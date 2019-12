Die Ateliers der Künstlerhäuser Worpswede. (Maximilian von Lachner)

Worpswede. Mit Unterstützung der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung in Bremen können die Künstlerhäuser Worpswede für das kommende Jahr ein neues Stipendium ausschreiben. Die Künstlerhäuser haben es sich zur Aufgabe gemacht, internationale Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Mit dem Stipendium, das die Hollweg-Stiftung nun ermöglicht, sollen Künstler ein Jahr lang in den Ateliers in Worpswede leben und arbeiten können. Sie erhalten monatlich 1000 Euro, zusätzlich stehen weitere 2000 Euro zur Verfügung, mit denen sich die Stipendiaten einen Gast einladen können, um eine Kooperation einzugehen. Das Stipendium soll Anfang April starten, Bewerbungsschluss ist der 12. Januar 2020. Eine Jury wird aus den Bewerbungen einen Stipendiaten auswählen und den Namen Ende Januar bekannt geben. Informationen zu den Künstlerhäusern und zu dem neuen „Stipendium Plus“ sind unter www.kh-worpswede.de erhältlich.