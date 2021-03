Das Stipendiatinnentreffen fand in Form einer Videokonferenz statt. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Der Landkreis Rotenburg vergibt seit dem Sommersemester 2019 Stipendien für Studenten der Humanmedizin. Er will damit die Versorgung im ambulanten und stationären Bereich sowie im öffentlichen Gesundheitswesen im Landkreis langfristig sicherstellen. Mit der im Januar vorgestellten vierten Stipendiatin für das kommende Semester fand nun ein erstes gemeinsames Treffen aller Teilnehmerinnen in Form einer Videokonferenz statt.

Die Stipendiatinnen sollten so die Möglichkeit erhalten, sich trotz der aktuellen Corona-Situation untereinander kennenzulernen und sich bei Bedarf auszutauschen und zu vernetzen. Daneben bestand die Möglichkeit, Fragen zu den Tätigkeiten als Arzt oder Ärztin, zur Corona-Pandemie oder anderen Themen zu stellen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Begrüßt wurden sie von Heike von Ostrowski, der zuständigen Dezernentin. Teilgenommen hat auch Jens Hedicke als stellvertretender Amtsleiter des Gesundheitsamtes und Ansprechpartner fürs Impfzentrum in Zeven, der einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der Impfungen gegeben und Fragen beantwortet hat.

Studentinnen und Studenten der Humanmedizin, die sich für das Medizinstipendium des Landkreises interessieren, können sich weiterhin dafür bewerben. Die Bewerbungsfrist für das nächste Auswahlverfahren endet am 30. April. Um ein Stipendium zu erhalten, muss eine Immatrikulationsbescheinigung des Studiums der Humanmedizin an einer Universität vorliegen, deren Abschluss die Approbation als Ärztin oder Arzt in Deutschland zulässt. Eine Verpflichtungserklärung zur fünfjährigen ärztlichen Tätigkeit im Landkreis Rotenburg nach bestandener Facharztprüfung muss ebenfalls abgegeben werden. Wünschenswert sei zudem ein persönlicher Bezug zum Landkreis. Dieser könne zum Beispiel durch die Teilnahme an dem Projekt „Landpartie Zeven“ oder dadurch, dass Bewerber selbst aus dem Landkreis stammen, gegeben sein.

Die monetäre Förderung beträgt 500 Euro monatlich, wobei die Dauer der Förderung auf maximal 75 Monate (Dauer der Regelstudienzeit) beschränkt ist. Wird das Studium im Ausland absolviert, kann bei entsprechend anfallenden Studiengebühren sogar ein weiterer Zuschuss in Höhe von 150 Euro monatlich gewährt werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.lk-row.de/stipendium und bei der Koordinierungsstelle Gesundheitsregion Rotenburg, Bahnhofstraße 15 in Rotenburg, Telefonanschluss: 04261/ 983 32 33, E-Mail: gesundheitsregion@lk-row.de, oder online unter gesundheitsregion.lk-row.de.