Jörg Plöger (links), Präsident der Lions Lilienthal, und Club-Kollege Klaus Fittschen bei der Präsentation des neuen Adventskalenders. (Fea)

Lilienthal. Beim Verkauf ihres Adventsloskalenders müssen die Mitglieder des Lions-Clubs Lilienthal auf einen bewährten Vertriebsweg verzichten. Laut Club-Vertreter Klaus Fittschen hat das Gesundheitsamt des Landkreises mitgeteilt, dass die Lions in diesem Jahr coronabedingt keine Verkaufsstände vor den Edeka-Märkten der Region aufbauen dürfen.

Bei den Lions hat dieser Verkauf an einem Sonnabendvormittag beinahe Tradition. Ein guter Teil der 4000 Adventskalender werde auf diese Weise unter die Leute gebracht, heißt es seitens der Verantwortlichen. Wie berichtet, hat der Club seine Benefizaktion in diesem Jahr neu aufgelegt. Jeder der fünf Euro teuren Kalender ist mit einer Losnummer versehen. Mit etwas Glück können die Kalenderkäufer einen der Preise gewinnen, die Unternehmen aus der Region zur Verfügung gestellt haben. Der Gesamtwert der Preise liegt bei 13 000 Euro.

Nachdem der Straßenverkauf ausfällt, sind die Lions nun auf den Verkauf in Geschäften angewiesen. Rund 30 Verkaufsstellen gibt es bereits, zu Beginn der Woche kamen die beiden Haar-Geschäfte und der Weinladen Vintage in Lilienthal sowie das Worpsweder Steuerberaterbüro Uwe Tietjen hinzu. Die Lions werben außerdem in Vereinen dafür, die Kalender in der Mitgliedschaft zu verkaufen. Wer dieses Vorhaben unterstützen möchte, wendet sich an den Club-Präsidenten Jörg Plöger unter j.ploeger@gmx.net oder 04298/2303.