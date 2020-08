Wolf-Dietmar Stock beim Malen an der Sittenser Mühle. Viele der Bilder des Fischerhuder Künstlers und Verlegers sind jetzt im virtuellen Kunst-Museum „Die Blaue Leiter“ zu sehen. (fr)

Fischerhude. Auf der Suche nach einer Alternative, die eigene Kunst auch während der Corona-Pandemie einem interessierten Publikum zu präsentieren, hat der Fischerhuder Maler und Verleger Wolf-Dietmar Stock jetzt in Hans-Joachim Andres einen geeigneten Partner gefunden. Mit seinem virtuellen Kunst-Museum „Die Blaue Leiter“ bietet der Tierarzt und Journalist aus Beverstedt-Frelsdorf eine Plattform für Kulturschaffende, ohne dass die kunstinteressierten Besucher strenge Hygiene-Richtlinien einhalten müssen. Grund genug für Wolf-Dietmar Stock, seine Sammlung „Fischerhude im Farbrausch“ ab sofort im Rahmen einer Dauerausstellung im Internet unter der Adresse www.die-blaue-leiter.de zu zeigen.

Zu sehen gibt es in der Dauerausstellung die größte Sammlung mit Werken des Fischerhuder Malers, der sich auch beim Kunstverein Fischerhude aktiv einbringt und zudem Inhaber des Verlags „Atelier im Bauernhaus“ in Fischerhude ist. Dort sind in den vergangenen Jahren schon viele Bücher über Kunst, Kultur und Natur der Region herausgegeben worden. Seine farbgewaltigen Gemälde faszinieren die Besucher immer wieder, wie Bewertungen von Kunstkennern belegen. „Diese Werke stimmen mich einfach glücklich“, lautete jüngst das Fazit eines Besuchers, der begeistert hinzufügte: „Viel Natur und einmalig schöne Kunst. Fast schon ein kleines Fischerhude.“

Viel für die Elbe-Weser-Region getan

Der 78-Jährige betätigt sich seit seiner Jugend als Künstler und hat als wohl letzter Maler in der Worpsweder und Fischerhuder Tradition viele beeindruckende Kunstwerke geschaffen. Mit seinen Gemälden, aber auch mit seinen Büchern, Ausstellungsorganisationen, Vorträgen und Zeitungsartikeln habe er sehr viel für die Elbe-Weser-Region getan, lobt Hans-Joachim Andres die Verdienste des speziellen Gastes seines virtuellen Kunst-Museums.

Für seine Bemühungen erhielt Wolf-Dietmar Stock im Jahr 2007 den Kulturpreis „Goldener Hecht“ des Vereins Arbeitsgemeinschaft Osteland. „In diesen äußerst schwierigen Zeiten sehnen sich die Menschen nach Ruhe, Geborgenheit und einem Platz, auf den sie sich von Zeit zu Zeit zurückziehen können“, erklärt Andres den Grund für seine Zusammenarbeit mit dem Fischerhuder Maler und ergänzt: „Um die Gemälde von Wolf-Dietmar Stock einer breiten Öffentlichkeit und insbesondere auch den Menschen mit einem Handicap zugänglich zu machen.“

Jedes der Werke von Wolf-Dietmar Stock könne ein solcher Platz sein für das Zur-Ruhe-Kommen – dabei sei es egal, ob es sich um das Original handele oder um eine Abbildung im Internet. Die „Blaue Leiter“ soll laut Andres für alle Menschen eine Aufforderung sein, doch einmal hinaufzuklettern und über den Tellerrand der Alltäglichkeiten nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten.

Und dabei sollten alle belastenden Verpflichtungen in Familie, Beruf und Gesellschaft für einige Zeit einfach vergessen werden. „Natur und Kunst sind die wahren Gegenpole zur Hektik unserer Zeit“, lautet daher auch die Maxime des Tiermediziners. Ihm geht es darum, durch den Umgang mit der Kunst neue Horizonte zu entdecken. Daher bietet Hans-Joachim Andres auch Workshops, Wanderungen und Seminare an, die auf ein bewusst gelebtes Leben mit neuen Horizonten abzielen.

Die Original-Werke von Wolf-Dietmar Stock können auch direkt in der Blauen Leiter weiterhin besichtigt werden. Dazu ist eine Anmeldung notwendig und die Zahl der Besucher ist auf zehn beschränkt. Die aktuellen Hygienevorschriften und Dokumentationen müssen eingehalten werden. Weitere Informationen über die Dauerausstellung gibt es im Internet auch unter www.stock-fischerhude.de sowie telefonisch unter 04768/ 92 20 50 oder per E-Mail an proarte@t-online.de.