Briefmarken, Oldtimer oder Apfelbäume – man kann vieles sammeln. Stefan Blancken hat in den vergangenen Jahren rund 70 Bäume mit 40 Sorten auf seinem Rautendorfer Grundstück gepflanzt. (Fotos: JASPERSEN)

Grasberg. Ein Spalier dünner Stämmchen, jedes kaum kräftiger als ein Zeigefinger, steht gegenüber vom Hochbeet. In zehn Jahren sollen sie zu stattlichen Jungbäumen herangewachsen sein und schmackhafte Äpfel tragen. Alles alte Sorten, die mag und züchtet Stefan Blancken am liebsten. Überhaupt mag er alles, was wächst. Die winzigen Nordmanntannen hat er von einem Nordseeinselurlaub mitgebracht. Haselnuss und Johannisbeere zieht er aus Stecklingen, und ein vermeintlicher Mandelsteckling trägt inzwischen Aprikosen. Seit gut zehn Jahren pflegt Blancken dieses Hobby, ein eher einsames, wenn er Bäume beschneidet oder Äpfel pflückt. Aber einmal im Jahr lädt der Hobbygärtner ein zum Baumveredelungsseminar. Kopulation mit Gegenzunge heißt die Technik, die er am Freitag, 13. März, zeigt.

Zwischen 60 und 70 Bäume, überwiegend Äpfel, hat Stefan Blancken in den vergangenen zehn Jahren gepflanzt. 40 verschiedene Apfelsorten gedeihen unter seiner Pflege. Seine Antwort auf die fünf bis sieben Apfelsorten im Einzelhandelssortiment. „Alte Sorten sind Trend“, sagt er, und geht es nach ihm, müssen Äpfel auch nicht genormt sein. Denn: „Schmeckt ein Apfel, der zu klein oder zu groß ist, etwa nicht?“

Inzwischen fragt Stefan Blancken sich, wohin er noch Bäume setzen kann. Es wird allmählich eng auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs. Milchkühe und weibliche Nachzucht sind sein Beruf. In der Freizeit stutzt er Bäume oder freut sich im Frühling an deren Blüten. Vor dem Haus hat er knorrige alte Bäume mit jungen gemischt, und wenn im August die ersten Äpfel reif sind, verspeist er nach getaner Hofarbeit gerne einen Jamba direkt vom Baum. Nur so schmecken frühe Sorten. Zum Lagern hat Blancken andere Bäume gepflanzt. Ist die Ernte gut, gibt es bis zu 400 Liter Apfelsaft und bis Ende März eigene Äpfel. Auf der Terrasse in Folie eingeschlagen kann das Obst bis -8 Grad vertragen, sagt Blancken.

Durch den Sohn ist er zu den Apfelbäumen gekommen. Als der einmal in der Schule einen Apfelkursus hatte, fragte Blancken, ob er zuschauen könne. Dort lernte er seinen späteren Mentoren kennen: Heinz Kahrs aus Ottersberg. Der inzwischen über 80-jährige Obstbaumexperte des Naturschutzbundes weckte in Blancken diese stille Leidenschaft und brachte ihm vieles bei, von der Veredlung, über Standortansprüche bis Baumschnitt und Schutz vor Schädlingen. Dazu kommt Blanckens Experimentierfreude. Eine Quitte hat er auf einen Weißdorn veredelt, und auf der Streuobstwiese vorm Haus flattert an einem Pflaumenwassertrieb ein mit Baumwachs überstrichenes Stück Malerkrepp. „Aprikose“ steht darauf. Das soll funktionieren und Blancken sagt: „Wenn was Neues wächst, das finde ich richtig schön.“

„Manche Leute sind Naturmenschen und manche sind technische Menschen“, sinniert Stefan Blancken. Obwohl er gerade an seinem Trecker herumgebastelt hat, zählt er sich zu den Naturmenschen. Nicht nur von Berufs wegen. Er ist einer, der den Bäumen genau auf die Zweige und Knospen schaut. Sie müssen so ausgeschnitten sein, dass ein Hut zwischen den Ästen hindurchpasst. Dann scheint die Sonne besser auf die Früchte für ein besseres Aroma. Er erklärt es an einem der alten Bäume vorm Haus und schmunzelt: „Viel zu dicht, die müssen geschnitten werden.“ So ist das eben. Wenn ihn jemand um Hilfe bittet, schneidet er dessen Bäume, die eigenen kommen schon mal zu kurz. Am Wissen liegt es nicht. Blancken erzählt vom Erziehungsschnitt für junge Bäume, darüber, wie er die Wildbienen als Befruchter hegt, dass er seine Bäume nicht spritzt und über den Junifall. Wenn ein Apfelbaum im Frühsommer Früchte abwirft, tut er das, weil er weiß, dass er so viele nicht ernähren kann.

Sein Wissen stammt von Pomologen und an Weihnachten und Geburtstagen sind „so einige“ Obstbücher zusammengekommen. Zehn Jahre Apfelerfahrung kommen hinzu. Dass die Streuobstwiese vorm Haus derzeit unter Wasser steht, nimmt er entspannt, auch wenn es heißt: Wasser bekommt den Bäumen nicht. Der Wühlmaus auch nicht, lacht er, und die macht ihm mehr zu schaffen. Außerdem weiß er: 2002 stand die Wiese ein halbes Jahr unter Wasser, und nur ein Baum ist eingegangen.

Wenn seine Tochter einmal einen eigenen Garten hat, wünscht sie sich einen Apfelbaum mit drei Sorten auf einem Stamm. „Das geht“, versichert Blancken. Er hat schon von einem Baum mit 100 Sorten gehört, wohl aber, um diese zu erhalten. Blancken beschränkt sich beim Veredeln auf eine Sorte. Einjährige Wassertriebe von rund 20 verschiedenen Apfelbaumsorten und drei Birnensorten hat er für das Seminar am 13. März geschnitten. 50 Unterlagen, so heißen die kniehohen Stecklinge, auf die diese Edelreiser gepfropft werden, stehen bereit. Und wer selber veredelt, weiß, was im Garten wächst. Blancken grinst. Einmal hatte er bei einem Gärtner die Sorte Ingrid Marie gekauft. Knackig rote Äpfel mit Punkten sollte der Baum tragen. Was dran hing, war eher ledrig. Graue Renette statt Ingrid Marie. Trotz all seiner Apfelbäume hat auch Stefan Blancken noch einen Wunschbaum: „Die Goldparmäne soll gut sein. Das muss noch werden.“

Weitere Informationen

Das Seminar zur Baumveredlung mit Stefan Blancken beim Heimatverein Rautendorf findet am Freitag, 13. März, ab 17.30 Uhr in der Dorfscheune, Höhe Rautendorfer Straße 21, statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Anmeldung telefonisch unter 04293/ 71 32.