Ute Büge ist die Leiterin des Stiftungsdorfes in Borgfeld. (Privat)

Borgfeld. Das Borgfelder Stiftungsdorf der Bremer Heimstiftung ist bislang vom Coronavirus verschont geblieben. Diese gute Nachricht teilt die Hausleiterin Ute Büge auf Nachfrage mit. 71 Service-Wohnungen verwaltet Büge an der Daniel-Jacobs-Allee. „Bislang sind alle gesund – auch alle unsere Pflegekräfte“, unterstreicht die gelernte Hauswirtschaftsleiterin, die seit knapp 40 Jahren für die Bremer Heimstiftung arbeitet. Damit das auch zukünftig so bleibt, will Büge die Präventionsmaßnahmen in Borgfeld ausbauen. Zukünftig sollen Schnelltests für Bewohnerinnen, Bewohner und deren Angehörige zur Verfügung gestellt werden. Auch das Personal soll von den Präventivmaßnahmen profitieren. Das teilt die Pflegedirektorin der Bremer Heimstiftung, Susanne Brockmann, mit. Bis es soweit sei, könne es aber noch eine Weile dauern.

Verkürzte Quarantäne

Brockmann hat gerade ein dreiseitiges Konzept zur Anwendung von Schnelltests in Pflegeeinrichtungen beim Bremer Gesundheitsamt eingereicht. Dort wird das Papier innerhalb von 30 Tagen geprüft. Die Tests vornehmen sollen zukünftig examinierte Pflegekräfte aus den Reihen der Heimstiftung. Geschult werde das Personal, sobald die Gesundheitsbehörde grünes Licht gibt, berichtet Brockmann.

Getestet werden sollen Bewohner und Mitarbeiter mit typischen Corona-Symptomen. Auch Seniorinnen und Senioren, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, könnten von den Schnelltests profitieren. „Bislang müssen sie 14 Tage lang in Quarantäne. Mit den Tests könnten wir diese Zeit verkürzen“, erklärt Brockmann.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Bremer Heimstiftung. Sie verteilen sich auf 34 Standorte. Um die Pflege dort während der Pandemie möglichst reibungslos aufrecht erhalten zu können, sollen die Schnelltests sobald wie möglich Anwendung finden. „Das Robert-Koch-Institut hat eine Liste herausgegeben, welche Tests wir anwenden dürfen“, so Brockmann weiter. Insgesamt seien 2000 Präventivtests bestellt worden. Der Haken an der Sache: „Die Fachkräfte, die die Tests durchführen werden, fehlen uns letztendlich in der Pflege“, räumt die Pflegedirektorin ein. Und die Schnelltests seien nicht in jedem Fall ein Ersatz für den anschließenden Gang zur Corona-Ambulanz. „Ist ein Mitarbeiter erkältet, muss das ärztlich abgeklärt werden.“

Pflegepersonal unter Druck

Sobald das Gesundheitsamt dem Test-Konzept der Heimstiftung zustimmt, solle es losgehen. Danach könnten die ersten Schnelltests auch in Borgfeld Anwendung finden. Hier seien bislang alle sehr gut medizinisch versorgt, berichtet Hausleiterin Ute Büge. Einschränkungen gebe es bislang hauptsächlich für die Bewohnerinnen und Bewohner der Demenz-Wohngemeinschaft. Sie könnten ihre Angehörigen nur noch in ihren Appartements empfangen, nicht wie sonst im WG-Wohnzimmer in familiärer Gemeinschaft. Zu schaffen machten die neuen Arbeitsbedingungen unter Corona vor allen Dingen dem Pflegepersonal. „Es gibt strenge Vorgaben“, so Büge. So dürften die Pflegekräfte beispielsweise nur einzeln die Pausen verbringen. „Das sind Zeiten, in denen man sich sonst auch mal privat austauscht“, berichtet die Leiterin des Stiftungsdorfes. „Dem Personal wird zurzeit viel abverlangt. Es steht verstärkt unter Druck.“