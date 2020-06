Auch die Schmalenbecker Straße wird demnächst repariert. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Für die Reparatur oder Sanierung der maroden Grasberger Straßen reicht das Geld der Kommune nicht. Im Februar hieß es im Planungsausschuss, um alle Straßen mit der höchsten Dringlichkeitsstufe zu sanieren, seien 700 000 Euro nötig. Mehr als 250 000 Euro waren im Haushalt 2020 aber nicht drin. Nun werden die für dieses Jahr geplanten Straßenreparaturen erledigt, teilt die Grasberger Verwaltung mit. Während der Arbeiten werden Vollsperrungen der Straßen oder betroffener Teilbereiche erforderlich sein.

Die Einschränkungen für Anwohner sollen aber so gering wie möglich gehalten werden. Trotzdem werde es sich nicht vermeiden lassen, dass Grundstücke zeitweise nicht erreicht werden können. Über die Zeiträume der Arbeiten in den jeweiligen Straßen werden die Anlieger seitens der Gemeinde noch direkt informiert, so die Mitteilung.

Vorgesehen sind folgende Termine: Am Ützenbarg von Montag, 29. Juni, bis Mittwoch, 8. Juli; Saatmoorgraben von Dienstag, 30. Juni, bis Mittwoch, 8. Juli; Rotdornweg von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli; Neue Straße von Mittwoch, 1. Juli, bis Mittwoch, 8. Juli; Schmalenbecker Straße von Mittwoch, 1. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli, sowie Rautendorfer Straße im Bereich zwischen der Meinershauser Straße und der Mittelsmoorer Straße von Mittwoch, 1. Juli, bis Montag, 13. Juli. Weitere punktuelle Reparaturen sind zudem am Fußweg in der Arp-Schnitger-Straße geplant. Die Termine der Arbeiten liegen somit nahezu parallel. Dass sie nicht während der Schulferien erledigt werden können, begründet der allgemeine Vertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler, mit engen Terminplänen der Baufirmen.