Landkreis Rotenburg. Steuerprüfer sitzen am Corona-Bürgertelefon, Bundeswehrsoldaten helfen beim Testen und beim Nachverfolgen von Infektionsketten – das Rotenburger Gesundheitsamt hat sich zur Pandemiebewältigung nicht nur aus anderen Abteilungen der Kreisverwaltung Hilfe geholt, sondern auch von außerhalb. „Wir haben jede Menge Arbeit“, betonte die Leiterin Carmen Menzel am Montag. Sie tat dies im Kreise einiger jener Helfer, die sich der Landkreis von anderen Institutionen ausgeliehen hat, um die eigenen Mitarbeiter in dieser angespannten Lage zu entlasten.

Oliver Böttcher ist eine jener hochwillkommenen Aushilfskräfte. Normalerweise arbeitet er beim Finanzamt als Betriebsprüfer, seit dem 9. November und voraussichtlich bis Ende Januar sitzt er am Corona-Bürgertelefon des Landkreises. Er wechselt sich dort mit zwei Kollegen aus seiner Rotenburger Dienststelle und drei Finanzbeamten der Zevener Behörde ab. Alle hätten sie sich freiwillig dazu gemeldet, so der Rotenburger Finanzamtschef Arne Homfeldt.

„Sehr große Unterstützung“

Wie Böttcher berichtete, haben die meisten Anrufer Fragen zu Reisen in Risikogebiete oder zu Besuchen aus Risikogebieten. Seinen Arbeitstag beginne er um 7 Uhr, indem er sich einen Überblick über die Nachrichtenlage und mögliche neue Verordnungen verschaffe. „Wir Beamte sind gut darin, Gesetzestexte zu lesen“, so Böttcher. Sehr informativ sei aber beispielsweise auch die Tagesschau-App. Wenn von 9 bis 13 Uhr das Bürgertelefon freigeschaltet sei, beantworte er Fragen zu Kindergeburtstagen ebenso wie Fragen zu Tests: „Wo wird getestet, wer wird getestet, wer bezahlt die Tests?“ Die häufigste Frage sei allerdings die von positiv Getesteten, die wissen wollten, warum sie noch niemand angerufen habe. „Unsere Mitarbeiter sind so überlastet, dass wir ein paar Tage hinterher hängen“, erklärte dazu Carmen Menzel vom Gesundheitsamt. Allerdings sollte doch auch bekannt sein, dass Infizierte von sich aus in Quarantäne gehen müssen. Durch die geringen Fallzahlen in den Sommermonaten seien die Menschen im Landkreis leichtsinnig geworden und hätten teilweise Dutzende Kontakte gehabt, die im Falle eines positiven Befundes abtelefoniert werden müssen, heißt es von Landrat Hermann Luttmann.

Unentbehrlich seien auch die zwölf Bundeswehrsoldaten, die der Landkreis im Wege der Amtshilfe in der Pandemiebekämpfung einsetzt. „Die Kollegen sind eine sehr große Unterstützung“, so die Dezernatsleiterin Heike von Ostrowski. Ihr Einsatz sei zunächst bis 27. November befristet, eine Verlängerung der Amtshilfe bis Ende Dezember sei bereits beantragt. Ein Feldwebel aus der Rotenburger Kaserne berichtete, er sei im Abstrichteam im Testzentrum Zeven eingesetzt. „Anschließend fahren wir die Teströhrchen zu den Laboren.“ Negative Ergebnisse teile sein Team den Getesteten mit, bei positiven Befunden sei dies Sache des Gesundheitsamts. Den Abstrich selbst übernehme eine Soldatin mit Sanitäterausbildung. Im Gesetz sei klar geregelt, dass Soldaten keine Exekutivgewalt ausüben dürften – die Kontrolle der Maskenpflicht etwa sei tabu.

Ein anderer Soldat berichtete, dass in der Region 180 Bundeswehrangehörige für diese Art von Amtshilfe „dauerhaft“ bereit stünden, in ganz Deutschland seien es 15 000 Soldaten und 18 000 Sanitäter. Jeder Antrag werde von einer Fachstelle in Berlin geprüft und durch einen General entschieden. Fünf Soldaten seien derzeit im Landkreis Verden im Corona-Einsatz, weitere 13 im Kreis Osterholz. „Das ist eine gute Erfahrung für uns, das macht uns stolz“, sagte ein Oberstabsgefreiter, der in der Kontaktverfolgung arbeitet. Laut Carmen Menzel sind derzeit zehn Schulen und drei Kitas im Kreis Rotenburg von Corona betroffen. Mit den 54 neuen Corona-Fällen seit Freitag wurden bisher 1009 Infizierte gezählt, von denen 794 wieder genesen sind. Aktuell sind 208 Infizierte bekannt, wovon 16 im Krankenhaus sind. Die meisten Fälle gibt es in Rotenburg (81), gefolgt von den Samtgemeinden Zeven (22), Tarmstedt und Sottrum (jeweils 21 Fälle). Sieben Menschen sind verstorben, 695 Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne.



Das Corona-Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr besetzt: 04261/ 983 983.

Zur Sache

hier eine KORREKTUR unsere Pressemeldung zu den aktuellen Corona-Zahlen. Bei der Zahl der Genesen wurde heute Mittag leider fälschlicherweise nicht die Zahl der Verstorbenen abgezogen. Es sind insgesamt 794 Personen wieder genesen.

Eine weitere Person ist bereits am 12. November verstorben, dazu habe ich jetzt noch einen Satz eingefügt. Diese Zahl wurde heute Mittag bereits korrekt angegeben.





Aktueller Stand Corona

Im Landkreis gibt es seit Freitag 54 neue Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 1.009 Fälle gezählt. 794 davon sind mittlerweile wieder genesen. Damit gibt es aktuell 208 Infizierte, wovon sich 16 Personen in stationärer Behandlung befinden.

7-Tage-Inzidenz

Die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet somit bei 85 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner (Stand 22.11.2020, 24 Uhr).

Weitere Person verstorben

Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall im Landkreis. Bereits am 12. November ist eine 60-jährige Frau aus der Samtgemeinde Sottrum im UKE in Hamburg verstorben. Aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübermittlung tauchte dieser Fall bisher nicht in der Landkreisstatistik auf.

Geschlecht (Gesamtzahl Fälle)

537 Männer (+22)

472 Frauen (+32)

Gemeinden (aktuell aktive Fälle)

• Samtgemeinde Selsingen: 11 Fälle

• Samtgemeinde Zeven: 22 Fälle

• Samtgemeinde Tarmstedt: 21 Fälle

• Stadt Rotenburg (Wümme): 81 Fälle

• Stadt Visselhövede: 10 Fälle

• Samtgemeinde Sottrum: 21 Fälle

• Gemeinde Gnarrenburg: 9 Fälle

• Samtgemeinde Geestequelle: 5 Fälle

• Samtgemeinde Sittensen: 8 Fälle

• Samtgemeinde Bothel: 4 Fälle

• Gemeinde Scheeßel: 6 Fälle

• Samtgemeinde Fintel: 5 Fälle

• Stadt Bremervörde: 5 Fälle

Alter (Gesamtzahl Fälle)

• Personen 0-9 Jahre: 48 (+5)

• Personen 10-19 Jahre: 102 (+8)

• Personen 20-29 Jahre: 209 (+8)

• Personen 30-39 Jahre: 165 (+7)

• Personen 40-49 Jahre: 159 (+9)

• Personen 50-59 Jahre: 184 (+6)

• Personen 60-69 Jahre: 67 (+4)

• Personen 70-79 Jahren: 35 (+3)

• Personen 80-89 Jahre: 31 (+3)

• Person 90-99 Jahre: 9 (+1)

Verstorben (Gesamtzahl Fälle)

7 Personen

Quarantäne (aktueller Stand)

Insgesamt befinden sich zurzeit rund 695 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Alle Fragen zum Thema Corona beantwortet das Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 9-13 Uhr unter 04261 983-983.

Stand 23.11.2020, 8.30 Uhr

Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.