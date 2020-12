Martin Schröder leidet unter Sprachproblemen. Er geht offensiv damit um, weil er Leidensgenossen helfen will, aber auch, weil es Teil seiner Therapie ist. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Martin Schröder fällt das Sprechen schwer. Worte kommen nur holprig über seine Lippen. Durch sein Stottern kommt er bei Unterhaltungen oft zu kurz und an der Ladentheke leicht ins Hintertreffen. „Es ist eine Behinderung, die mich täglich, stündlich im Ausdruck einschränkt.“

Der Scharmbeckstoteler möchte andere über diese Einschränkung, die Hunderttausende in Deutschland betrifft, aufklären. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es einen großen Informationsbedarf von fließend sprechenden Menschen zum Thema Stottern gibt“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Eigentlich möchte er weniger sich selbst als mehr das Stottern thematisieren, stellt er klar. Es geht ihm darum, deutlich zu machen, wie sehr das Stottern die Lebensqualität beeinträchtigt. Wer fließend spreche, könne sich nicht vorstellen, was bei einem Stotternden beim Sprechen abgehe. „Stottern kostet ganz enorm viel körperliche Kraft.“

Albtraum an der Ladentheke

Die Bestellung an der Ladentheke, das Gespräch mit Kunden und die Unterhaltung mit Freunden sind zeitweise holprig. Man macht den Mund auf, aber kann nichts sagen: Szenen, die manche Menschen nur aus Albträumen kennen, gehören für Stotternde zum Leben dazu. „Nach einem Gespräch von einer halben Stunde bin ich mitunter komplett fertig, durchgeschwitzt und kraftlos.“

Stottern tritt bei vielen Menschen erstmals zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr auf. Es gehöre zur allgemeinen Sprachentwicklung dazu, weiß Martin Schröder. Bei einem Großteil der Kinder geht das Stottern wieder weg. Aber etwa ein Prozent aller Bürger in Deutschland, also etwa 800 000 Menschen, leben mit dieser Einschränkung auch im Erwachsenenalter.

Auch bei Martin Schröder beginnt das Stottern in der Kindheit: Als er seiner Großmutter von einem Erlebnis erzählen will, kann er das Erlebte nicht in einem Sprachfluss schildern, erinnert er sich. Obwohl eine Heilung nach der Pubertät eher selten vorkommt, sei das Leiden am Stottern heilbar, wie die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe auf ihrer Homepage erläutert. Martin Schröder ist Mitglied des Vereins. Praxen für Logopädie seien darauf spezialisiert, den Betroffenen zu helfen. Auch in Selbsthilfegruppen haben Stotternde die Möglichkeit, sich auszuprobieren und Sprechängste zu überwinden. Praktische Übungen etwa für Telefonate oder Vorstellungsgespräche bis hin zu Alltagssituationen helfen den Betroffenen.

Martin Schröder hat in jungen Jahren drei Therapien absolviert. Logopäden haben versucht, seinen Sprachfluss zu fördern, indem er Begriffe mehr singen als sprechen sollte. Gesang werde von anderen Prozessen im Gehirn ausgelöst, als sie für das Sprechen nötig seien. Überhaupt sei Sprechen ein sehr komplexer Vorgang, weiß Schröder. Dieses sei vielen Menschen nicht bewusst. Für Fachleute aber ist klar: Stottern ist keine Hemmung, sondern eine neurologische Störung des Sprechens. Eine Blockade, die sich als Redeflussstörung oder im Wiederholen und Dehnen von Buchstaben oder Silben zeigt.

Im Fall von Martin Schröder sei vor allem die dritte Therapie besonders lange erfolgreich gewesen. Mit den Jahren aber habe seine Sprachbesonderheit wieder zugenommen, sagt Martin Schröder. Über die Gründe kann er nur rätseln. Es habe wohl etwas mit mangelndem Mut und wenig Geduld mit sich selbst zu tun, so sein Erklärungsversuch. Nun aber geht Martin Schröder die Sache wieder an: Nachdem er lange Pause gemacht habe, gehe er wieder regelmäßig zur Therapie. Ein erklärtes Zwischenziel seiner Behandlung ist, dass er offener mit dem Thema umgehen möchte.

Er habe gelernt, mit der Sprechstörung umzugehen. Das bedeute auch, dass sich Sprachmuster eingeschliffen hätten. Und es gehe auch um „ziemlich viel Vermeidung“. Für die gemeinsame Filmproduktionsfirma mache seine Frau Helma die Telefonarbeit. Martin Schröder lässt als Kameramann und beim Filmschnitt vor allem die Bilder sprechen.

Die Filmtexte sprechen Schauspieler, die Vertonungen von Motiven werden von professionellen Sprechern übernommen. Diese Vorgehensweise hat sich für ihn und seine Frau Helma, die zusammen seit mehr als 30 Jahren eine Kommunikationsfirma betreiben, im Alltagsgeschäft etabliert.

Es habe sich eine Art Arbeitsteilung ergeben. Besonders Gespräche mit Neukunden, wo es vor allem auf die Stimme und das Auftreten beim Sprechen ankomme, würden von ihr erledigt. „Damit man persönlich, aber auch als Firma seriös, glaubhaft und kompetent rüberkommt.“ Diese Art der Vermeidung versuche er nun aufzubrechen. Nicht unbedingt bei Neukunden, aber im Alltag. Problempunkt sei unter anderem das Einkaufen. Wenn es heißt „Der Nächste bitte“ werde er schon mal angeranzt, weil er nicht sofort loslege. „Hallo, ich habe sie nicht verstanden!“, schallt es ihm dann von hinter dem Tresen entgegen. Besonders diese Situationen seien es, die ihn nervten.

Die Wut richte sich auch gegen ihn selbst: Denn bevor er antworten könne, verkrampfe sich sein gesamter Körper. Sekunden würden dann scheinbar zu Stunden. Wie er sich dann fühle, könne sich kein fließend sprechender Mensch vorstellen, sagt er. Oft schämt sich der 62-Jährige. „Wie jeder Mensch möchte ich nett und sympathisch rüberkommen.“

Wer Stotternde unterstützen möchte, solle geduldig bleiben, wenn es im Gespräch stocke. In diesen Momenten sei der Betroffene besonders konzentriert. Wenn jemand dann versuche, ihm das Wort sozusagen aus dem Mund zu nehmen, hindere ihn das noch mehr. Wer fließend reden könne, erhalte schließlich auch die nötige Zeit, seine Gedanken zu Ende zu führen, argumentiert er. „Stottern war für mich nur einmal positiv“, erinnert sich Martin Schröder. Das sei bei der Musterung zum Wehrdienst gewesen. Damals sei er aufgrund der Sprachbesonderheit ausgemustert worden. „Das hatte perfekt geklappt.“

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter anderem auf der Homepage des Vereins „Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe“ unter www.selbsthilfe-stottern.de. Martin Schröder ist Mitglied des Vereins und beauftragter Ansprechpartner für den Bremer Raum.