Die Straßenbahn hat das am Straßenrand abgestellte Auto gestreift. (André Fesser)

Nach einem Unfall einer Straßenbahn ist am Sonntagnachmittag in Lilienthal der Schienenverkehr zeitweise ausgefallen. Ein Fahrzeug der Linie 4 hatte am Nachmittag ein am Straßenrand abgestelltes Auto gestreift.

Der Pkw stand mit den Reifen auf dem Bürgersteig vor einem Restaurant in der Hauptstraße. Eine Parkfläche ist an dieser Stelle nicht ausgewiesen. Offenbar war der Fahrer der Straßenbahn davon ausgegangen, dass der Platz zwischen Bahn und Pkw ausreicht, um an dem parkenden Pkw unfallfrei vorbeifahren zu können. Allerdings streifte er mit seiner Bahn das Auto, wodurch beide Fahrzeuge an der Seite beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß nach bisherigem Stand niemand.

Um noch weiteren Schaden zu vermeiden, wurde nun ein Abschleppwagen angefordert, um den Pkw vom Gehweg zu heben. Der Bahnverkehr in Lilienthal ist infolgedessen zum Erliegen gekommen. Erst nach einer guten Stunde konnte der Verkehr wieder fließen.

+++ Dieser Text wurde um 16.42 Uhr aktualisiert +++