Der Storch landete am Dienstag auf dem Horst des Reitervereins Worpswede. (fotos: Reiterverein Worpswede)

Lilienthal/Worpswede. Ungewöhnlich früh in diesem Jahr ist Florian aus seinem Winterrevier nach Seebergen gekommen. Vor ein paar Tagen hat Johann Lohmann den Weißstorch erstmals in diesem Jahr auf seinem Grundstück gesichtet. Der frühzeitige Heimkehrer hat seinen Horst schon bezogen. „Am frühen Abend war er plötzlich da bei dem Sturm“, berichtet der 78-Jährige. „Nur der Kopf guckte über den Nestrand, so trotzte er dem Wind.“ Auch der Worpsweder Reiterverein freut sich. Am Dienstag landete Adebar auf der Pferdeweide hinterm Hallenbad und besetzte gleich darauf das frisch „bezogene“ Nest.

Nicht nur der Vorsitzende des Reitervereins Worpswede, Hans-Helmut Pein, sondern auch der Seeberger Johann Lohmann wundern sich, dass der Storch so früh zurückgekehrt ist. „Im vergangenen Jahr kam er bei uns erst am 19. Februar, also zehn Tage später“, so Lohmann. Er vermutet, dass der milde deutsche Winter die Reisedauer beeinflusst hat. Wo Florian den Winter verbrachte, weiß er nicht. Viele Störche fliegen in der kalten Jahreszeit gar nicht mehr nach Afrika. Sie überwintern in Spanien und auch im Süden und Osten Frankreichs.

Für Johann Lohmann bleibt spannend, wann Florians Herzdame das Nest besetzt. „Im vergangenen Jahr kam das Weibchen am selben Tag an, aber es kann auch noch drei Wochen dauern", weiß Johann Lohmann, der seit über zehn Jahren akribisch Buch führt über die Ankunft seiner gefiederten Gäste und deren Nachwuchs. Er ist sich sicher, dass es Florian ist, der jedes Jahr aufs Neue hoch oben im Einraum-Appartement nistet. "Mein Sohn dagegen schließt nicht aus, dass es auch mal ein anderer Storch ist." 2019 zog das Paar drei Junge auf. Als sie flügge waren, warfen die Eltern sie aus dem Nest. Keine zehn Meter entfernt entstanden zwei neue Horste, berichtet Johann Lohmann.

So ungemütlich sah das Storchennest des Reitervereins vor dem Frühjahrsputz aus. (Reiterverein Worpswede)

Als ob er die Rückkehr geahnt hätte, räumte der Seeberger das angestammte Nest in diesem Jahr besonders zeitig auf. Er befreite den Horst von Kot, Dämmstoffen und ausgewürgten Resten von Mäusen. Offenbar von vielen Nagern. Lange nach Nahrung suchen müssen die Störche nämlich nicht. „Seit zwei Jahren haben wir eine Mäuseplage, das ist wie ein gedeckter Tisch für die Vögel“, weiß der 78-Jährige. Florian futtert gerne auf den nahen Wiesen und an den Teichen des Hofes Lohmann. Zwei bis drei Mal am Tag fliegt er zurück zu seinem Stammplatz, liegt mit geducktem Kopf im Nest und wartet auf Frau Storch. Lautes Geklapper hat Johann Lohmann allerdings noch nicht vernommen.

Er mag die Vögel. „Es sind uralte Kulturfolger. Wenn sie keine Menschen um sich haben, fühlen sie sich nicht wohl.“ Es sind gute Zeiten für Störche. Im vergangenen Jahr wurde in Niedersachsen die höchste Anzahl an Brutpaaren und flüggen Jungen seit über 60 Jahren gezählt. Niedersachsen zählt nach Angaben des Nabu mit Baden-Württemberg und Brandenburg zu den Top 3 der Bundesländer mit den meisten Storchenpaaren.

Auf baldige Familienplanung im Vogelnest des Worpsweder Reitervereins hofft dessen Vorsitzender Hans-Helmut Pein. Der Weißstorch war am Dienstag eingetroffen und besetzte den Horst in gut zehn Metern Höhe. Meistens kehren die schwarzweißen Vögel jedes Jahr zu ihrem Stammplatz zurück und beziehen dasselbe Nest. Im vergangenen Jahr war der Storch viel später, erst Anfang März, zurückgekehrt. „Sturm 'Sabine' hat den Storch zum Reiterverein getragen“ vermutet Pein. Der Vogel fand ein picobello schickes Nest vor. Erst am Sonntag hatte der Verein gemeinsam mit Johannes Scholz vom Naturschutzbund (Nabu) und dem Landwirt Jörg Wendelken im Vogel-Quartier Klarschiff gemacht. Wendelken brachte einen Trecker mit Hebebühne mit, Scholz räumte dann hoch oben das alte Wohnzimmer und die verdreckte Kinderstube aus dem Vorjahr auf. Mit Forke und Eisenharke, so berichtet es Pein, bearbeitete Scholz kurz vor dem herannahenden Orkan die Hinterlassenschaften der Tiere. Eine Stunde lang dauerte der Frühjahrsputz, bei der die Putzkolonne vier Schubkarren mit Vogel-Mist füllte. Zwei Tage später dann die Überraschung: Am späten Nachmittag landete der stattliche Storch wie ein Hubschrauber und machte es sich bequem im sauberen Mehrgenerationenhaus.