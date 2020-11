Die Straßenbahnen der Linie 4 sollen mit Beginn des Winterfahrplans ab Montag, 9. November, wieder öfter fahren. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal/Borgfeld. Die Straßenbahnen der Linie 4 sollen mit Beginn des Winterfahrplans ab Montag, 9. November, wieder öfter fahren. Das kündigt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an. Hintergrund ist das im Vergleich mit anderen Linien hohe Fahrgastaufkommen, begründet Sprecher Andreas Holling auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. „Damit erreichen wir eine Taktfrequenz wie vor Beginn der Corona-Pandemie.“

Seit März hatte die BSAG die Anzahl der Fahrten wegen zu geringer Auslastung der Bahnen reduziert. „Im gültigen Jahresfahrplan der Linie 4 gibt es in der Hauptverkehrszeit zwischen 7 und 8 Uhr in eine Richtung acht Fahrten“, so Holling. Ab kommendem Montag sollen es wieder „deutlich mehr“ sein: Im gleichen Zeitraum wird es dann zwölf Fahrten geben. „Die Bahnen werden in den Hauptverkehrszeiten wieder im Fünf-Minuten-Takt halten“, so Holling. Allerdings entfallen vier Fahrten auf die Schnelllinie 4S, deren Bahnen nicht überall Fahrgäste aufnehmen.

Eine weitere Verkürzung der Taktung, wie sie Politiker in Borgfeld und Lilienthal seit Jahren fordern, steht nicht in Aussicht. Nach wie vor fehlten dafür Fahrzeuge und das Personal, so Holling. Sollte es, wie von der Opposition in der Bremischen Bürgerschaft gefordert, zusätzliche Bahnen geben, um dem Bedarf an öffentlichem Nahverkehr auch nach der Corona-Krise gerecht werden zu können, sei eine Takt-Straffung nicht automatisch gesetzt: „Wir müssten prüfen, welche Auswirkungen das auf den Straßenverkehr hat“, so Holling. Gleichzeitig müsste man schauen, wo in Bremen die Bahnen am sinnvollsten eingesetzt werden.