen der Kirchengemeinde die Adressen der Haushalte mit Segenswunsch vor. Mitte November sei bereits entschieden worden, pandemiebedingt auf das Sternsingen an den Haustüren am Sonntag nach dem Dreikönigstag zu verzichten. Stattdessen erhielten die Abonnenten der Sternsinger Post von der Kirchengemeinde. Darin findet sich der Internetlink zum Lilienthaler Sternsingen für diesen Sonntag ab 16 Uhr. Wer ebenfalls dabei sein möchte, kann dem Link https://us02web.zoom.us/j/86002756778?pwd=S1M4WlpPODZ3OTNjOWMrR2FPeVlWQT09 direkt folgen oder ihn bei der Gemeindereferentin Rita Evensen per E-Mail unter evensen@guhili.de anfordern.

So werden die Lieder, Botschaften und die Segensbitte der Sternsinger im Jahr 2021 in Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Tarmstedt aus dem Computer erklingen. Das Segenszeichen „20*C+M+B+21“ für die Haustür lag dem Brief der Kirchengemeinde als Aufkleber bei.

Im Rahmen der in diesem Jahr pandemiebedingt bis zum 2. Februar verlängerten Aktion werden Spenden für Kinder in der Ukraine gesammelt. Seit dem Start in Deutschland 1959 sammelten Sternsinger rund 1,19 Milliarden Euro für mehr als 75.600 Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration für Kinder aus verschiedenen Kontinenten. Damit sei das Sternsingen zur „weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder“ geworden, so die Organisatoren.

Zur Sache

Alter Brauch

Urkundlich wird der Brauch des Sternsingens erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt. Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, werden Häuser gesegnet. Dazu werden mit Kreide die Buchstaben C+M+B (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) und die jeweilige Jahreszahl an die Haustür geschrieben. Damit verbunden ist die Hoffnung, für ein Jahr alles Übel fernhalten zu können. Zurückgeführt wird der Brauch auf die Erwähnung der Sternendeuter in der Bibel (Matthäus 2,1).