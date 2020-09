Geogitter aus Kunststoff sollen die Lebensdauer von Moorstraßen verlängern. Erstmals testet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Verden diese Technik in ihrem Bereich in der Wörpedorfer Straße L 133. (FOTOS: CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Metall quietscht über Beton, der Boden vibriert. Stück für Stück bricht die Baggerschaufel sich durch die schon zur Hälfte abgefräste Betonschicht der Wörpedorfer Straße und schaufelt die Reste in den bereitstehenden Laster. Klein geschreddert werden sie zurückkehren und zu zwei Schichten im neuen Straßenbett werden. Alle zwei Tage wandert die Baustelle auf der Landesstraße 133 vom Wörpedorfer Kreisel aus rund 50 Meter weiter in Richtung Lilienthal. Das vergleichsweise geringe Tempo erklärt sich aus dem komplexen Aufbau der neuen Fahrbahn. Erstmals in der Region sollen zwei Lagen Kunststoffgitter die stark befahrene Moortrasse belastbarer machen. Wie es um Straßen ohne Geogitter in der Region bestellt ist, zeigt die L 133 nur wenige hundert Meter weiter vor der Ortseinfahrt Lilienthal. Nach der Sanierung 2018 haben die Behörden die zulässige Höchstgeschwindigkeit an einer Stelle wieder von 70 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Der Grund: Setzungsrisse. Ein ähnliches Szenario soll in Grasberg vermieden werden.

1,8 Millionen für Moortrassen

Bauingenieur Rick Graue weiß um die Problematik der Moorstraßen, und egal, ob Landes- oder Kreisstraßen, die Auswirkungen des trockenen Sommers 2018 seien gravierend auf diesen Strecken, die durch das Moor keinen tragfähigen Untergrund haben. In Grasberg ein bekanntes Problem. „Wir versuchen, dagegen zu steuern“, sagt der Fachbereichsleiter Bau bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Verden. Nur scheitere ein kompletter Rundumschlag schlichtweg an Geld und Zeit. Wolle man eine Straße auf Moorgrund tragfähig bauen, müsse für einen Bodenaustausch weit in die Tiefe gegraben werden und in die Breite erstrecke sich die Baugrube technisch bedingt dann weit bis in die angrenzenden Privatgrundstücke hinein. Zwei bis drei Jahre brauche so ein Projekt. Eine lange Zeit, während der zugleich die als Umleitung genutzten Straßen massiv leiden.

Bei einem Neubau sähe man durch die Bodenproben, wie der Untergrund beschaffen sei und könne entsprechend vorgehen. Die Straßen, mit denen es Graue und seine Kolleginnen und Kollegen im Land zu tun haben, sind allerdings meist aus „gewachsenen ländlichen Wegen“ entstanden, wie auch die Wörpedorfer Straße. Ein kompletter Bodenaustausch komme da nicht infrage. Die Wörpedorfer Straße wurde abgefräst und einen Meter tief ausgekoffert. Nun will man vermeiden, sie in zwei Jahren erneut flicken zu müssen.

Geogitter könnten eine Antwort sein. Die Verdener Landesbehörde setzt erstmals in ihrem Geschäftsbereich auf diese Kunststoffgitter. In weißen Rollen liegen sie an den Seiten des Grabens, der bald wieder eine Straße sein soll. Das Material besitze eine hohe Zugfestigkeit und soll eine Lebensdauer von rund 120 Jahren haben. „Das ist keine Regelbauweise“, sagt Rick Graue. Die Behörde hatte sich zuvor in Stade informiert, dort seien damit gute Erfahrungen gemacht worden.

Zwei Lagen der Geogitter werden in den Boden eingebracht. Die erste Lage ist zudem mit einem Flies verstärkt, damit sich keine Steine aus dem Untergrund durchdrücken. Auf einer mit der Walze verdichteten Schotterschicht kommt das zweite Gitter ohne Fliesverstärkung aus. Beide Gitter werden an den Straßenrändern umgeschlagen – alles in Handarbeit und mit gebotener Vorsicht, damit die bereits verlegten Gitter nicht durch Überfahrten beschädigt werden. Das hat seinen Preis. Rund 1,8 Millionen Euro Kosten plant die Behörde für dieses 1,7 Kilometer lange Teilstück der L 133 in Wörpedorf. Graue nennt das „ein großes Vorhaben“ für den Bereich Landesstraßen. Und: „Viel Geld für wenig Strecke.“ Aber: „Wir erhoffen uns viel davon.“ Der Einsatz von Geogittern sei nicht neu, aber die Wörpedorfer Variante mit den eingeschlagenen Gitterseiten schon. Das solle helfen, die punktuell auf die Fahrbahn einwirkende Kraft auf die ganze Untergrundfläche zu verteilen und somit Verformungen der Oberfläche vorzubeugen. Insgesamt wird der neue Straßenaufbau 90 Zentimeter messen, verteilt auf drei Schichten. Zwei davon bestehen aus Recyclingschotter. Bauleiter Götz Elias sagt: „50 Prozent des Abfalls kommt als Schotter wieder obendrauf, sodass wir sehr nachhaltig bauen.“ Die eigentliche Deck- und Tragschicht aus Asphalt machen zusammen nur 15 Zentimeter aus. Die tatsächlich befahrbare Fahrbahnbreite steht mit 6,40 Meter in Graues Bauplan. Daneben ist noch Platz für Rohre. Ein weiteres Thema dieser Baustelle – und wie zum Beweis stoßen gerade zwei Arbeiter in der Baugrube darauf – sind Hausanschlussleitungen, die eigentlich tiefer liegen müssten. Auch das gehört zum Job der Straßenbauer. Es habe sich einiges an ungeplanten Kanalarbeiten ergeben, so Graue, was mit erledigt worden sei, damit die neue Straße anschließend nicht gleich wieder angefasst werden müsse.

Aufgrund der zusätzlichen Kanalarbeiten sei die Baustelle zwei Wochen in Verzug. Graue rechnet mit weiteren sechs bis sieben Wochen für die Erdarbeiten an der Straße – „wenn nichts mehr dazwischen kommt“. Ursprünglich war die Vollsperrung der Wörpedorfer Straße bis 31. Oktober angekündigt.