Schulleiterin Barbara Claussen steht in der Turnhalle und schaut zu den Fenstern, von denen sich einige nicht mehr öffnen lassen. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Am Boden der Schulturnhalle nagt der Zahn der Zeit - und das ist inzwischen deutlich zu sehen. Im grünen Linoleum klaffen Löcher, die Ecken und Kanten der darunter liegenden Holzfaserplatten sind abgearbeitet und teilweise ausgetragen. Holzspäne lugen an diesen Stellen hervor, anfängliche Unebenheiten sind über die Jahre zu Stolperfallen geworden. Ab Ende Mai soll die Halle saniert werden - Grund zur Freude für die Grundschüler und Lehrer, aber auch für die Borgfelder Sportvereine.

Der erste Blick täuscht

Auf den ersten Blick sieht das Hallengebäude an der Katrepeler Landstraße in Borgfeld aus wie erst kürzlich auf Vordermann gebracht. Nur leichter Moosbelag auf Fassadenteilen links und rechts der Fensterfront deutet darauf hin, dass es doch ein paar Tage her ist, dass die 1963 erbaute Halle erneuert wurde. „Bei der letzten Renovierung 2005/2006 ist der Boden nicht mitgemacht worden“, sagt Schulleiterin Barbara Claussen. Sie vermutet, dass damals das Geld nicht gereicht hat.

Mehr zum Thema Nachhaltige Mobilität Gröpelingens Radwegenetz wird saniert Risse im Asphalt, Schlaglöcher und lockeres Pflaster: Gröpelingens Radwege sind in keinem guten Zustand. In diesem Jahr soll das Wegenetz deshalb an mehreren Stellen ... mehr »

Seit mindestens fünf Jahren nun weist auch der Sachverständige für Sporthallen und Sportstätten, Thomas Postera, darauf hin, dass die Stolperfallen in der Halle einmal grundsätzlich beseitigt werden müssten. Claussen: „Es ist nicht verboten, die Halle zu nutzen, aber die Schäden werden schlimmer.“ Posteras Firma, die unter anderem im Auftrag der städtischen Gebäudeverwaltung Immobilien Bremen Turnhallen auf ihre Sicherheit inspiziert, hat in der Borgfelder Turnhalle schon einige Male den Kunststoff-Boden geflickt. Bis zu 30 Quadratmeter große Schollen wurden von den Fachleuten ersetzt. Entlang der schwarzen Basketballmarkierungen wurden tiefe Rillen aufgefüllt. Trotzdem sagt der Experte: „Andere Hallen in Bremen waren in einem noch schlimmeren Zustand - viele von ihnen sind allerdings schon saniert.“

Weichmacher lösen sich

Vor 40, 50 Jahren habe man die Spielfeldmarkierungen in den PVC-Boden eingeschweißt, erklärt Postera. „Früher dachte man, das hält für immer.“ Inzwischen weiß man: Mit der Zeit lösen sich die Weichmacher aus dem PVC, der Kleber verflüchtigt sich, der Boden wird spröde und fällt auseinander. „Deshalb wendet man diese Technik heute nicht mehr an“, so Postera. „Heute malt man die Spielfeldmarkierungen auf, das ist günstiger, als die Erneuerung des ganzen Fußbodens.“

Mehr zum Thema Geld zur Städtebauförderung 540.000 Euro für Worpswede Die Gemeinde Worpswede bekommt 540.000 Euro vom Land Niedersachsen. Das Geld stammt aus dem Städte­bauförde­rungsprogramm „Lebendige Zentren“. Es soll helfen, die ... mehr »

Immobilien Bremen macht nun „Butter bei die Fische“. Ab Ende Mai, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit, soll der Boden raus und durch „sonnengelbes“ Linoleum ersetzt werden. Gleichzeitig sollen die Spielfeldlinien aktualisiert und um ein Badmintonfeld erweitert werden. Die Halle bekommt eine einfahrbare und höhenverstellbare Basketballanlage, die von der Decke hängenden Kletterseile werden neu positioniert. Die Schulleiterin sagt: „Für uns ist es schön, dass das demnächst in Angriff genommen wird.“

Dass der Hallenboden nach langem Warten gerade in diesem Jahr saniert wird, hat einen aktuellen Anlass. Es sind die Fenster in der Turnhalle, die sich laut Barbara Claussen nicht mehr richtig oder gar nicht öffnen und schließen lassen. Das, so habe der Sachverständige festgestellt, gehe in Zeiten von Corona gar nicht. Von den zwölf Fenstern sollen deshalb vier gegen neue (mit Lamellen) ausgetauscht werden, um eine bessere Belüftung der Halle zu ermöglichen. Der gesamte Umbau kostet laut Immobilien Bremen rund 83.000 Euro.

Mehr zum Thema FTSV Jahn Brinkum Beachball-Anlage neben der Sporthalle geplant Der FTSV Jahn Brinkum will neben der Sporthalle an der Birkenstraße in Brinkum eine Beachball-Anlage errichten. Für das Vorhaben sprachen sich nun auch die Mitglieder ... mehr »

Bis Freitag vergangener Woche haben laut Claussen rund 200 Kinder wöchentlich 21 Stunden Sportunterricht in der Halle absolviert. „Wir haben Klassenstärken von bis zu 27 Kinder und nicht genügend Personal, um in Kleingruppen in der Halle zu üben“, schildert Claussen. Seit Montag dieser Woche lernen die Schülerinnen und Schüler wegen der Pandemie vorübergehend zu Hause. Ab Mai, wenn die Sportgeräte in Container bei der Schule ausgelagert werden und die Arbeiten beginnen sollen, würden die sechs Sport unterrichtenden Lehrer der Grundschule mit ihren Klassen ohnehin an die frische Luft ausweichen, sagt Claussen - und in Absprache mit dem TSV Borgfeld für die Leichtathletikausbildung möglichst die Jacobswiese mit Bolzplatz am Hamfhofsweg nutzen.

Zur Sache

Stark genutzt und Geräte veraltet

Die 1963 erbaute Turnhalle hat nach Angaben von Immobilien Bremen (IB) eine Fläche von 290 Quadratmetern. Zu ihr gehört ein 55 Quadratmeter großer Geräteraum. Zurzeit sei die Halle mit einem „Holzschwingboden mit Linoleumbelag“ ausgestattet. „Dieser wird ersetzt durch einen modernen flächenelastischen Sportboden aus Birke-Sperrholz und Verbundschaum, weil er einen besseren Kraftabbau bei Stürzen von kleineren Kindern hat“, so Fabio Cecere von Immobilien Bremen. Um die Lüftungsmöglichkeit der Turnhalle zu verbessern, werden auf der großen Fensterfront zusätzlich vier Lamellen-Fenster eingebaut. Baukosten insgesamt: rund 83.000 Euro. Die Ausschreibungen werden derzeit noch ausgewertet, so Cecere. Die Arbeiten sind für Ende Mai bis Ende Juni eingeplant.

Neue Sportgeräte sind laut Cecere derzeit „nicht Gegenstand der Sanierung“. Schulleiterin Claussen verhandelt indes mit den Behörden darüber, ob der geschätzt rund 60 Jahre alte Stufenbarren und die massive Reckanlage durch eine leichter handhabbarere ersetzt werden könnten. Unterstützung bekommt sie von dem Bremer Sachverständigen für Sporthallen und Sportstätten, Thomas Postera. Er sagt: „Diverse Sportgeräte müssen ersetzt werden, weil sie in die Jahre gekommen sind und nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen.“ Eine Reparatur, so Postera, sei teilweise nicht wirtschaftlich.

Zurzeit sind in der Grundschule Borgfeld ca. 275 Schüler angemeldet, die meisten haben die Turnhalle bislang zwei Stunden wöchentlich im Sportunterricht genutzt. Eine kleine Gruppe Schülerinnen und Schüler nimmt stattdessen Schwimmunterricht. In Zeiten ohne Corona kooperiert die Grundschule mit dem SC Borgfeld: Dessen Trainer nutzen die Halle im Winterhalbjahr, um einer Gruppe Mädchen die Tricks und Kniffe des Fußballs beizubringen. Der TSV Borgfeld nimmt die Halle unter normalen Umständen mindestens zweimal wöchentlich für sein Kinderturnen in Beschlag. „Außerdem trainieren hier die Tischtennisspieler“, so Claussen, am Wochenende sei die Grundschulturnhalle an der Katrepeler Landstraße auch hin und wieder Austragungsort für Punktspiele gewesen. Immer donnerstags tobten sich die Kinder der evangelischen Kita zwei Stunden beim Kinderturnen in der Halle aus.