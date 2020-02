Kai und Linda Falkenberg sind Inhaber der Edition Falkenberg in Rotenburg. (Johannes Heeg)

Rotenburg. Als Verleger muss man vor allem Nein sagen können. Das lernt schnell, wer sich mit dem Verleger-Ehepaar Falkenberg unterhält. Im Schnitt fünf Manuskripte erreichen die Edition Falkenberg jede Woche unverlangt, eingesandt von Autoren, die „über alle möglichen Themen“ schreiben, so Linda Falkenberg. Doch nur zu einem Bruchteil der Texte sagen sie nach eingehender Prüfung Ja und machen ein Buch draus, sagt ihr Mann Kai Falkenberg. Er erklärt: „Nur eins von 50 Manuskripten ist geeignet.“

Über Wohl oder Wehe entschieden wird in einem unscheinbaren Einfamilienhaus in Rotenburg. Äußerlich deutet nichts darauf hin, dass dort ein Verlag sitzt. Im Innern dafür umso mehr: überall Kartons voller Bücher und Bücherstapel, auf den Schreibtischen Papiere und Leitz-Ordner, und dazu ein Regal voller Bücher. Es sieht nach Arbeit aus, und das nicht zu knapp. Immerhin haben Falkenbergs, seit sie sich 2013 selbstständig gemacht haben, rund 150 Bücher auf den Markt gebracht. Der Leser verlange ständig Nachschub, die Halbwertszeit der Bücher werde kleiner, sagen sie. „Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn wir mit unserer Auswahl den Geschmack des Publikums treffen“, so Linda Falkenberg. Mit einem Büchlein mit Sagen und Geschichten aus dem Kreis Rotenburg, das die Gästeführerin Almuth Quehl verfasst hat, sei ihnen erst kürzlich wieder so ein Erfolg geglückt. Die Startauflage von 2000 Stück sei noch vor Weihnachten ausverkauft gewesen.

Dass das Verleger-Ehepaar samt Verlagshaus 2015 von Bremen nach Rotenburg umgesiedelt ist, habe familiäre Gründe. Linda Falkenberg ist in der Kreisstadt an der Wümme groß geworden, ihre Eltern leben dort. Das ist praktisch, wenn man ein schulpflichtiges Kind hat und gleichzeitig jede Menge beruflicher Verpflichtungen, die die Selbstständigkeit so mit sich bringt. Doch auch unternehmerisch sei der Umzug sinnvoll gewesen: „Die Region Rotenburg hat kulturell sehr viel zu bieten, war aber verlegerisch unterversorgt“, so Kai Falkenberg. Neulich hätten sie zusammen mit der Kulturinitiative Rotenburg die erste Rotenburger Kriminacht auf die Beine gestellt.

Nach passendem Lesestoff mussten sie nicht lange suchen, denn im Verlagsprogramm wimmelt es nur so von Regionalkrimis. Da wären zum Beispiel die aus der Teufelsmoor-Reihe von Christa Picard, von der nach „Mord im Moorexpress“ und „Verschollen im Teufelsmoor“ zuletzt „Moorblues“ erschienen ist. Die Worpswederin ist übrigens nicht die einzige Autorin in ihrer Familie: Ihr Mann Winfried Picard hat schon zwei Gemüse-Ratgeber geschrieben und wird noch vor Ostern seinen ersten Roman „Blaubeerensommer“ bei Falkenberg veröffentlichen, und von Tochter Marieke, die bei Berlin lebt, ist jetzt der zweite Jugend-Fantasy-Roman heraus gekommen. Ihr neues Buch wird sie am Sonntag, 8. Februar, um 14 Uhr im Worpsweder Bioladen Moorrübe vorstellen. Schon länger im Verlagsprogramm sind Bremen-Krimis.

Andere Verlagsstandbeine sind die „Kinderei“, ein Anzeigen finanziertes Veranstaltungsmagazin für alle im Kreis Rotenburg, die mit Kindern leben und arbeiten, sowie Reiseführer und auch Musik-CDs. Die Tonträger bespielt der Organist und Orgelprofessor Harald Vogel mit Konzerten unter anderem in Ostfriesland, Osterholz-Scharmbeck oder gar Göteborg. „Die CDs verschicken wir weltweit“, sagt Kai Falkenberg. Mit Vogel verbinde sie „eine jahrelange, tolle Zusammenarbeit“. Das sei überhaupt das Schöne am Verlegerberuf: „Man lernt so viele außergewöhnliche Menschen kennen.“ Linda Falkenberg ergänzt: „Diese Begegnungen sind wirklich ein Geschenk. Und man wird mit spannenden Themen konfrontiert.“

Das sei sehr oft beim kritischen Sachbuch der Fall, einem weiteren Schwerpunkt. Linda Falkenberg nennt als Beispiel das Buch „Forgotten Hero of Bunker Valentin. Die Geschichte von Harry Callan“. Das war ein junger irischer Seemann, der im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen und in das sogenannte Arbeitserziehungslager der Gestapo in Bremen-Farge geschickt wurde, wo er hungerte und geschlagen wurde. Er erlebte, unter welch grauenhaften Bedingungen Gefangene gezwungen wurden, an den Fundamenten für den gewaltigen Bunker Valentin zu arbeiten.

Und wie wird man Verleger? Beide haben vor dem Schritt in die Selbstständigkeit bei einem Verlag gearbeitet. Linda Falkenberg hat nach ihrem Abi auf dem Rotenburger Ratsgymnasium in Hamburg Geschichte und Germanistik studiert und dann zehn Jahre bei der Edition Temmen in Bremen gearbeitet, zuletzt als Chef-Lektorin.

Kai Falkenberg ist gelernter Buchhändler und hat sich als Student der Germanistik und Kulturwissenschaften seinen Lebensunterhalt ebenfalls bei Temmen verdient. Als freiberuflicher Lektor habe er dann begonnen, nebenher selber Bücher zu verlegen. Sein erstes war „Aufbruch in die Utopie“ über Deutsche, die in die USA ausgewandert sind. „Die Autoren haben keinen anderen Verlag gefunden“, erzählt er, 2013 sei das gewesen. Heute verfügen sie über einen Pool an freien Mitarbeitern – Lektoren, Korrekturleser, Grafiker, Layouter.