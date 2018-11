Das Kürzel USP steht für Ultras St. Pauli, eine Fangruppierung des Hamburger Fußballclubs. Es ist an etlichen Stellen im Ort verewigt. (André Fesser)

Lilienthal ist blau-gelb, keine Frage. Das Wappen zeigt es, und an vielen Stellen im Ort kann man das auch sehen. An manchen Tagen aber ist Lilienthal auch grün-weiß. Der Fußball-Bundesligist aus der Nachbarstadt hat schließlich die ganze Region im Griff. Die Werder-Fans sind in der Überzahl und machen das deutlich, wenn sie am Spieltag mit Schal und Mütze an den Haltestellen stehen, um ins Weserstadion zu fahren. Allerdings gibt es nun jemanden, der diese Farbenlehre ändern möchte. Geht es nach ihm oder ihr, dann ist Lilienthal nicht grün-weiß oder blau-gelb, sondern nur eines: braun-weiß.

Aufkleber in allen Varianten, zumeist in Braun-Weiß. Ein Unbekannter hat etliche Masten und Verkehrsschilder in Lilienthal mit Hinweisen auf den FC St. Pauli markiert. (André Fesser)

Braun und Weiß, das sind die Farben des FC St. Pauli, eines Hamburger Fußballclubs, der in der 2. Bundesliga zu Hause ist und vielen als Kult gilt, weil er eben anders ist als andere Vereine: unaufgeregt, alternativ, ein bisschen verrückt. Mit diesen Eigenschaften findet der FC seine Anhänger auch außerhalb Hamburgs im ganzen Land – und offensichtlich auch in Lilienthal. Seit Monaten gibt es zwischen Falkenberg und dem Ortskern kaum einen Ampelmast, kaum ein Verkehrsschild und nur wenige Stromverteilerkästen, die nicht mit einem Hinweis auf den FC St. Pauli oder seiner Anhängerschaft versehen ist.

An manchen Stellen kommt der Maler auch ohne Braun aus. (André Fesser)

Meist sind es Aufkleber, die vor allem deshalb auffallen, weil die noch recht neuen Masten an der Straßenbahntrasse bislang kaum beklebt sind. Mitunter hat der Unbekannte aber auch zur Spraydose gegriffen und ganze Verteilerkästen in die Farben Braun, Weiß und Rot gehüllt. Hinzu kommen Kürzel wie FCSP, USP oder USP 02, was auf die Ultras St. Pauli hindeutet, eine Fangruppierung, die den Verein seit 16 Jahren eng begleitet.

Die Aufkleber gibt es in mehreren Varianten. (André Fesser)

Die ungewohnten Farben bleiben in der Gemeinde natürlich nicht unbemerkt. Der örtlichen Polizei ist schon vor Längerem aufgefallen, dass ein Fußballfan in der Gegend sein Gebiet abstecken will. Eine Anzeige gebe es bislang aber nicht, heißt es aus der zuständigen Polizeiinspektion. Und auch dem Amt für Baudienste sind die ungezählten Aufkleber und Schmierereien aufgefallen, sagt dessen stellvertretender Leiter, Michael Beitz. Die Mitarbeiter des Bauhofes hätten damit jede Menge zu tun: „Aber sie kommen kaum hinterher. Wenn sie einen Aufkleber entfernen, taucht an einer anderen Stelle schon der nächste auf.“ Glücklicherweise treten derartige Markierungen in Lilienthal nicht so häufig auf, sagt Beitz: Im Bereich Graffiti gebe es im Ort ansonsten bislang nur wenige Probleme.

In Ordnung ist das Kleben, Malen oder Sprayen übrigens nicht, sagt ein Polizeisprecher. Zwar liege keine Sachbeschädigung vor, wenn sich die Verzierungen rückstandslos wieder entfernen lassen. Werde aber die Substanz verletzt, die Oberfläche rau oder matt, sei man schnell im Bereich einer Straftat.