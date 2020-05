In diesen etwas anderen Zeiten suchen Spaziergänger die Abwechslung im Freien. Diesmal führte der Weg teilweise durch Buschhausen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Corona ist da, und alle sollen zu Hause bleiben. Doch Bewegung an der frischen Luft ist gut für Körper und Seele – solange die Luft in weitgehender Einsamkeit genossen wird. Für diese Folge der Reihe „Einmal um den Pudding“ geht es in der Umgebung Osterholz-Scharmbecks in die Natur, aber auch durch Teile der Kreisstadt, wenn man noch eine Extrarunde dreht.

Diesmal beginnt der Spaziergang am Spielplatz Garteler Weg, direkt vor der Unterführung der B 74 – auf der Scharmbecker-Seite des Garteler Wegs. Nachdem die Spaziergänger die Bundesstraße unterwandert haben, folgen sie dem Weg nach rechts. Entlang der ehemaligen Football- und Baseball-Felder der Integrativen Gesamtschule Buschhausen und vorbei an einem weiteren Spielplatz führt der Weg geradeaus auf eine Baumgruppe zu. Dort macht er einen scharfen Knick nach links. Entlang gepflegter Häuser und mit einem wunderbaren Blick über weite, sanft geschwungene Felder geht es weiter.

An der Kreuzung Hinter dem Gartel und Wattloge führt der Spaziergang nach links in die Wattloge. Vorbei am Sportplatz und dem Gelände des Schützenvereins biegt der Spazierweg dann wieder nach links und führt durch die Felder. An klaren Tagen lassen sich von hier aus die Silhouetten der Anlagen der Stahlwerke in Bremen erkennen. An der nächsten Weggabelung haben die Spaziergänger die Wahl: Folgen sie dem Schotterweg nach links, führt sie der Weg durch die jetzt noch leeren Felder wieder zurück an den Ausgangspunkt des Spaziergangs – der Unterführung der B74 am Garteler Weg. Rund 50 Minuten benötigt man dafür bei normalem Tempo.

Extrarunde druch die Kreisstadt

Ist die Neugierde der Spaziergänger aber noch nicht gestillt, können sie an der Gabelung dem Weg nach rechts folgen. Dort bekommt die Straße ein leichtes Gefälle und führt in Richtung der Quelltäler der Wienbeck. Die nun beschrittene Straße, der Bahrenwinkler Weg, wird rechts und links von hohen Bäumen gesäumt. An seinem Ende geht es erneut unter der B74 hindurch. Nach einigen Minuten erreichen die Ausflügler eine kleine Kreuzung. Dort biegen sie nach rechts auf die Haydnstraße ein. Nun haben sie das sogenannte Komponistenviertel erreicht und entdecken die grünen Seiten der Wohnblocks. An der T-Kreuzung der Mozartstraße geht es links. Rechter Hand liegen die Wohnblocks. Neueren Datums sind die Einfamilienhäuser im links gelegenen Wohnviertel. An der Kreuzung Mozartstraße / Am Hohenberg wenden sich die Spaziergänger wieder nach links und folgen der Straße „Am Hohenberg“ bis kurz vor der Abzweigung „Am Eichhof“. Dort bietet sich die Möglichkeit, nach links auf freies Gelände abzubiegen. Das Rauschen der Fahrzeuge auf der B74 zur Linken folgen die Spaziergänger diesem Pfad. Schon bald erreichen sie den Spielplatz am Garteler Weg, von dem aus sie gestartet sind.

Diese längere Variante dauert – je nach Geschwindigkeit – noch etwa 30 Minuten länger.