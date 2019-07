Sie sorgten für Stimmung beim Stadtfest Osterholz-Scharmbeck: die Akteure der Band Impulse Live. (foto: Anne Werner)

Osterholz-Scharmbeck. Die Hobbyastronomen Frido Knoblauch und Karl-Heinz Großmann hatten am Sonntag beim Stadtfest den Durchblick. Mit 240-facher Vergrößerung schauten sie und viele Schaulustige abwechselnd durch ein Teleskop in die Sonne. Starke Filter machten den Blick ungefährlich. Nur hin und wieder versperrten ihnen die Wolken die freie Sicht. "Jeder Blick in den Himmel ist auch ein Blick in die Vergangenheit“, sagte Knoblauch. Denn das Licht entfernter Sterne brauche so lange, dass einige davon bereits nicht mehr existierten, wenn man ihren Schein auf der Erde noch sehen könne. „Heute aber ist nicht viel los“, sagte er und meinte damit die Sonnenaktivität.

Das sei am Sonnabend ganz anders gewesen, betonte Stadtfest-Mitveranstalter Frank Wätjen. Er bezog sich aber auf die Gewitterfront, die am Tag zuvor über die Kreisstadt hinweggebraust war. Während bei Tietjens Hütte und in Scharmbeckstotel zahlreiche Bäume dem Sturm nicht standhalten konnten, blieb es rund um die Kaiser-Wilhelm-Eiche am Marktplatz verhältnismäßig ruhig. Es habe lediglich „geprasselt und gescheppert“. Einige Hundert Meter weiter habe es ganz anders ausgesehen, weiß Wätjen. „Wir haben wirklich Glück gehabt.“

Man sei vorbereitet gewesen. Schon im Vorfeld habe man bewusst darauf verzichtet, Schirme und Pavillons aufzustellen, die bei einem Gewittersturm hätten wegwehen können, führt er an. Die Künstler hatten eine gut einstündige Zwangspause eingelegt, die Techniker ihre Geräte abgedeckt oder ins Trockene geholt. Nachdem das Gröbste vorübergezogen war, wurde neu verkabelt. Auch das habe letztlich etwas Zeit gekostet. Nach der Unterbrechung sei es mit Zeitverzug nach Plan weitergegangen. „Nur das Wetter lässt sich nicht planen“, sagte Wätjen.

Gewitterfront zieht durch

Die Gewitterfront und der anhaltende Regen hätten am Sonnabend sicherlich viele davon abgehalten, beim Stadtfest vorbeizuschauen. Dennoch spricht Wätjen von einer zufriedenstellenden Bilanz für die Veranstaltung in Osterholz-Scharmbeck. Auch von den Schaustellern habe er keine Kritik gehört. Vor allen Dingen sei es friedlich zugegangen, merkte Wätjen an. Von Ausschreitungen sei ihm nichts bekannt. „Das ist doch die Hauptsache, dass die Menschen friedlich zusammen feiern können.“

Das zeigte sich auch am Sonntag. Mit Beginn des Familiennachmittags um 14 Uhr füllte sich das Festgelände. Am Stand des WESER-KURIER drehte Robby aus der Kinderzeitung seine Runden, und Ballonkünstler Marvin Ohmstedt verzückte die Jüngsten mit seiner Fingerfertigkeit. Hund, Katze, Maus und Schwert – alles war möglich. Und Musik gab es natürlich auch: Seit Freitag waren zig Künstler auf zwei Bühnen rund um die Kaiser-Wilhelm-Eiche aufgetreten. Das Programm war gemischt: Rockmusik und Party-Mucke wechselten sich mit den Klängen von Shanty-Chor und Elvis-Imitator ab. Die King-Kopie kam aus dem Vereinigten Königreich nach Osterholz-Scharmbeck und heißt Gordon Davis. Er gab den Zuschauern am Sonntag auf dem Kirchenvorplatz eine Kostprobe seines Könnens. Der Elvis-Tribute-Artist schaffte es in Kürze, die Musikfreunde zu beeindrucken. Und mancher, der beim Gesang des Künstlers die Augen verschloss, fühlte sich in seine Jugend versetzt. Jedenfalls gab es in der Zuschauermenge vor der Bühne das eine oder andere Küsschen für die jeweilige Begleiterin oder den Begleiter, wie zu beobachten war. Das Stadtfest 2019 ist auch ein Fest für Freundschaft und Miteinander. Das hatte Thore Meyer vom Golfclub Worpswede festgestellt. Der Vorsitzende des Vereins aus Giehlermühlen und einige Mitglieder hatten ihren Stand für den Familiennachmittag in der Kirchenstraße aufgebaut. Wer wollte, konnte dort auf einem Mini-Parcours an seinem Schwung arbeiten oder das Putten üben. Vor allem Kinder trauten sich, den einen oder anderen Ball zu schlagen.

Der Golfclub Worpswede möchte für die Sportart werben. „Wir sind ein Verein aus der Region für die Region“, betonte Thore Meyer. Er lobte das Stadtfest und die Idee dahinter. Das Stadtfest zeichne sich nicht nur durch die große Menge an Künstlern aus, die auftreten würden. Das Fest sei ein wichtiges Element für den Zusammenhalt in der Region. „Es ist ein Ort der Begegnung“, stellte Meyer fest.