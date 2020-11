In Stille wurde der Opfer der Novemberpogrome in Worpswede auf dem Rosa-Abraham-Platz gedacht. (CARMEN JASPERSEN)

Die geplante Gedenkfeier zum Jahrestag der Pogrome vom 9. November 1938 musste auch in Worpswede wegen der Corona-Bestimmungen ausfallen. Nichtsdestotrotz versammelten sich am frühen Montagabend die Organisatoren mit Kerzen und Transparenten auf dem Rosa-Abraham-Platz, um dort einen temporären Gedenkort zu gestalten. Die geplanten Reden von Katharina und Bernd Moldenhauer von der Deutsch-Israelische Gesellschaft, dem Worpsweder Pastor Jörn Contag und Harro Jenss vom Freundeskreis Haus im Schluh sind online unter www.erinnern-worpswede.de abrufbar. Alle Beiträge verbinden das Erinnern an die Opfer von 1938 mit der Mahnung, auch zukünftig Sorge dafür zu tragen, dass sich ein solches Unrecht nicht wiederhole. Neben den ermordeten Worpswederinnen Johanne Sanders, Sophie Schwabe, Merry Leeser und Rosa Abraham sowie den weiteren Opfern der NS-Herrschaft gedachten die Teilnehmer auch ausdrücklich der Opfer des Attentats von Halle vor dreizehn Monaten. Contag betonte zudem, „die Erinnerung mahnt uns, dass wir den Weg zur Unmenschlichkeit auch in ihren Anfängen nicht dulden dürfen.“