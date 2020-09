Das Gewerbegebiet Moorhausen ist voll. Einzelne Flächen werden zwar noch landwirtschaftlich genutzt, stehen aber nicht zum Verkauf. (Rode)

Lilienthal. Geht es nach den Plänen der Gemeinde Grasberg, soll an der Wörpedorfer Straße ein neues Gewerbegebiet entstehen. Von solchen konkreten Vorstößen ist man in Lilienthal noch weit entfernt. Ein vom Landkreis beauftragter Gutachter hat der Gemeinde bereits vor zwei Jahren einen Mangel an Gewerbeflächen attestiert und empfohlen, ein Gebiet in Feldhausen jenseits der Entlastungsstraße in den Blick zu nehmen. Passiert ist seither nichts. Bürgermeister Kristian Tangermann geht davon aus, dass das mindestens bis zur Kommunalwahl 2021 auch so bleibt. „Im aktuellen Gemeinderat sehe ich keine Mehrheit dafür“, sagt er.

Wenn Betriebe im Rathaus anklopfen und nach Gewerbeflächen für Neubauten fragen, haben sie in Lilienthal schlechte Karten. Denn die vorhandenen Gewerbegebiete, allen voran das größte in Moorhausen, sind dicht. Es gibt zwar noch freie Ackerflächen, doch die Eigentümer wollen nach den Erkenntnissen im Rathaus „aus nachvollziehbaren Gründen“ nicht verkaufen. Ortsansässige Firmen mit Expansionsplänen müssen schon Glück haben, dass sie vielleicht eine leer stehende Gewerbehalle finden, die ihren Ansprüchen genügt. Jeder zur Verfügung stehende Quadratmeter wird mittlerweile ausgeschöpft, dafür sind vom Gemeinderat zuletzt auch Bebauungspläne geändert worden. Ein nicht mehr benötigtes Regenrückhaltebecken wurde zum Beispiel für eine Firmenerweiterung frei gegeben, oder auch Baugrenzen sind, wie zuletzt an der Gutenbergstraße, verschoben worden. „Wir versuchen, einzelfallbezogene Lösungen zu finden“, sagt Tangermann.

Fünf Hektar zusätzlich

Als das Gutachten zur Gewerbeentwicklung vor zwei Jahren vorgestellt wurde, nahm auch der Gemeinderat die Ansage zur Kenntnis, dass in Lilienthal bis zum Jahr 2030 rund zehn Hektar Gewerbeflächen benötigt werden, von denen etwa die Hälfte neu ausgewiesen werden müsste. Die Handlungsempfehlung der Experten lautete, Planungen für Feldhausen III in Angriff zu nehmen, und zwar für eine Fläche, die auf der nördlichen Seite der Entlastungsstraße in Höhe der Dr.-Sasse-Straße und der Straße Am Sportpark verläuft, im Westen begrenzt durch die Feldhäuser Straße. Die Gutachter halten dort ein klassisches Gewerbegebiet mit überwiegender Büronutzung für möglich – auch wenn sie einräumten, dass dieser Schritt eine planungspolitische Wende bedeuten würde. Sie rieten den Gemeindevertretern, es dennoch zu versuchen.

„Politisch in dieser Wahlperiode nicht zu machen“, lautet die Einschätzung von Bürgermeister Tangermann, wenn er auf die Sitzverteilung im aktuellen Gemeinderat blickt. In einzelnen Fraktionen gibt es Vorbehalte gegen die Überlegung, nicht nur Gewerbeflächen in Feldhausen III auszuweisen, sondern zugleich auch parallel zur Feldhäuser Straße eine weitere Wohnbebauung zuzulassen, die an die vorhandenen Häuser anschließt. Die Gemeinde hat die Idee, die Grundstücke zu erwerben, daraus Bauland zu machen und dies dann selbst zu vermarkten, um aus dem Erlös die Erschließung des Gewerbegebietes zu bezahlen. Bürgermeister Tangermann sieht dies als einzige Möglichkeit an, wie die Gemeinde das Gewerbegebiet realisieren könnte. Kredite dürfe die hoch verschuldete Kommune dafür nicht aufnehmen, denn die Schaffung von Gewerbeflächen zähle nicht zu ihren gesetzlichen Aufgaben.

Bei Lilienthaler Ratsleuten stößt dieser Plan auf Widerstand. Reinhard Seekamp (Die Linke) bezeichnet die Kopplung von Wohn- und Gewerbegebiet als „unsäglich“ und bezweifelt, dass das Finanzierungsmodell in der Praxis funktioniert. Die Eigentümer dürften kaum bereit sein, ihre landwirtschaftlichen Flächen an die Gemeinde abzutreten, wenn doch klar sei, dass daraus Bauland werden solle. Und noch einen Punkt sieht er kritisch: In der Vergangenheit sei es Konsens im Rat gewesen, dass die Entlastungsstraße keine Erschließungsstraße für die Wohnbebauung werden solle. Ein neues Wohngebiet auf der nördlichen Seite wäre somit eine Art Tabubruch. „Die Gefahr besteht, dass, wenn wir dort eine Ausnahme machen, der Wunsch nach weiteren Ausnahmen aufkommt“, warnt Seekamp. Geht es nach den Linken, sollte die Gemeinde mit deutlich mehr Nachdruck versuchen, die restlichen Ackerflächen im bestehenden Gewerbegebiet Moorhausen und auch ein freies Grundstück an der Gutenbergstraße zu kaufen, um sie dann ansiedlungswilligen Unternehmen anzubieten. Insgesamt geht es um etwa fünf Hektar.

Die Untersuchungen zum Gewerbeflächenbedarf sind zwei Jahre alt, als Corona noch nicht in Sicht war. Ob die Prognosen angesichts der erwarteten Konjunktureintrübung infolge der weltweiten Pandemie noch zutreffen, kann derzeit niemand sagen. Bei vielen Bürgern kommt die Aussicht auf ein neues großes Gewerbegebiet mitten im Ort ohnehin nicht gut an: Kritiker sehen schon jetzt einen ungezügelten Landverbrauch und monieren, dass Politik und Verwaltung diese Entwicklung einfach so mittragen. Sie fordern ein Umdenken.

Zur Sache

Ein kreisweites Problem

Der Mangel an Gewerbeflächen ist nicht nur ein Thema in Lilienthal, sondern im gesamten Landkreis Osterholz. Gutachter haben 2018 im Auftrag des Landkreises ermittelt, dass unter Ausschöpfung aller bestehenden Möglichkeiten bis 2030 mindestens zehn Hektar Gewerbeflächen zusätzlich im Kreisgebiet geschaffen werden sollten. In verschiedenen Gemeinden gebe es dazu Überlegungen oder konkrete Planungen. „Es zeichnet sich ab, dass es für den Landkreis Osterholz nicht den einen großen Gewerbepark geben wird, sondern dass mehrere Gemeinden Flächen entwickeln werden“, sagt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Um weitere Möglichkeiten zu schaffen, soll unter anderem auch das Regionale Raumordnungsprogramm angepasst werden. Frühestens Anfang 2022 soll die Neuaufstellung abgeschlossen sein. Ein Problem stellt nach Einschätzung des Landkreises die Finanzierung und die Flächenverfügbarkeit dar. Auch würden gerade in dichter besiedelten Gemeinden die Nutzungsansprüche von Gewerbe, Wohnen und Landwirtschaft unmittelbar miteinander konkurrieren. Siedlungs- und Gewerbefläche stünden eben nicht unbegrenzt zur Verfügung.